На улице Днепра сгорел трамвай. ФОТО

В Днепре загорелся трамвай, который ехал на ремонт в депо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19. В вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, потому что транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Когда пожарные прибыли на место, то не сразу смогли приступить к тушению пламени. Вначале им пришлось обесточить линию передвижения электротранспорта.

На то, чтобы ликвидировать пожар, у спасателей ушло полчаса.

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