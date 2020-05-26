В Украинских Карпатах выпало до 15 см снега, - ГСЧС. ФОТО

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в высокогорье Украинских Карпат выпало около 10-15 см снега.

Об этом сообщает ГСЧС в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В высокогорье Украинских Карпат выпало около 10-15 см снега, местами снежные надувы до 30-40 см. По состоянию на 9:30 26 мая, на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -2°С, ветер северо-западной 5м/с, облачно, туман, ограниченная видимость до 50 м, снег", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю на водных объектах Украины погибли 15 человек, с начала мая - 50, - ГСЧС