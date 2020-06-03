На окупованому Донбасі розклеїли проукраїнські листівки, - ЗМІ. ФОТО

У кількох містах на окупованій території з'явилися проукраїнські листівки, підписані "Комітет визволення Донбасу".

Фото листівок опублікували журналісти програми "Спецкор", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН. Вони стверджують, що листівки були розклеєні "у багатьох окупованих містах Донбасу".

"З власних ексклюзивних джерел "Спецкору" стало відомо, що появі таких листівок передували нещодавні таємні збори, на яких місцеві мешканці Донецької та Луганської областей створили так звані опозиційні сили з назвою "Комітет визволення Донбасу". І до цього комітету, стверджують наші джерела, долучилося чимало тих, хто у 2014 році був затятим прихильником "русского мира", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, листівки висіли до кінця доби - їх зірвали окупанти.

Також дивіться: "Окопна війна": Після одного влучання нарахували близько 20 убитих російських окупантів, хороші були часи, - розвідники 58-ї бригади Фартовий і Ред. ВIДЕО



