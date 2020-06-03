С композитором Мирославом Скориком прощаются в Киеве. ФОТО
В столице проходит прощание с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком.
Прощание проходит в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
В четверг, 4 июня попрощаться с композитором можно будет во Львове, в Соборе Святого Юра.
Похоронят Мирослава Скорика 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове.
Легендарный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги Мирослав Скорик скончался 1 июня на 82-м году жизни.
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Скорик - автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей". Музыка маэстро звучит более чем 40 фильмах, среди которых, в частности, картина Сергея Параджанова "Тени забытых предков".
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