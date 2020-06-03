На оккупированном Донбассе расклеили проукраинские листовки, - СМИ. ФОТО

В нескольких городах на оккупированной территории появились проукраинские листовки, подписанные "Комитетом освобождения Донбасса".

Фото листовок опубликовали журналисты программы "Спецкор", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. Они утверждают, что листовки были расклеены "во многих оккупированных городах Донбасса".

"Из собственных эксклюзивных источников "Спецкору" стало известно, что появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционные силы с названием "Комитет освобождения Донбасса". И к этому комитету, утверждают наши источники, приобщилось немало тех, кто в 2014 был ярым сторонником "русского мира", - сказано в сообщении.

По информации издания, листовки провисели до конца суток - их сорвали оккупанты.

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