С композитором Мирославом Скориком прощаются в Киеве. ФОТО

В столице проходит прощание с выдающимся украинским композитором Мирославом Скориком.

Прощание проходит в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

В четверг, 4 июня попрощаться с композитором можно будет во Львове, в Соборе Святого Юра.

Похоронят Мирослава Скорика 5 июня на Лычаковском кладбище во Львове.

Легендарный украинский композитор и музыковед, Герой Украины, народный артист Украины, лауреат премии имени Шевченко, обладатель нескольких орденов за заслуги Мирослав Скорик скончался 1 июня на 82-м году жизни.

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Скорик - автор многих камерно-инструментальных произведений, нескольких балетов и оперы "Моисей". Музыка маэстро звучит более чем 40 фильмах, среди которых, в частности, картина Сергея Параджанова "Тени забытых предков".





