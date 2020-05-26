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В Українських Карпатах випало до 15 см снігу, - ДСНС. ФОТО

Держслужба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що у високогір'ї Українських Карпат випало близько 10-15 см снігу.

Про це повідомляє ДСНС у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У високогір'ї Українських Карпат випало близько 10-15 см снігу, місцями снігові надуви до 30-40 см. Станом на 9:30 26 травня, на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -2 °С, вітер північно-західній 5 м/с, хмарно, туман, обмежена видимість до 50 м, сніг", - йдеться в повідомленні.

В Українських Карпатах випало до 15 см снігу, - ДСНС 01

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если на уровне приЗедента катаклизмы, то что от природных удивляться?
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26.05.2020 11:18 Відповісти
Бубачка поїде кататись на лижах і знов потрапить до Оману.
В Украинских Карпатах выпало до 15 см снега, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7127
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26.05.2020 11:21 Відповісти
Взимку не було стільки снігу, як тепер.
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26.05.2020 11:21 Відповісти
Кто всю жизнь мечтал о зимнем отпуске в горах может воплотить свою мечту в июне.
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26.05.2020 11:21 Відповісти
Больше леса вырезать нужно
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26.05.2020 11:23 Відповісти
Это май-баловник, это май-чародей
Веет свежим своим опахалом.
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26.05.2020 11:27 Відповісти
 
 