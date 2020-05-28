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Экс-чиновник Полтавской ОГА задержан при получении 50 тыс. грн взятки. ФОТО
Прокуратура Полтавской области совместно с УСБУ и ГУ Нацполиции в области задержали бывшего директора Департамента экологии и природных ресурсов Полтавской облгосадминистрации при получении 50 тыс. грн неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).
об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, экс-чиновник получил деньги от представителя общества, которое осуществляет хозяйственную деятельность на территории Полтавщины, за выдачу заключения по оценке воздействия на окружающую среду.
Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.
Досудебное расследование продолжается.
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Виктор Соколенко #446514
показать весь комментарий28.05.2020 18:40 Ответить Мне нравится 1
Volodymyr Zaiets
показать весь комментарий28.05.2020 19:47 Ответить Мне нравится 0
Павел Стрембовский
показать весь комментарий28.05.2020 21:00 Ответить Мне нравится 1
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