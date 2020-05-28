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Ексчиновника Полтавської ОДА затримали на одержанні 50 тис. грн хабаря. ФОТО

Прокуратура Полтавської області спільно з УСБУ та ГУ Нацполіції в області затримали колишнього директора Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації при отриманні 50 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, ексчиновник отримав гроші від представника товариства, яке здійснює господарську діяльність на території Полтавщини, за видачу висновку з оцінки впливу на довкілля.

Ексчиновника Полтавської ОДА затримали на одержанні 50 тис. грн хабаря 01

Ексчиновника Полтавської ОДА затримали на одержанні 50 тис. грн хабаря 02

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру.

Досудове розслідування триває.

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Автор: 

хабар (4702) Полтава (555) Офіс Генпрокурора (3247)


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....если он бывший чиновник, который уже не "решает" вопросы, какой кретин дал ему взятку....
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28.05.2020 18:40 Відповісти
Котрийсь заніс по старій пам'яті, а в другого руки самі потяглися до пера...
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28.05.2020 19:47 Відповісти
В прокуратуре кроме дебилов уже никого не осталось?))) Какая нафиг взятка, если он уже бывший?)))
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28.05.2020 21:00 Відповісти
 
 