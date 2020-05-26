В Українських Карпатах випало до 15 см снігу, - ДСНС. ФОТО

Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у високогір'ї Українських Карпат випало близько 10-15 см снігу.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У високогір'ї Українських Карпат випало близько 10-15 см снігу, місцями снігові надуви до 30-40 см. Станом на 9:30 26 травня, на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2 °С, вітер північно-західній 5 м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 50 м, сніг", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: За тиждень на водних об'єктах України загинули 15 осіб, від початку травня - 50, - ДСНС