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Новини Фото Будні поліції
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Двоє мешканців Миколаєва вимагали у бізнесмена неіснуючий борг, - поліція. ФОТО

Поліцейські затримали двох чоловіків, які вимагали у підприємця неіснуючий борг після штучно створеного конфлікту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Поліцейські встановили, що зазначені особи за штучно створену конфліктну ситуацію вимагали з місцевого підприємця повернення неіснуючого боргу. Зловмисники були затримані в Інгульському районі Миколаєва, де призначили зустріч бізнесменові, під час передачі їм частини грошей - 40 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

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Затриманим - 26 і 27 років, одного з них раніше вже притягували до відповідальності за вчинення майнових злочинів.

Наразі їхні дії попередньо кваліфікували за ст. 189 КК України ("Вимагання"). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Двоє мешканців Миколаєва вимагали у бізнесмена неіснуючий борг, - поліція 01
Двоє мешканців Миколаєва вимагали у бізнесмена неіснуючий борг, - поліція 02

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здирство (284) Миколаїв (1806) Нацполіція (15168)


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надо как на трампщине - в 1 округе шириф попросил бандитов - не делайте преступлений(а после карантина - делайте?)
Так бы и Аваков высрал
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27.05.2020 10:34 Відповісти
За что пацанов повязали? Они пример с ДБР берут. Нало было только лейблы "ДБР" на майки пришить
Двое жителей Николаева требовали у бизнесмена несуществующий долг, - полиция - Цензор.НЕТ 5997
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27.05.2020 10:38 Відповісти
какие три, семь.. ПОЖИЗНЕННО! ИБО ЭТИ БАРАНЫ НЕ ИСПРАВЯТСЯ! ПОЖИЗНЕННО ! Оградите нормальное общество от подобных уродов!
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27.05.2020 10:39 Відповісти
через 3 года выйдут и снова безпределить будут. минимум нужно их закрывать от общества на 15.
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27.05.2020 10:45 Відповісти
Так подобные уроды служат в ДБР и полиции и подобное общество мародёров-уродов ты избрал себе в управление, это только цветочки, ягодки позже будут. При жидке Зеленском-нулевом дебиле в управлении наступает мать анархия. Смотри чтоб завтра эти братки в форме ДБР к тебе не приехали
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28.05.2020 08:23 Відповісти
Бригада - герой епохи зелених остолопів.
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27.05.2020 10:51 Відповісти
Ишаки в мокасинах на босу ногу, головы говяжьи.
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27.05.2020 14:56 Відповісти
 
 