На окупованому Донбасі розклеїли проукраїнські листівки, - ЗМІ. ФОТО
У кількох містах на окупованій території з'явилися проукраїнські листівки, підписані "Комітет визволення Донбасу".
Фото листівок опублікували журналісти програми "Спецкор", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН. Вони стверджують, що листівки були розклеєні "у багатьох окупованих містах Донбасу".
"З власних ексклюзивних джерел "Спецкору" стало відомо, що появі таких листівок передували нещодавні таємні збори, на яких місцеві мешканці Донецької та Луганської областей створили так звані опозиційні сили з назвою "Комітет визволення Донбасу". І до цього комітету, стверджують наші джерела, долучилося чимало тих, хто у 2014 році був затятим прихильником "русского мира", - йдеться в повідомленні.
За інформацією видання, листівки висіли до кінця доби - їх зірвали окупанти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А з часом холодильник переможе телевізор.
Слава Україні!
Є деякі паростки. А усім іншим ********** - поразка у виборчих правах років на 15, екзамен з історії України та української мова, а там подивимося
тому воно й написано руською, тому воно суто про "холодильник", тому там жодного слова про український Донбас.
усі ці "затяті прихильники руського міра" (ті з них, які не брали зброї), мають бути пижджені та викинуті на росію із пожиттєвою забороною на в'їзд до України їм та їхнім нащадкам.
а взагалі, вважаю, що це в межах проекту єрмака-зеленського-сівохо про "там наші люди".
"але їх 5-10%" - я не є оптимістом.
"Ці люди для нас - велика цінність" - абсолютно згоден. тому й переконаний, що такі люди до цих листівок не мають жодного відношення.
перша про те, що "росія нас не взяла, тому нікуди дітись, давайте назад до України".
це не про усвідомлення, це не про щіре бажання та не про патріотизм, це виключно про зиск.
ви гадаєте оті, що таке написали, вони за українську історіографію, українську мову, українську самосвідомість, українську державність?
та ні, виключно про український холодильник, але про російський та російськомовний телевізор; українську зарплату та пенсію, але про російську мову, "братський народ", "дєдиваєвали", й "одну історію".
тож ні, й перша нє ОК.
Юзік?
Золоті слова!
Ещё прибавить три миллиона упоротых, из которых 40% - пенсионеры?
Ще одна многоходов очка. Спроба кремля мяко впарити ордло Україні на своїх умовах. Готують населення України - "Ани же за Украину, ани против рассеи, наши люди, надо понять и прастить, єта хунта винавата шо ани в рассею хатели". Вибють сльозинку у ватного хахла, хахол гірко махне рукою "Та нехай вже, аби війни небуло".
Проукраїнські налаштовані всі вже давно виїхали.
А ті, хто залишився, вони надто перелякані, щоб щось розклеїювати.