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Зеленский прибыл с двухдневной рабочей поездкой на Хмельнитчину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский 3-4 июня будет находиться с рабочей поездкой на Хмельнитчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сегодня, третьего июня, глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка" в регионе.

Также президент встретится с представителями бизнеса Хмельницкой области и посетит лабораторию микробиологических исследований.

В четверг, 4 июня, Зеленский  ознакомится с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12.

Также запланирована встреча с участием президента по вопросам развития туризма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о высшем образовании: "У нас должны появиться новые Сикорские, Королевы и Вернадские"

Зеленский прибыл с двухдневной рабочей поездкой на Хмельнитчину 01

Автор: 

визит (3081) Зеленский Владимир (20348) Хмельнитчина (896)


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Топ комментарии
+12
нахрен он там сдался ,придурок
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03.06.2020 13:08
+11
Президент страны ездит как обычный госчиновник по городам, а в это время какой-то черт Ермак в качестве главы Украинской делегации посещает Германию и проводит официальные переговоры) Оцените масштаб трагедии друзья....
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03.06.2020 13:34
+10
Злобный карлик.
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03.06.2020 13:00
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Злобный карлик.
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03.06.2020 13:00 Ответить
Цю дорогу третій рік ремонтують. Але Буба, традиційно, припише результат собі.
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03.06.2020 13:01 Ответить
нахрен он там сдался ,придурок
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03.06.2020 13:08 Ответить
интересно, самолёт султан омана оплатил ?
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03.06.2020 13:09 Ответить
Мы оплатили.
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03.06.2020 14:37 Ответить
що йому там робити 2 дні? димова завіса на поїздку в новий Оман?
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03.06.2020 13:09 Ответить
еще 14 лабораторий останется
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03.06.2020 13:16 Ответить
Ему скучно в Киеве, межд.поездки под замком вот и будет кататься по Украине, в Закарпатье конечно лучше- горы, леса, но он там уже был , море в Одессе пока холодное ну не ехать же ему в херсонские степи
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03.06.2020 14:01 Ответить
Ему в Киеве не скучно, а страшно! Из любого окна может раздаться прицельный выстрел а под каждым люком на дороге можжет притаится фугас... Ну достал уже этой сцикливый холуй двух господ - бени и *****!
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03.06.2020 15:15 Ответить
зеленский кидала охметовский
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03.06.2020 13:10 Ответить
А зачем мужик отдает честь зебилу, если зебил откосил по 4ям повесткам и ни дня не служил?
Зеленский прибыл с двухдневной рабочей поездкой на Хмельнитчину - Цензор.НЕТ 670
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03.06.2020 13:14 Ответить
потому, что мужик... чоловік(мужчина) цього не робив би.
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03.06.2020 13:18 Ответить
Зеленский прибыл с двухдневной рабочей поездкой на Хмельнитчину - Цензор.НЕТ 9588
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03.06.2020 13:25 Ответить
Президент страны ездит как обычный госчиновник по городам, а в это время какой-то черт Ермак в качестве главы Украинской делегации посещает Германию и проводит официальные переговоры) Оцените масштаб трагедии друзья....
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03.06.2020 13:34 Ответить
поїхати на переговори... це не членом на роялі збацати... воно не компетентне.
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03.06.2020 13:44 Ответить
І хто у нас преЗедент?
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03.06.2020 16:34 Ответить
Перелит оплачувала дружина?
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03.06.2020 13:34 Ответить
поїхав провідати "отдыхем вместе"
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03.06.2020 13:37 Ответить
Хай відвыідає трасу на відрізку с. Голосків летичівського району- адмінграниця Вінницькоі області,яку ремонтують 15 років
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03.06.2020 13:39 Ответить
Аа,ну конечно, когда в Берлине решаются судьбоносные вопросы по Донбассу , это тупое бесполезное чучело решило съездить на два дня развеятся, и где то в закрытом для простых граждан санатории вместе со своей шоблой пожрать , побухать .Не удивлюсь если все расходы будут оплачены из бюджета .
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03.06.2020 13:48 Ответить
Ему пора уже электронный браслет прицепить на кинцивку,щоб десь в Оманах не загубився...
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03.06.2020 14:27 Ответить
Я даже знаю на какую, чтоб по пианине не бренчал!
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03.06.2020 14:38 Ответить
Куда проще наручником за клешню в туалете. Там ему место!
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03.06.2020 15:18 Ответить
Ждіть біди!
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03.06.2020 14:28 Ответить
Ждём следующей новости: Зеленский приказал построить международный аэропорт и проложить автобан в Киев и Львов к Новому Году!
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03.06.2020 15:51 Ответить
 
 