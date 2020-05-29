На вулиці Дніпра згорів трамвай. ФОТО

У Дніпрі зайнявся трамвай, який їхав на ремонт у депо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Пожежа виникла в пасажирському вагоні трамвая маршруту №19. У вагоні не було пасажирів. Трамвай рухався не за звичним маршрутом, тому що транспортував інший вагон у депо на ремонт.

Коли пожежники прибули на місце, то не відразу змогли приступити до гасіння полум'я. Спочатку їм довелося знеструмити лінію пересування електротранспорту.

На те, щоб ліквідувати пожежу, у рятувальників пішло пів години.

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