Двое жителей Николаева требовали у бизнесмена несуществующий долг, - полиция. ФОТО

Полицейские задержали двух мужчин, требовавших у предпринимателя несуществующий долг после искусственно созданного конфликта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Полицейские установили, что указанные лица за искусственно созданную конфликтную ситуацию требовали с местного предпринимателя возврата несуществующего долга. Злоумышленники были задержаны в Ингульском районе Николаева, где назначили встречу бизнесмену, при передаче им части денег - 40 000 гривен", - сказано в сообщении.

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Задержанным - 26 и 27 лет, одного из них ранее уже привлекали к ответственности за совершение имущественных преступлений.

Сейчас их действия предварительно квалифицировали по ст. 189 УК Украины ("Вымогательство"). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от трех до семи лет.



