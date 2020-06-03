РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11267 посетителей онлайн
Новости Фото
3 938 4

С композитором Мирославом Скориком прощаются в Киеве. ФОТО

В столице проходит прощание с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком.

Прощание проходит в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В четверг, 4 июня попрощаться с композитором можно будет во Львове, в Соборе Святого Юра.

Похоронят Мирослава Скорика 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове.

Легендарный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги Мирослав Скорик скончался 1 июня на 82-м году жизни.

Также на Цензор.НЕТ: Умер украинский композитор Мирослав Скорик

Скорик - автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей". Музыка маэстро звучит более чем 40 фильмах, среди которых, в частности, картина Сергея Параджанова "Тени забытых предков".

С композитором Мирославом Скориком прощаются в Киеве 01
С композитором Мирославом Скориком прощаются в Киеве 02
С композитором Мирославом Скориком прощаются в Киеве 03

Автор: 

Киев (25518) Львов (4582) смерть (9222) Скорик Мирослав (9)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство небесное самодостаточному Человеку.....
показать весь комментарий
03.06.2020 16:30 Ответить
Царство Небесне . Мирослав Скорик був геніальним Українським композитором якій
втілював і доносив в своїй творчості до всього Світу саме Українські цінності . Його музика - це Українська класика , яка назавжди буде з нами.
показать весь комментарий
03.06.2020 17:10 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=X4M68N7x6WQ
показать весь комментарий
03.06.2020 17:22 Ответить
Велика Людина. Вічна пам*ять.
показать весь комментарий
03.06.2020 19:14 Ответить
 
 