Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою на Хмельниччину. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський 3-4 червня перебуватиме з робочою поїздкою на Хмельниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Сьогодні, третього червня, глава держави ознайомиться з ходом реалізації проєкту "Велике будівництво" в регіоні.
Також президент зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.
У четвер, 4 червня, Зеленський ознайомиться з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12.
Також запланована зустріч за участю президента з питань розвитку туризму.
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