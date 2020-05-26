В Українських Карпатах випало до 15 см снігу, - ДСНС. ФОТО
Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у високогір'ї Українських Карпат випало близько 10-15 см снігу.
Про це повідомляє ДСНС у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"У високогір'ї Українських Карпат випало близько 10-15 см снігу, місцями снігові надуви до 30-40 см. Станом на 9:30 26 травня, на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2 °С, вітер північно-західній 5 м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 50 м, сніг", - йдеться в повідомленні.
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