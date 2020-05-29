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На вулиці Дніпра згорів трамвай. ФОТО

У Дніпрі зайнявся трамвай, який їхав на ремонт у депо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа виникла в пасажирському вагоні трамвая маршруту №19. У вагоні не було пасажирів. Трамвай рухався не за звичним маршрутом, тому що транспортував інший вагон у депо на ремонт.

Коли пожежники прибули на місце, то не відразу змогли приступити до гасіння полум'я. Спочатку їм довелося знеструмити лінію пересування електротранспорту.

На те, щоб ліквідувати пожежу, у рятувальників пішло пів години.

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На вулиці Дніпра згорів трамвай 01На вулиці Дніпра згорів трамвай 02
На вулиці Дніпра згорів трамвай 03
На вулиці Дніпра згорів трамвай 04

Автор: 

Дніпро (3273) пожежа (4322) трамвай (236) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+3
быстрее спишут.сколько у нас ещё такой металлолом будет ездить
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29.05.2020 20:13
+3
Да уж, сарказм вам не понять.
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29.05.2020 21:09
+3
Це доісторичне лайно ще років 10 тому треба було попилити на метал.
В них в дощ треба заходити з відкритою парасолю. Бо там тече з даху, з вікон, з дверей...
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29.05.2020 21:17
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быстрее спишут.сколько у нас ещё такой металлолом будет ездить
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29.05.2020 20:13 Відповісти
Знайомі місця. Заводські райони нашого міста. Восени та взимку там можна знімати вужаси або скоріше щось депресивно-психоделічне.
19 маршрут, Вокзал - Лівобережний. У 90-х такі трамваї тільки з'явилися... На Южмаші їх випускали. Тоді ще нові були. А потім перетворилися на щось іржаво-скрипуче, що гармонує з атмосферою тліну та безвиході упродовж всього маршруту.
Цей від'їздився.
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29.05.2020 20:26 Відповісти
Старое кацапское ракло КТМ-8. Им 25 лет минимум, а скорее больше 30. Давно в домну просились. Если базовая модель, то года выпуска 1988-1995. Усть-Катав. Не знаю, собирались ли они на Южмаше, сильно вряд ли.
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29.05.2020 20:38 Відповісти
https://transphoto.org/model/5/ Уточнил, 71-608КМ 1995 г., 25 лет почти. Пора настала.
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29.05.2020 20:48 Відповісти
А оце вже Южмаш разом із братами-чехами:
"...новый трамвай "К1М6" создан командой украинских разработчиков - дизайнеров и инженеров, а его конструкция более чем на 90% локализована в Украине. Всего с "Татра-Юг" работают 250 поставщиков тех или иных комплектующих со всей Украины".

На вулиці Дніпра згорів трамвай - Цензор.НЕТ 442
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29.05.2020 21:15 Відповісти
Уточнив - дійсно, у нас вони лише модернізувалися (точніше, допилювалися напильником).
Дідько... Чомусь думав, що їх з нуля робили на Южмаші.
Аж легше стало, що не у нас випускали таке одоробло
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29.05.2020 21:06 Відповісти
вся східна Україна їздить на цьому лайні не зважаючи на наявність виробництва в країні ******** трамваїв.
Жодної копійчини сепарські мери на заплатять бандерівцям бо їх в..путь прямо посеред кремля!
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30.05.2020 11:37 Відповісти
Не вся. В Донецке этого говна ни года не было.
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30.05.2020 16:19 Відповісти
Ну бывает... никтож не пострадал...нафига эта новость в унылое время?
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29.05.2020 20:52 Відповісти
Вещи некоторых пассажиров сгорели. Ну это мелочи в такой ситуации.
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29.05.2020 20:53 Відповісти
Унылое время взбодрит новость - на улице Банковой сгорел офис.
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29.05.2020 21:00 Відповісти
Кацап, за кремлём следи
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29.05.2020 21:06 Відповісти
Да уж, сарказм вам не понять.
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29.05.2020 21:09 Відповісти
от назвали городішко - весь час річку уявляю. І виходить шо транвай сгорів на уліце Днєпра. Було б Січеслав, то і не горів би
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29.05.2020 21:05 Відповісти
А от на наше місто прохання батон не кришити Файна назва.
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29.05.2020 21:08 Відповісти
другий день себе Малишом-Плохішом чуствую
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29.05.2020 21:20 Відповісти
Днепр уже лет 30 Днепром местные называют.
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29.05.2020 21:11 Відповісти
Тридцять? Та ще у 70-х так називали, якщо не раніше.
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29.05.2020 21:18 Відповісти
Ну я только про 30 точно знаю. Ну да ладно. Нехай у вас там больше ничего не горит )
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29.05.2020 21:28 Відповісти
Дякую )) А цей "подвижнОй состав" треба на металобрухт. Особливо той, що ліворуч
(з однією фарою - зкріпно!)

На вулиці Дніпра згорів трамвай - Цензор.НЕТ 7024
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29.05.2020 21:46 Відповісти
как ви шХуну назавьотє, так ана і папливьот
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29.05.2020 21:29 Відповісти
Це доісторичне лайно ще років 10 тому треба було попилити на метал.
В них в дощ треба заходити з відкритою парасолю. Бо там тече з даху, з вікон, з дверей...
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29.05.2020 21:17 Відповісти
Все пізнається у порівнянні... На 5 маршруті та ще у деякі захолустя їздить оце.
...
ТОМУ ЩО ЖИТТЯ - ЦЕ БІЛЬ

На вулиці Дніпра згорів трамвай - Цензор.НЕТ 1459
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29.05.2020 21:38 Відповісти
Та на західний трамваї то жесть. В принципі як і сам той західний.
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29.05.2020 23:34 Відповісти
Мене особисто дивує, коли люди, в містах яких їздять подібні трамваї, по подібним коліям і подібно прибраним вулицям, починають агітувати проти Кличка.
Це не вам особисто, просто картинкою навіяло
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30.05.2020 11:41 Відповісти
Що згорить, те не поржавіє!
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29.05.2020 21:54 Відповісти
Если ЭТО было собрано в 80-х, то там вместо серца пламенный мотор.
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29.05.2020 23:23 Відповісти
а трамваї то які *******!
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30.05.2020 11:30 Відповісти
Ще й мордвинські (https://ru.wikipedia.org/wiki/71-608 71-608 ), що ясно натякає нам кого "спонсирує" наша влада у Дніпрі весь час
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30.05.2020 11:32 Відповісти
 
 