В Украинских Карпатах выпало до 15 см снега, - ГСЧС. ФОТО
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в высокогорье Украинских Карпат выпало около 10-15 см снега.
Об этом сообщает ГСЧС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В высокогорье Украинских Карпат выпало около 10-15 см снега, местами снежные надувы до 30-40 см. По состоянию на 9:30 26 мая, на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Веет свежим своим опахалом.