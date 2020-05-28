Экс-чиновник Полтавской ОГА задержан при получении 50 тыс. грн взятки. ФОТО

Прокуратура Полтавской области совместно с УСБУ и ГУ Нацполиции в области задержали бывшего директора Департамента экологии и природных ресурсов Полтавской облгосадминистрации при получении 50 тыс. грн неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, экс-чиновник получил деньги от представителя общества, которое осуществляет хозяйственную деятельность на территории Полтавщины, за выдачу заключения по оценке воздействия на окружающую среду.





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Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении.

Досудебное расследование продолжается.