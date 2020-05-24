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Окупанти обстріляли дачі на Донбасі. ФОТО
Напередодні російські окупанти обстріляли з артилерійських систем калібру 122 мм дачні будівлі в селищі Кам'янка Донецької області.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу штабу операції Об'єднаних сил.
"Унаслідок розриву снарядів істотно пошкоджено два будинки: в одному зруйновано дах, в іншому - зовнішню стіну і покрівлю. На щастя, унаслідок злочинних дій загарбників ніхто з мирних жителів не постраждав", - сказано в повідомленні.
Окупанти вкотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя і здоров’я цивільного населення і ще раз підтвердили відкрите ігнорування Мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права, вважають у штабі ООС.
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