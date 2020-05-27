Двоє мешканців Миколаєва вимагали у бізнесмена неіснуючий борг, - поліція. ФОТО

Поліцейські затримали двох чоловіків, які вимагали у підприємця неіснуючий борг після штучно створеного конфлікту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Поліцейські встановили, що зазначені особи за штучно створену конфліктну ситуацію вимагали з місцевого підприємця повернення неіснуючого боргу. Зловмисники були затримані в Інгульському районі Миколаєва, де призначили зустріч бізнесменові, під час передачі їм частини грошей - 40 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

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Затриманим - 26 і 27 років, одного з них раніше вже притягували до відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Наразі їхні дії попередньо кваліфікували за ст. 189 КК України ("Вимагання"). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



