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Экс-чиновник Полтавской ОГА задержан при получении 50 тыс. грн взятки. ФОТО

Прокуратура Полтавской области совместно с УСБУ и ГУ Нацполиции в области задержали бывшего директора Департамента экологии и природных ресурсов Полтавской облгосадминистрации при получении 50 тыс. грн неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, экс-чиновник получил деньги от представителя общества, которое осуществляет хозяйственную деятельность на территории Полтавщины, за выдачу заключения по оценке воздействия на окружающую среду.

Экс-чиновник Полтавской ОГА задержан при получении 50 тыс. грн взятки 01
Экс-чиновник Полтавской ОГА задержан при получении 50 тыс. грн взятки 02

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Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.

взятка (6158) Тахтаулове (764) Офис Генпрокурора (2465)


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....если он бывший чиновник, который уже не "решает" вопросы, какой кретин дал ему взятку....
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28.05.2020 18:40 Ответить
Котрийсь заніс по старій пам'яті, а в другого руки самі потяглися до пера...
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28.05.2020 19:47 Ответить
В прокуратуре кроме дебилов уже никого не осталось?))) Какая нафиг взятка, если он уже бывший?)))
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28.05.2020 21:00 Ответить
 
 