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В Украинских Карпатах выпало до 15 см снега, - ГСЧС. ФОТО

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в высокогорье Украинских Карпат выпало около 10-15 см снега.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В высокогорье Украинских Карпат выпало около 10-15 см снега, местами снежные надувы до 30-40 см. По состоянию на 9:30 26 мая, на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег", - говорится в сообщении.

В Украинских Карпатах выпало до 15 см снега, - ГСЧС 01

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Карпаты (305) снегопад (787) ГСЧС (4967)


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если на уровне приЗедента катаклизмы, то что от природных удивляться?
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26.05.2020 11:18 Ответить
Бубачка поїде кататись на лижах і знов потрапить до Оману.
В Украинских Карпатах выпало до 15 см снега, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7127
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26.05.2020 11:21 Ответить
Взимку не було стільки снігу, як тепер.
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26.05.2020 11:21 Ответить
Кто всю жизнь мечтал о зимнем отпуске в горах может воплотить свою мечту в июне.
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26.05.2020 11:21 Ответить
Больше леса вырезать нужно
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26.05.2020 11:23 Ответить
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом.
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26.05.2020 11:27 Ответить
 
 