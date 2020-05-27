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Новости Фото Будни полиции
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Двое жителей Николаева требовали у бизнесмена несуществующий долг, - полиция. ФОТО

Полицейские задержали двух мужчин, требовавших у предпринимателя несуществующий долг после искусственно созданного конфликта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Полицейские установили, что указанные лица за искусственно созданную конфликтную ситуацию требовали с местного предпринимателя возврата несуществующего долга. Злоумышленники были задержаны в Ингульском районе Николаева, где назначили встречу бизнесмену, при передаче им части денег - 40 000 гривен", - сказано в сообщении.

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Задержанным - 26 и 27 лет, одного из них ранее уже привлекали к ответственности за совершение имущественных преступлений.

Сейчас их действия предварительно квалифицировали по ст. 189 УК Украины ("Вымогательство"). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Двое жителей Николаева требовали у бизнесмена несуществующий долг, - полиция 01
Двое жителей Николаева требовали у бизнесмена несуществующий долг, - полиция 02

Автор: 

вымогательство (428) Николаев (2149) Нацполиция (16458)


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надо как на трампщине - в 1 округе шириф попросил бандитов - не делайте преступлений(а после карантина - делайте?)
Так бы и Аваков высрал
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27.05.2020 10:34 Ответить
За что пацанов повязали? Они пример с ДБР берут. Нало было только лейблы "ДБР" на майки пришить
Двое жителей Николаева требовали у бизнесмена несуществующий долг, - полиция - Цензор.НЕТ 5997
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27.05.2020 10:38 Ответить
какие три, семь.. ПОЖИЗНЕННО! ИБО ЭТИ БАРАНЫ НЕ ИСПРАВЯТСЯ! ПОЖИЗНЕННО ! Оградите нормальное общество от подобных уродов!
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27.05.2020 10:39 Ответить
через 3 года выйдут и снова безпределить будут. минимум нужно их закрывать от общества на 15.
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27.05.2020 10:45 Ответить
Так подобные уроды служат в ДБР и полиции и подобное общество мародёров-уродов ты избрал себе в управление, это только цветочки, ягодки позже будут. При жидке Зеленском-нулевом дебиле в управлении наступает мать анархия. Смотри чтоб завтра эти братки в форме ДБР к тебе не приехали
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28.05.2020 08:23 Ответить
Бригада - герой епохи зелених остолопів.
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27.05.2020 10:51 Ответить
Ишаки в мокасинах на босу ногу, головы говяжьи.
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27.05.2020 14:56 Ответить
 
 