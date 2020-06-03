Зеленский прибыл с двухдневной рабочей поездкой на Хмельнитчину. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский 3-4 июня будет находиться с рабочей поездкой на Хмельнитчине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Сегодня, третьего июня, глава государства ознакомится с ходом реализации проекта "Большая стройка" в регионе.

Также президент встретится с представителями бизнеса Хмельницкой области и посетит лабораторию микробиологических исследований.

В четверг, 4 июня, Зеленский ознакомится с ходом капитального ремонта автомобильной дороги М12.

Также запланирована встреча с участием президента по вопросам развития туризма.

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