На улице Днепра сгорел трамвай. ФОТО
В Днепре загорелся трамвай, который ехал на ремонт в депо.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар возник в пассажирском вагоне трамвая маршрута №19. В вагоне не было пассажиров. Трамвай двигался не по привычному маршруту, потому что транспортировал другой вагон в депо на ремонт.
Когда пожарные прибыли на место, то не сразу смогли приступить к тушению пламени. Вначале им пришлось обесточить линию передвижения электротранспорта.
На то, чтобы ликвидировать пожар, у спасателей ушло полчаса.
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19 маршрут, Вокзал - Лівобережний. У 90-х такі трамваї тільки з'явилися... На Южмаші їх випускали. Тоді ще нові були. А потім перетворилися на щось іржаво-скрипуче, що гармонує з атмосферою тліну та безвиході упродовж всього маршруту.
Цей від'їздився.
"...новый трамвай "К1М6" создан командой украинских разработчиков - дизайнеров и инженеров, а его конструкция более чем на 90% локализована в Украине. Всего с "Татра-Юг" работают 250 поставщиков тех или иных комплектующих со всей Украины".
Дідько... Чомусь думав, що їх з нуля робили на Южмаші.
Аж легше стало, що не у нас випускали таке одоробло
Жодної копійчини сепарські мери на заплатять бандерівцям бо їх в..путь прямо посеред кремля!
(з однією фарою - зкріпно!)
В них в дощ треба заходити з відкритою парасолю. Бо там тече з даху, з вікон, з дверей...
...
ТОМУ ЩО ЖИТТЯ - ЦЕ БІЛЬ
Це не вам особисто, просто картинкою навіяло