РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11396 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
15 937 60

На оккупированном Донбассе расклеили проукраинские листовки, - СМИ. ФОТО

В нескольких городах на оккупированной территории появились проукраинские листовки, подписанные "Комитетом освобождения Донбасса".

Фото листовок опубликовали журналисты программы "Спецкор", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. Они утверждают, что листовки были расклеены "во многих оккупированных городах Донбасса".

"Из собственных эксклюзивных источников "Спецкору" стало известно, что появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционные силы с названием "Комитет освобождения Донбасса". И к этому комитету, утверждают наши источники, приобщилось немало тех, кто в 2014 был ярым сторонником "русского мира", - сказано в сообщении.

По информации издания, листовки провисели до конца суток - их сорвали оккупанты.

Также на Цензор.НЕТ: "Окопная война": После одного попадания насчитали около 20 убитых российских оккупантов, хорошие были времена, - разведчики 58-й бригады Фартовый и Рэд. ВИДЕО

На оккупированном Донбассе расклеили проукраинские листовки, - СМИ 01На оккупированном Донбассе расклеили проукраинские листовки, - СМИ 02
На оккупированном Донбассе расклеили проукраинские листовки, - СМИ 03

Автор: 

листовки (97) оккупация (10137) Донбасс (26956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+29
Нічого там не перемогло, проукраїнські наміри - це коли жителі почнуть кидатись під російські танки, як вони це робили у 2014 році з українськими.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:13
+19
Я теж прочитав між рядками - нас погано кормлять, раніше було краще. Нє вєрю!
показать весь комментарий
03.06.2020 10:09
+12
не бачу проукраїнських листівок. бачу якесь лайно, руською, про рівень життя й жодного слова про український Донбас.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не усі на окупованій території заразилися вірусом *********.
А з часом холодильник переможе телевізор.
Слава Україні!
показать весь комментарий
03.06.2020 10:04 Ответить
Нічого там не перемогло, проукраїнські наміри - це коли жителі почнуть кидатись під російські танки, як вони це робили у 2014 році з українськими.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:13 Ответить
тогда знали, что давить никто не будет. сейчас стрёмно, бо варианта всего два: 1 - переедет, 2 - подвал.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:28 Ответить
Тобто тулуб - на підвал, кишки - на траки.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:35 Ответить
то ж так. Про все свідчить 1-й рядок листа: "Донбасс 6 год не россия". Тобто, якби насправді документально кацапи приєднали те ОРДЛО по типу Криму, переконаний, що подібних листів зараз не було би. Це ще раз свідчить про те, що там живе населення без стержня. їм по барабану прапор, їм головне, щоб в холодильнику було що жерти. і на руцком разгаварівать і чітать можно било би без проблем, бо не вистачає мізків вивчити державну мову.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:10 Ответить
Так рашистские твари могут и пальнуть. даунбасскому стаду сцікотно будет под танки. А могут и на подвале сгноить. чекистские дикари они такие.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:41 Ответить
а я й не кажу, що вже перемогло.
Є деякі паростки. А усім іншим ********** - поразка у виборчих правах років на 15, екзамен з історії України та української мова, а там подивимося
показать весь комментарий
03.06.2020 11:48 Ответить
Тогда этим в основном занимались туристы из Ростова.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:22 Ответить
В більшості, там кацо-вато-рилі ушльопки, тоді вони хотіли кацапію з телевізора, пришла реальна жопа, тобто кацапія, наїлися її досхочу тепер їм хочеться в Україну. А може вони підуть н@..уй. Навіще це біосміття. Отримали свої паспорти чи кацапскі, нехай їдуть в кацапію і будують там десь у сибіру свої днр і лнр.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:35 Ответить
не бачу проукраїнських листівок. бачу якесь лайно, руською, про рівень життя й жодного слова про український Донбас.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:07 Ответить
Я теж прочитав між рядками - нас погано кормлять, раніше було краще. Нє вєрю!
показать весь комментарий
03.06.2020 10:09 Ответить
а віри й не може бути, тому що: "до цього комітету долучилося чимало тих, хто у 2014 році був затятим прихильником "русского мира" Джерело: https://censor.net/ua/p3199676
тому воно й написано руською, тому воно суто про "холодильник", тому там жодного слова про український Донбас.
усі ці "затяті прихильники руського міра" (ті з них, які не брали зброї), мають бути пижджені та викинуті на росію із пожиттєвою забороною на в'їзд до України їм та їхнім нащадкам.
а взагалі, вважаю, що це в межах проекту єрмака-зеленського-сівохо про "там наші люди".
показать весь комментарий
03.06.2020 10:29 Ответить
В ОРДЛО залишились українці, але їх 5-10%, це ті, хто не має змоги переїхати в поки що неокуповану Україну. Ці люди для нас - велика цінність, бо зберегла свої мізки не дивлячись на прес кацапської пропаганди. Доречі - це єдина цінність, бо все інше (матеріальне) розграбоване і занехаєне.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:39 Ответить
"В ОРДЛО залишились українці" - та хто ж проти.
"але їх 5-10%" - я не є оптимістом.
"Ці люди для нас - велика цінність" - абсолютно згоден. тому й переконаний, що такі люди до цих листівок не мають жодного відношення.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:43 Ответить
Не "руського міра" , а руского міра. Русь - то не росія з росіянами , Русь - це історична назва України , яку намагаються вкрасти росіяни.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:17 Ответить
Шановний , не "руською" , а російською.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:09 Ответить
Чому ж жодного слова? Перша - ОК.
показать весь комментарий
04.06.2020 05:19 Ответить
та ніі, не ОК.

перша про те, що "росія нас не взяла, тому нікуди дітись, давайте назад до України".
це не про усвідомлення, це не про щіре бажання та не про патріотизм, це виключно про зиск.
ви гадаєте оті, що таке написали, вони за українську історіографію, українську мову, українську самосвідомість, українську державність?

та ні, виключно про український холодильник, але про російський та російськомовний телевізор; українську зарплату та пенсію, але про російську мову, "братський народ", "дєдиваєвали", й "одну історію".

тож ні, й перша нє ОК.
показать весь комментарий
04.06.2020 09:11 Ответить
на лоб пусть теперь себе клеят...... "домой" им захотелось.......
показать весь комментарий
03.06.2020 10:12 Ответить
Кремль не знает что делать с Донбассом.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:14 Ответить
...появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционные силы с названием "Комитет освобождения Донбасса" Источник: https://censor.net/p3199676

Юзік?
показать весь комментарий
03.06.2020 10:14 Ответить
Чую стиль Ахметова
показать весь комментарий
03.06.2020 10:15 Ответить
Скоріше за все таким чином готують представників Донбасу (КОД) для переговорів по мінським угодам... тіпа "проукраїнські"))
показать весь комментарий
03.06.2020 10:16 Ответить
100%
показать весь комментарий
03.06.2020 10:40 Ответить
Це передвиборча робота підпільних ячеєк партії "Слуга народу"
показать весь комментарий
03.06.2020 10:46 Ответить
У этого комитета откровенная ресурсно-сырьевая направленность.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:16 Ответить
Думаю клеит фсб шоб втюхать разграбленный регион обратно и снять санкции
показать весь комментарий
03.06.2020 10:22 Ответить
Якби всяких сєпарів показово садили за заклики "путінввєдівайска" то й війни б не було б,тільки немічність і некомпетентність уряду дозволила москалським агентам вільно працювати,що й відбувається до тепер мєртвєчук,бойко,рабіновіч, відкриті вороги незалежної України безкарно підривають обороноздатність.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:22 Ответить
мєртвєчук,бойко,рабіновіч, відкриті вороги незалежної України безкарно підривають обороноздатність.

Золоті слова!
показать весь комментарий
03.06.2020 10:26 Ответить
А про прихованих ворогів типу єрмака, дубінського і колективного зебені ти чомусь мовчиш...
показать весь комментарий
03.06.2020 10:42 Ответить
Не вчить дамбасу жити! Дайте дамбасє ковбаси і дамбаса піде за вами!
показать весь комментарий
03.06.2020 10:22 Ответить
"Домбас" завив, Крим на черзі.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:28 Ответить
Люди на окупованих територіях найбільш змосковщені в холопів,вони визнають тільки силу,хто проявить більшу жорсткість і непохитність за тим і підуть. Посадіть мєртвєчука,мураєва,кернеса,новінського і ватна пітушня одразу скине кокошніки і стане щирими українцями.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:29 Ответить
А єрмака і коломойського не треба садити?
показать весь комментарий
03.06.2020 10:43 Ответить
усіх тих і цих треба нищити
показать весь комментарий
03.06.2020 11:50 Ответить
Ау, коллеги, а может нам собственной ваты хватает, от Харькова до Одессы?
Ещё прибавить три миллиона упоротых, из которых 40% - пенсионеры?
показать весь комментарий
03.06.2020 10:41 Ответить
Треба трохи почекати. Там народжуваність майже нульова, з часом сєпари вимруть
показать весь комментарий
03.06.2020 10:45 Ответить
Замість них буде друга хвиля панаєхавших з кацапстану.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:55 Ответить
Я вже давно говорив - стіна і нах! Там не було в більшості своїй УКРАЇНЦІВ і зараз вже не буде в двох як мінімум поколіннях, хочете головняк і антиукраїнський срач? Хочете більшість антиукраїнських сил у Верховній Раді? ВОНО ВАМ ТРЕ ?
показать весь комментарий
03.06.2020 10:46 Ответить
Не як хочеться, а як треба. А треба, щоб ці дамбаси взагалі не мали права голосу. Років з 50. Це буде справедливо, бо вони перекинулись на бік ворога. Так само кожен мешканець України має склати іспити української, тести на лояльність і пройти співбесіду з комісією депортамента паспортизації. Лише після цього людина отримає натуралізацію і зможе брати участь у виборчому процесі, працювати правником, силовиком, посідати керівні держпосади, бути вихователем і вчителем молодших класів. Окрім цього має запрацювати інститут депортації за агітацію проти України і її Незалежності.
показать весь комментарий
03.06.2020 10:53 Ответить
Одна людина розклеїла, а 10 побіжать зривати нігтями ці листівки ...
показать весь комментарий
03.06.2020 10:42 Ответить
А 89 будуть просто спостерігати
показать весь комментарий
03.06.2020 10:46 Ответить
Наконец-то разум возобладал над фанатизмом,браво адэкватным донбасовцам,вместе мы сила а страна у нас одна-УКРАИНА
показать весь комментарий
03.06.2020 10:48 Ответить
Там ні разума ні адекватності.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:11 Ответить
Та ні,там різні люди живуть.Телепнів хватає але і адекватні люди є які шкодують що так сталося та нічого вдіяти не зможуть
показать весь комментарий
03.06.2020 12:23 Ответить
Ой, блин, это Сивоха с командой шалит, он ещё тот партизан, чует моя душа - то цветы положит, то листовки расклеит, то скамейку обоссыт.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:27 Ответить
А славного тризуба то нема !!!! Якісь чорні руки з молотком і кайлом (киркой - мала механізація). Кароче неУкраїна !
Ще одна многоходов очка. Спроба кремля мяко впарити ордло Україні на своїх умовах. Готують населення України - "Ани же за Украину, ани против рассеи, наши люди, надо понять и прастить, єта хунта винавата шо ани в рассею хатели". Вибють сльозинку у ватного хахла, хахол гірко махне рукою "Та нехай вже, аби війни небуло".
показать весь комментарий
03.06.2020 11:38 Ответить
Даже во время войны, находясь на оккупированной территории, тимуровцы продолжали рисовать красные звездочки... На домах партизан и коммунистов.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:41 Ответить
Теперь люди на Донбассе узнают правду.
показать весь комментарий
03.06.2020 11:43 Ответить
Вони всю "правду" знали ще до "референдуму" в 2014 році. На сьогодення нічого не змінилось, на жаль".
показать весь комментарий
03.06.2020 12:16 Ответить
Хєрня якась, тупа, неграмотна, і аж ніяк не проукраїнська.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:09 Ответить
"6-й год Донбасс не россия"... Це, перепрошую, як?: шкодують, що россія їх до цих пір не взяла до своїх лав якомось там фєдєральним округом? Як на мене, то прощупування насєленія дАнбаса ра реакцію втюхатись в Україну на умовах росії.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:14 Ответить
Так шкодують і бояться що раха їх кине. Вже раніше кілька разів були "заявления и обращения к руководству РФ руководителей и трудящихся молодих республик", зміст яких полягав у тому що = не пхайте нас в Україну, Донбас це не Україна, статусів не треба, тільки приєднання хоч райцентрами до суміжних рашківських областей.
показать весь комментарий
03.06.2020 13:07 Ответить
Це більше схоже на створену ФСБ мережу донецьких "азефів".
Проукраїнські налаштовані всі вже давно виїхали.
А ті, хто залишився, вони надто перелякані, щоб щось розклеїювати.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:25 Ответить
А в Киеве теперь за расклейку проукраинских листовок Аваков арестует.
показать весь комментарий
03.06.2020 12:27 Ответить
На окупованому Донбасі розклеїли проукраїнські листівки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2012
показать весь комментарий
03.06.2020 12:30 Ответить
Какие-то маразматические объявления.Ни о чём. От кого этот ФСБшный комитет собрался освобождать даунбас? От путина или от Украины? Вижу во всём этом спектакле кремлёвскую спецоперацию по промыванию мозгов украинской вате на подконтрольной Киеву территории... Это , как с Гадей Савченко, когда она в футболке с украинским гербом и проукраинскими лозунгами часами маячила из-за решётки на всех мировых телеканалах, часами клеймила расейскую власть и клялась в верности Украине. И гимны пела на всех судебных заседаниях, и гапак танцевала.....
показать весь комментарий
03.06.2020 12:51 Ответить
Та отож. З українців дурнів роблять...
показать весь комментарий
03.06.2020 15:19 Ответить
 
 