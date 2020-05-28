Ексчиновника Полтавської ОДА затримали на одержанні 50 тис. грн хабаря. ФОТО
Прокуратура Полтавської області спільно з УСБУ та ГУ Нацполіції в області затримали колишнього директора Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської облдержадміністрації при отриманні 50 тис. грн неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, ексчиновник отримав гроші від представника товариства, яке здійснює господарську діяльність на території Полтавщини, за видачу висновку з оцінки впливу на довкілля.
Наразі затриманому готується повідомлення про підозру.
Досудове розслідування триває.
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Виктор Соколенко #446514
показати весь коментар28.05.2020 18:40 Відповісти Мені подобається 1
Volodymyr Zaiets
показати весь коментар28.05.2020 19:47 Відповісти Мені подобається 0
Павел Стрембовский
показати весь коментар28.05.2020 21:00 Відповісти Мені подобається 1
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