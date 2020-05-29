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На улице Днепра сгорел трамвай. ФОТО

В Днепре загорелся трамвай, который ехал на ремонт в депо.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19. В вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, потому что транспортировал другой вагон в депо на ремонт.

Когда пожарные прибыли на место, то не сразу смогли приступить к тушению пламени. Вначале им пришлось обесточить линию передвижения электротранспорта.

На то, чтобы ликвидировать пожар, у спасателей ушло полчаса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Причиной пожара в Александровской больнице мог быть поджог, - главврач Антоненко

На улице Днепра сгорел трамвай 01На улице Днепра сгорел трамвай 02
На улице Днепра сгорел трамвай 03
На улице Днепра сгорел трамвай 04

Автор: 

Днепр (4417) пожар (5941) трамвай (200) ГСЧС (4965)


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Топ комментарии
+3
быстрее спишут.сколько у нас ещё такой металлолом будет ездить
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29.05.2020 20:13
+3
Да уж, сарказм вам не понять.
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29.05.2020 21:09
+3
Це доісторичне лайно ще років 10 тому треба було попилити на метал.
В них в дощ треба заходити з відкритою парасолю. Бо там тече з даху, з вікон, з дверей...
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29.05.2020 21:17
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быстрее спишут.сколько у нас ещё такой металлолом будет ездить
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29.05.2020 20:13 Ответить
Знайомі місця. Заводські райони нашого міста. Восени та взимку там можна знімати вужаси або скоріше щось депресивно-психоделічне.
19 маршрут, Вокзал - Лівобережний. У 90-х такі трамваї тільки з'явилися... На Южмаші їх випускали. Тоді ще нові були. А потім перетворилися на щось іржаво-скрипуче, що гармонує з атмосферою тліну та безвиході упродовж всього маршруту.
Цей від'їздився.
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29.05.2020 20:26 Ответить
Старое кацапское ракло КТМ-8. Им 25 лет минимум, а скорее больше 30. Давно в домну просились. Если базовая модель, то года выпуска 1988-1995. Усть-Катав. Не знаю, собирались ли они на Южмаше, сильно вряд ли.
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29.05.2020 20:38 Ответить
https://transphoto.org/model/5/ Уточнил, 71-608КМ 1995 г., 25 лет почти. Пора настала.
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29.05.2020 20:48 Ответить
А оце вже Южмаш разом із братами-чехами:
"...новый трамвай "К1М6" создан командой украинских разработчиков - дизайнеров и инженеров, а его конструкция более чем на 90% локализована в Украине. Всего с "Татра-Юг" работают 250 поставщиков тех или иных комплектующих со всей Украины".

На вулиці Дніпра згорів трамвай - Цензор.НЕТ 442
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29.05.2020 21:15 Ответить
Уточнив - дійсно, у нас вони лише модернізувалися (точніше, допилювалися напильником).
Дідько... Чомусь думав, що їх з нуля робили на Южмаші.
Аж легше стало, що не у нас випускали таке одоробло
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29.05.2020 21:06 Ответить
вся східна Україна їздить на цьому лайні не зважаючи на наявність виробництва в країні ******** трамваїв.
Жодної копійчини сепарські мери на заплатять бандерівцям бо їх в..путь прямо посеред кремля!
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30.05.2020 11:37 Ответить
Не вся. В Донецке этого говна ни года не было.
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30.05.2020 16:19 Ответить
Ну бывает... никтож не пострадал...нафига эта новость в унылое время?
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29.05.2020 20:52 Ответить
Вещи некоторых пассажиров сгорели. Ну это мелочи в такой ситуации.
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29.05.2020 20:53 Ответить
Унылое время взбодрит новость - на улице Банковой сгорел офис.
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29.05.2020 21:00 Ответить
Кацап, за кремлём следи
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29.05.2020 21:06 Ответить
Да уж, сарказм вам не понять.
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29.05.2020 21:09 Ответить
от назвали городішко - весь час річку уявляю. І виходить шо транвай сгорів на уліце Днєпра. Було б Січеслав, то і не горів би
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29.05.2020 21:05 Ответить
А от на наше місто прохання батон не кришити Файна назва.
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29.05.2020 21:08 Ответить
другий день себе Малишом-Плохішом чуствую
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29.05.2020 21:20 Ответить
Днепр уже лет 30 Днепром местные называют.
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29.05.2020 21:11 Ответить
Тридцять? Та ще у 70-х так називали, якщо не раніше.
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29.05.2020 21:18 Ответить
Ну я только про 30 точно знаю. Ну да ладно. Нехай у вас там больше ничего не горит )
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29.05.2020 21:28 Ответить
Дякую )) А цей "подвижнОй состав" треба на металобрухт. Особливо той, що ліворуч
(з однією фарою - зкріпно!)

На вулиці Дніпра згорів трамвай - Цензор.НЕТ 7024
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29.05.2020 21:46 Ответить
как ви шХуну назавьотє, так ана і папливьот
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29.05.2020 21:29 Ответить
Це доісторичне лайно ще років 10 тому треба було попилити на метал.
В них в дощ треба заходити з відкритою парасолю. Бо там тече з даху, з вікон, з дверей...
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29.05.2020 21:17 Ответить
Все пізнається у порівнянні... На 5 маршруті та ще у деякі захолустя їздить оце.
...
ТОМУ ЩО ЖИТТЯ - ЦЕ БІЛЬ

На вулиці Дніпра згорів трамвай - Цензор.НЕТ 1459
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29.05.2020 21:38 Ответить
Та на західний трамваї то жесть. В принципі як і сам той західний.
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29.05.2020 23:34 Ответить
Мене особисто дивує, коли люди, в містах яких їздять подібні трамваї, по подібним коліям і подібно прибраним вулицям, починають агітувати проти Кличка.
Це не вам особисто, просто картинкою навіяло
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30.05.2020 11:41 Ответить
Що згорить, те не поржавіє!
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29.05.2020 21:54 Ответить
Если ЭТО было собрано в 80-х, то там вместо серца пламенный мотор.
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29.05.2020 23:23 Ответить
а трамваї то які *******!
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30.05.2020 11:30 Ответить
Ще й мордвинські (https://ru.wikipedia.org/wiki/71-608 71-608 ), що ясно натякає нам кого "спонсирує" наша влада у Дніпрі весь час
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30.05.2020 11:32 Ответить
 
 