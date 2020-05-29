На вулиці Дніпра згорів трамвай. ФОТО
У Дніпрі зайнявся трамвай, який їхав на ремонт у депо.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа виникла в пасажирському вагоні трамвая маршруту №19. У вагоні не було пасажирів. Трамвай рухався не за звичним маршрутом, тому що транспортував інший вагон у депо на ремонт.
Коли пожежники прибули на місце, то не відразу змогли приступити до гасіння полум'я. Спочатку їм довелося знеструмити лінію пересування електротранспорту.
На те, щоб ліквідувати пожежу, у рятувальників пішло пів години.
Топ коментарі
+3 Aragorn 1975
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+3 Anton Ivanovich
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19 маршрут, Вокзал - Лівобережний. У 90-х такі трамваї тільки з'явилися... На Южмаші їх випускали. Тоді ще нові були. А потім перетворилися на щось іржаво-скрипуче, що гармонує з атмосферою тліну та безвиході упродовж всього маршруту.
Цей від'їздився.
"...новый трамвай "К1М6" создан командой украинских разработчиков - дизайнеров и инженеров, а его конструкция более чем на 90% локализована в Украине. Всего с "Татра-Юг" работают 250 поставщиков тех или иных комплектующих со всей Украины".
Дідько... Чомусь думав, що їх з нуля робили на Южмаші.
Аж легше стало, що не у нас випускали таке одоробло
Жодної копійчини сепарські мери на заплатять бандерівцям бо їх в..путь прямо посеред кремля!
(з однією фарою - зкріпно!)
В них в дощ треба заходити з відкритою парасолю. Бо там тече з даху, з вікон, з дверей...
...
ТОМУ ЩО ЖИТТЯ - ЦЕ БІЛЬ
Це не вам особисто, просто картинкою навіяло