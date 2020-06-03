Зеленський прибув з дводенною робочою поїздкою на Хмельниччину. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський 3-4 червня перебуватиме з робочою поїздкою на Хмельниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Сьогодні, третього червня, глава держави ознайомиться з ходом реалізації проєкту "Велике будівництво" в регіоні.

Також президент зустрінеться з представниками бізнесу Хмельницької області та відвідає лабораторію мікробіологічних досліджень.

У четвер, 4 червня, Зеленський ознайомиться з ходом капітального ремонту автомобільної дороги М12.

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Також запланована зустріч за участю президента з питань розвитку туризму.