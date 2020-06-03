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Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою на Хмельниччину. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський 3-4 червня перебуватиме з робочою поїздкою на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Сьогодні, третього червня, глава держави ознайомиться з ходом реалізації проєкту "Велике будівництво" в регіоні.

Також президент зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.

У четвер, 4 червня, Зеленський ознайомиться з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський на зустрічі з керівниками вишів: В Україні кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта. ФОТО

Також запланована зустріч за участю президента з питань розвитку туризму.

Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою на Хмельниччину 01

Автор: 

візит (1584) Зеленський Володимир (23815) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+12
нахрен он там сдался ,придурок
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03.06.2020 13:08
+11
Президент страны ездит как обычный госчиновник по городам, а в это время какой-то черт Ермак в качестве главы Украинской делегации посещает Германию и проводит официальные переговоры) Оцените масштаб трагедии друзья....
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03.06.2020 13:34
+10
Злобный карлик.
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03.06.2020 13:00
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Злобный карлик.
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03.06.2020 13:00 Відповісти
Цю дорогу третій рік ремонтують. Але Буба, традиційно, припише результат собі.
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03.06.2020 13:01 Відповісти
нахрен он там сдался ,придурок
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03.06.2020 13:08 Відповісти
интересно, самолёт султан омана оплатил ?
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03.06.2020 13:09 Відповісти
Мы оплатили.
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03.06.2020 14:37 Відповісти
що йому там робити 2 дні? димова завіса на поїздку в новий Оман?
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03.06.2020 13:09 Відповісти
еще 14 лабораторий останется
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03.06.2020 13:16 Відповісти
Ему скучно в Киеве, межд.поездки под замком вот и будет кататься по Украине, в Закарпатье конечно лучше- горы, леса, но он там уже был , море в Одессе пока холодное ну не ехать же ему в херсонские степи
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03.06.2020 14:01 Відповісти
Ему в Киеве не скучно, а страшно! Из любого окна может раздаться прицельный выстрел а под каждым люком на дороге можжет притаится фугас... Ну достал уже этой сцикливый холуй двух господ - бени и *****!
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03.06.2020 15:15 Відповісти
зеленский кидала охметовский
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03.06.2020 13:10 Відповісти
А зачем мужик отдает честь зебилу, если зебил откосил по 4ям повесткам и ни дня не служил?
Зеленский прибыл с двухдневной рабочей поездкой на Хмельнитчину - Цензор.НЕТ 670
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03.06.2020 13:14 Відповісти
потому, что мужик... чоловік(мужчина) цього не робив би.
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03.06.2020 13:18 Відповісти
Зеленский прибыл с двухдневной рабочей поездкой на Хмельнитчину - Цензор.НЕТ 9588
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03.06.2020 13:25 Відповісти
Президент страны ездит как обычный госчиновник по городам, а в это время какой-то черт Ермак в качестве главы Украинской делегации посещает Германию и проводит официальные переговоры) Оцените масштаб трагедии друзья....
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03.06.2020 13:34 Відповісти
поїхати на переговори... це не членом на роялі збацати... воно не компетентне.
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03.06.2020 13:44 Відповісти
І хто у нас преЗедент?
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03.06.2020 16:34 Відповісти
Перелит оплачувала дружина?
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03.06.2020 13:34 Відповісти
поїхав провідати "отдыхем вместе"
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03.06.2020 13:37 Відповісти
Хай відвыідає трасу на відрізку с. Голосків летичівського району- адмінграниця Вінницькоі області,яку ремонтують 15 років
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03.06.2020 13:39 Відповісти
Аа,ну конечно, когда в Берлине решаются судьбоносные вопросы по Донбассу , это тупое бесполезное чучело решило съездить на два дня развеятся, и где то в закрытом для простых граждан санатории вместе со своей шоблой пожрать , побухать .Не удивлюсь если все расходы будут оплачены из бюджета .
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03.06.2020 13:48 Відповісти
Ему пора уже электронный браслет прицепить на кинцивку,щоб десь в Оманах не загубився...
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03.06.2020 14:27 Відповісти
Я даже знаю на какую, чтоб по пианине не бренчал!
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03.06.2020 14:38 Відповісти
Куда проще наручником за клешню в туалете. Там ему место!
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03.06.2020 15:18 Відповісти
Ждіть біди!
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03.06.2020 14:28 Відповісти
Ждём следующей новости: Зеленский приказал построить международный аэропорт и проложить автобан в Киев и Львов к Новому Году!
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03.06.2020 15:51 Відповісти
 
 