На оккупированном Донбассе расклеили проукраинские листовки, - СМИ. ФОТО
В нескольких городах на оккупированной территории появились проукраинские листовки, подписанные "Комитетом освобождения Донбасса".
Фото листовок опубликовали журналисты программы "Спецкор", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. Они утверждают, что листовки были расклеены "во многих оккупированных городах Донбасса".
"Из собственных эксклюзивных источников "Спецкору" стало известно, что появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционные силы с названием "Комитет освобождения Донбасса". И к этому комитету, утверждают наши источники, приобщилось немало тех, кто в 2014 был ярым сторонником "русского мира", - сказано в сообщении.
По информации издания, листовки провисели до конца суток - их сорвали оккупанты.
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А з часом холодильник переможе телевізор.
Слава Україні!
Є деякі паростки. А усім іншим ********** - поразка у виборчих правах років на 15, екзамен з історії України та української мова, а там подивимося
тому воно й написано руською, тому воно суто про "холодильник", тому там жодного слова про український Донбас.
усі ці "затяті прихильники руського міра" (ті з них, які не брали зброї), мають бути пижджені та викинуті на росію із пожиттєвою забороною на в'їзд до України їм та їхнім нащадкам.
а взагалі, вважаю, що це в межах проекту єрмака-зеленського-сівохо про "там наші люди".
"але їх 5-10%" - я не є оптимістом.
"Ці люди для нас - велика цінність" - абсолютно згоден. тому й переконаний, що такі люди до цих листівок не мають жодного відношення.
перша про те, що "росія нас не взяла, тому нікуди дітись, давайте назад до України".
це не про усвідомлення, це не про щіре бажання та не про патріотизм, це виключно про зиск.
ви гадаєте оті, що таке написали, вони за українську історіографію, українську мову, українську самосвідомість, українську державність?
та ні, виключно про український холодильник, але про російський та російськомовний телевізор; українську зарплату та пенсію, але про російську мову, "братський народ", "дєдиваєвали", й "одну історію".
тож ні, й перша нє ОК.
Юзік?
Золоті слова!
Ещё прибавить три миллиона упоротых, из которых 40% - пенсионеры?
Ще одна многоходов очка. Спроба кремля мяко впарити ордло Україні на своїх умовах. Готують населення України - "Ани же за Украину, ани против рассеи, наши люди, надо понять и прастить, єта хунта винавата шо ани в рассею хатели". Вибють сльозинку у ватного хахла, хахол гірко махне рукою "Та нехай вже, аби війни небуло".
Проукраїнські налаштовані всі вже давно виїхали.
А ті, хто залишився, вони надто перелякані, щоб щось розклеїювати.