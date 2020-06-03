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На окупованому Донбасі розклеїли проукраїнські листівки, - ЗМІ. ФОТО

У кількох містах на окупованій території з'явилися проукраїнські листівки, підписані "Комітет визволення Донбасу".

Фото листівок опублікували журналісти програми "Спецкор", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН. Вони стверджують, що листівки були розклеєні "у багатьох окупованих містах Донбасу".

"З власних ексклюзивних джерел "Спецкору" стало відомо, що появі таких листівок передували нещодавні таємні збори, на яких місцеві мешканці Донецької та Луганської областей створили так звані опозиційні сили з назвою "Комітет визволення Донбасу". І до цього комітету, стверджують наші джерела, долучилося чимало тих, хто у 2014 році був затятим прихильником "русского мира", - йдеться в повідомленні.

За інформацією видання, листівки висіли до кінця доби - їх зірвали окупанти.

Також дивіться: "Окопна війна": Після одного влучання нарахували близько 20 убитих російських окупантів, хороші були часи, - розвідники 58-ї бригади Фартовий і Ред. ВIДЕО

На окупованому Донбасі розклеїли проукраїнські листівки, - ЗМІ 01На окупованому Донбасі розклеїли проукраїнські листівки, - ЗМІ 02
На окупованому Донбасі розклеїли проукраїнські листівки, - ЗМІ 03

Автор: 

листівки (44) окупація (6687) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+29
Нічого там не перемогло, проукраїнські наміри - це коли жителі почнуть кидатись під російські танки, як вони це робили у 2014 році з українськими.
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03.06.2020 10:13
+19
Я теж прочитав між рядками - нас погано кормлять, раніше було краще. Нє вєрю!
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03.06.2020 10:09
+12
не бачу проукраїнських листівок. бачу якесь лайно, руською, про рівень життя й жодного слова про український Донбас.
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03.06.2020 10:07
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Не усі на окупованій території заразилися вірусом *********.
А з часом холодильник переможе телевізор.
Слава Україні!
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03.06.2020 10:04 Відповісти
Нічого там не перемогло, проукраїнські наміри - це коли жителі почнуть кидатись під російські танки, як вони це робили у 2014 році з українськими.
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03.06.2020 10:13 Відповісти
тогда знали, что давить никто не будет. сейчас стрёмно, бо варианта всего два: 1 - переедет, 2 - подвал.
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03.06.2020 10:28 Відповісти
Тобто тулуб - на підвал, кишки - на траки.
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03.06.2020 10:35 Відповісти
то ж так. Про все свідчить 1-й рядок листа: "Донбасс 6 год не россия". Тобто, якби насправді документально кацапи приєднали те ОРДЛО по типу Криму, переконаний, що подібних листів зараз не було би. Це ще раз свідчить про те, що там живе населення без стержня. їм по барабану прапор, їм головне, щоб в холодильнику було що жерти. і на руцком разгаварівать і чітать можно било би без проблем, бо не вистачає мізків вивчити державну мову.
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03.06.2020 11:10 Відповісти
Так рашистские твари могут и пальнуть. даунбасскому стаду сцікотно будет под танки. А могут и на подвале сгноить. чекистские дикари они такие.
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03.06.2020 11:41 Відповісти
а я й не кажу, що вже перемогло.
Є деякі паростки. А усім іншим ********** - поразка у виборчих правах років на 15, екзамен з історії України та української мова, а там подивимося
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03.06.2020 11:48 Відповісти
Тогда этим в основном занимались туристы из Ростова.
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03.06.2020 12:22 Відповісти
В більшості, там кацо-вато-рилі ушльопки, тоді вони хотіли кацапію з телевізора, пришла реальна жопа, тобто кацапія, наїлися її досхочу тепер їм хочеться в Україну. А може вони підуть н@..уй. Навіще це біосміття. Отримали свої паспорти чи кацапскі, нехай їдуть в кацапію і будують там десь у сибіру свої днр і лнр.
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03.06.2020 10:35 Відповісти
не бачу проукраїнських листівок. бачу якесь лайно, руською, про рівень життя й жодного слова про український Донбас.
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03.06.2020 10:07 Відповісти
Я теж прочитав між рядками - нас погано кормлять, раніше було краще. Нє вєрю!
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03.06.2020 10:09 Відповісти
а віри й не може бути, тому що: "до цього комітету долучилося чимало тих, хто у 2014 році був затятим прихильником "русского мира" Джерело: https://censor.net/ua/p3199676
тому воно й написано руською, тому воно суто про "холодильник", тому там жодного слова про український Донбас.
усі ці "затяті прихильники руського міра" (ті з них, які не брали зброї), мають бути пижджені та викинуті на росію із пожиттєвою забороною на в'їзд до України їм та їхнім нащадкам.
а взагалі, вважаю, що це в межах проекту єрмака-зеленського-сівохо про "там наші люди".
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03.06.2020 10:29 Відповісти
В ОРДЛО залишились українці, але їх 5-10%, це ті, хто не має змоги переїхати в поки що неокуповану Україну. Ці люди для нас - велика цінність, бо зберегла свої мізки не дивлячись на прес кацапської пропаганди. Доречі - це єдина цінність, бо все інше (матеріальне) розграбоване і занехаєне.
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03.06.2020 10:39 Відповісти
"В ОРДЛО залишились українці" - та хто ж проти.
"але їх 5-10%" - я не є оптимістом.
"Ці люди для нас - велика цінність" - абсолютно згоден. тому й переконаний, що такі люди до цих листівок не мають жодного відношення.
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03.06.2020 10:43 Відповісти
Не "руського міра" , а руского міра. Русь - то не росія з росіянами , Русь - це історична назва України , яку намагаються вкрасти росіяни.
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03.06.2020 12:17 Відповісти
Шановний , не "руською" , а російською.
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03.06.2020 12:09 Відповісти
Чому ж жодного слова? Перша - ОК.
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04.06.2020 05:19 Відповісти
та ніі, не ОК.

перша про те, що "росія нас не взяла, тому нікуди дітись, давайте назад до України".
це не про усвідомлення, це не про щіре бажання та не про патріотизм, це виключно про зиск.
ви гадаєте оті, що таке написали, вони за українську історіографію, українську мову, українську самосвідомість, українську державність?

та ні, виключно про український холодильник, але про російський та російськомовний телевізор; українську зарплату та пенсію, але про російську мову, "братський народ", "дєдиваєвали", й "одну історію".

тож ні, й перша нє ОК.
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04.06.2020 09:11 Відповісти
на лоб пусть теперь себе клеят...... "домой" им захотелось.......
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03.06.2020 10:12 Відповісти
Кремль не знает что делать с Донбассом.
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03.06.2020 10:14 Відповісти
...появлению таких листовок предшествовали недавние тайные собрания, на которых местные жители Донецкой и Луганской областей создали так называемые оппозиционные силы с названием "Комитет освобождения Донбасса" Источник: https://censor.net/p3199676

Юзік?
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03.06.2020 10:14 Відповісти
Чую стиль Ахметова
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03.06.2020 10:15 Відповісти
Скоріше за все таким чином готують представників Донбасу (КОД) для переговорів по мінським угодам... тіпа "проукраїнські"))
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03.06.2020 10:16 Відповісти
100%
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03.06.2020 10:40 Відповісти
Це передвиборча робота підпільних ячеєк партії "Слуга народу"
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03.06.2020 10:46 Відповісти
У этого комитета откровенная ресурсно-сырьевая направленность.
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03.06.2020 10:16 Відповісти
Думаю клеит фсб шоб втюхать разграбленный регион обратно и снять санкции
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03.06.2020 10:22 Відповісти
Якби всяких сєпарів показово садили за заклики "путінввєдівайска" то й війни б не було б,тільки немічність і некомпетентність уряду дозволила москалським агентам вільно працювати,що й відбувається до тепер мєртвєчук,бойко,рабіновіч, відкриті вороги незалежної України безкарно підривають обороноздатність.
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03.06.2020 10:22 Відповісти
мєртвєчук,бойко,рабіновіч, відкриті вороги незалежної України безкарно підривають обороноздатність.

Золоті слова!
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03.06.2020 10:26 Відповісти
А про прихованих ворогів типу єрмака, дубінського і колективного зебені ти чомусь мовчиш...
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03.06.2020 10:42 Відповісти
Не вчить дамбасу жити! Дайте дамбасє ковбаси і дамбаса піде за вами!
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03.06.2020 10:22 Відповісти
"Домбас" завив, Крим на черзі.
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03.06.2020 10:28 Відповісти
Люди на окупованих територіях найбільш змосковщені в холопів,вони визнають тільки силу,хто проявить більшу жорсткість і непохитність за тим і підуть. Посадіть мєртвєчука,мураєва,кернеса,новінського і ватна пітушня одразу скине кокошніки і стане щирими українцями.
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03.06.2020 10:29 Відповісти
А єрмака і коломойського не треба садити?
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03.06.2020 10:43 Відповісти
усіх тих і цих треба нищити
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03.06.2020 11:50 Відповісти
Ау, коллеги, а может нам собственной ваты хватает, от Харькова до Одессы?
Ещё прибавить три миллиона упоротых, из которых 40% - пенсионеры?
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03.06.2020 10:41 Відповісти
Треба трохи почекати. Там народжуваність майже нульова, з часом сєпари вимруть
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03.06.2020 10:45 Відповісти
Замість них буде друга хвиля панаєхавших з кацапстану.
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03.06.2020 12:55 Відповісти
Я вже давно говорив - стіна і нах! Там не було в більшості своїй УКРАЇНЦІВ і зараз вже не буде в двох як мінімум поколіннях, хочете головняк і антиукраїнський срач? Хочете більшість антиукраїнських сил у Верховній Раді? ВОНО ВАМ ТРЕ ?
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03.06.2020 10:46 Відповісти
Не як хочеться, а як треба. А треба, щоб ці дамбаси взагалі не мали права голосу. Років з 50. Це буде справедливо, бо вони перекинулись на бік ворога. Так само кожен мешканець України має склати іспити української, тести на лояльність і пройти співбесіду з комісією депортамента паспортизації. Лише після цього людина отримає натуралізацію і зможе брати участь у виборчому процесі, працювати правником, силовиком, посідати керівні держпосади, бути вихователем і вчителем молодших класів. Окрім цього має запрацювати інститут депортації за агітацію проти України і її Незалежності.
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03.06.2020 10:53 Відповісти
Одна людина розклеїла, а 10 побіжать зривати нігтями ці листівки ...
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03.06.2020 10:42 Відповісти
А 89 будуть просто спостерігати
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03.06.2020 10:46 Відповісти
Наконец-то разум возобладал над фанатизмом,браво адэкватным донбасовцам,вместе мы сила а страна у нас одна-УКРАИНА
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03.06.2020 10:48 Відповісти
Там ні разума ні адекватності.
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03.06.2020 12:11 Відповісти
Та ні,там різні люди живуть.Телепнів хватає але і адекватні люди є які шкодують що так сталося та нічого вдіяти не зможуть
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03.06.2020 12:23 Відповісти
Ой, блин, это Сивоха с командой шалит, он ещё тот партизан, чует моя душа - то цветы положит, то листовки расклеит, то скамейку обоссыт.
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03.06.2020 11:27 Відповісти
А славного тризуба то нема !!!! Якісь чорні руки з молотком і кайлом (киркой - мала механізація). Кароче неУкраїна !
Ще одна многоходов очка. Спроба кремля мяко впарити ордло Україні на своїх умовах. Готують населення України - "Ани же за Украину, ани против рассеи, наши люди, надо понять и прастить, єта хунта винавата шо ани в рассею хатели". Вибють сльозинку у ватного хахла, хахол гірко махне рукою "Та нехай вже, аби війни небуло".
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03.06.2020 11:38 Відповісти
Даже во время войны, находясь на оккупированной территории, тимуровцы продолжали рисовать красные звездочки... На домах партизан и коммунистов.
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03.06.2020 11:41 Відповісти
Теперь люди на Донбассе узнают правду.
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03.06.2020 11:43 Відповісти
Вони всю "правду" знали ще до "референдуму" в 2014 році. На сьогодення нічого не змінилось, на жаль".
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03.06.2020 12:16 Відповісти
Хєрня якась, тупа, неграмотна, і аж ніяк не проукраїнська.
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03.06.2020 12:09 Відповісти
"6-й год Донбасс не россия"... Це, перепрошую, як?: шкодують, що россія їх до цих пір не взяла до своїх лав якомось там фєдєральним округом? Як на мене, то прощупування насєленія дАнбаса ра реакцію втюхатись в Україну на умовах росії.
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03.06.2020 12:14 Відповісти
Так шкодують і бояться що раха їх кине. Вже раніше кілька разів були "заявления и обращения к руководству РФ руководителей и трудящихся молодих республик", зміст яких полягав у тому що = не пхайте нас в Україну, Донбас це не Україна, статусів не треба, тільки приєднання хоч райцентрами до суміжних рашківських областей.
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03.06.2020 13:07 Відповісти
Це більше схоже на створену ФСБ мережу донецьких "азефів".
Проукраїнські налаштовані всі вже давно виїхали.
А ті, хто залишився, вони надто перелякані, щоб щось розклеїювати.
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03.06.2020 12:25 Відповісти
А в Киеве теперь за расклейку проукраинских листовок Аваков арестует.
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03.06.2020 12:27 Відповісти
На окупованому Донбасі розклеїли проукраїнські листівки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2012
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03.06.2020 12:30 Відповісти
Какие-то маразматические объявления.Ни о чём. От кого этот ФСБшный комитет собрался освобождать даунбас? От путина или от Украины? Вижу во всём этом спектакле кремлёвскую спецоперацию по промыванию мозгов украинской вате на подконтрольной Киеву территории... Это , как с Гадей Савченко, когда она в футболке с украинским гербом и проукраинскими лозунгами часами маячила из-за решётки на всех мировых телеканалах, часами клеймила расейскую власть и клялась в верности Украине. И гимны пела на всех судебных заседаниях, и гапак танцевала.....
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03.06.2020 12:51 Відповісти
Та отож. З українців дурнів роблять...
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03.06.2020 15:19 Відповісти
 
 