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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Окупанти обстріляли дачі на Донбасі. ФОТО

Напередодні російські окупанти обстріляли з артилерійських систем калібру 122 мм дачні будівлі в селищі Кам'янка Донецької області.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.

"Унаслідок розриву снарядів істотно пошкоджено два будинки: в одному зруйновано дах, в іншому - зовнішню стіну і покрівлю. На щастя, унаслідок злочинних дій загарбників ніхто з мирних жителів не постраждав", - сказано в повідомленні.

Окупанти вкотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя і здоров’я цивільного населення і ще раз підтвердили відкрите ігнорування Мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права, вважають у штабі ООС.

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Окупанти обстріляли дачі на Донбасі 03
Окупанти обстріляли дачі на Донбасі 04
Окупанти обстріляли дачі на Донбасі 05

Автор: 

дача (27) обстріл (28472) Донбас (22356) Донецька область (8459) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Цікаво, обраний 73 відсотками організм, вже перервав сієсту, щоб ще далі відвести Українські Збройні Сили углиб країни?
Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе - Цензор.НЕТ 6545
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24.05.2020 15:17
+8
Ну на то они и окупанты и ето их работа. Тем более им за ето хорошо платят и Рашка и Украина. А почему вы их до сих пор называете торговыми партнерами и не выгнали с Украины? Почему до сих пор не выдворено с Киева вражеское посольство и не перекрыты границы? Может расскажите в истории какой страны еще был такой маразм и беспредел, чтобы ночью стреляли а днем торговали с врагом?
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24.05.2020 15:23
+7
73% - это наглядный пример того, зачем Сталин депортировал из Украины украинцев и заселял её свинособаками.
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24.05.2020 15:45
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Дачи зеленуватого???
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24.05.2020 15:13 Відповісти
Цікаво, обраний 73 відсотками організм, вже перервав сієсту, щоб ще далі відвести Українські Збройні Сили углиб країни?
Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе - Цензор.НЕТ 6545
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24.05.2020 15:17 Відповісти
73% - это наглядный пример того, зачем Сталин депортировал из Украины украинцев и заселял её свинособаками.
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24.05.2020 15:45 Відповісти
люди ну хватит уже постить его.реально уже отвращение.
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24.05.2020 19:51 Відповісти
Ну на то они и окупанты и ето их работа. Тем более им за ето хорошо платят и Рашка и Украина. А почему вы их до сих пор называете торговыми партнерами и не выгнали с Украины? Почему до сих пор не выдворено с Киева вражеское посольство и не перекрыты границы? Может расскажите в истории какой страны еще был такой маразм и беспредел, чтобы ночью стреляли а днем торговали с врагом?
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24.05.2020 15:23 Відповісти
Вот так потехоньку Орда подъедает населённые пункты ,чтобы потом парадным шагом пройтись по безлюдной степи.
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24.05.2020 15:38 Відповісти
Криворукие дебилы...
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24.05.2020 15:56 Відповісти
дачи )) на дамбасе )) если исчо и с унитазами, то это прямо шахтёрские виллы! ))
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24.05.2020 16:18 Відповісти
РОССИЙСКИЕ Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе. Якось останнім часом почали "забувати", які саме окупанти.
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24.05.2020 17:19 Відповісти
Ну и что. Стреляют с нашей земли по нам же. И где реакция государства? Любое нормальное государство приняло незамедлительно меры и как минимум отодвинула врагов на безопасное расстояние, на несколько километров. А наше только беспомощно плачет и взывает палачей к состраданию. О чем речь, когда в самой украинской власти на всех уровнях и в силовых органах предатель на предателе, и это не единичные случаи а система, и враги не прячась делают свой бизнес на украинцах в огромных масштабах. Полное поражение в сухую на всех фронтах, на военном, на экономическом, на идеологическом, на информационном.
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24.05.2020 18:31 Відповісти
Расслабьтесь, ща ещё чуток войска отведём....
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24.05.2020 20:31 Відповісти
" это - провокация " - зеля . Ну ошиблись , акая разница , да зебобики ? Главное , уже год никто не наживается на войне , коррупция побеждена ( братья Ермаки , торгущие госдолжностями не в счёт ) , ВВП растёт на 40% за пять лет , учителя уже получают по 4000 долларов США в месяц ( врачам приготовиться ). " Убийцы " Шеремета назначены , это не ФСБ , а лучшие патриоты УКраины и т.д и т.п.
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24.05.2020 21:29 Відповісти
 
 