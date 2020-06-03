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З композитором Мирославом Скориком прощаються в Києві. ФОТО

У столиці відбувається прощання з видатним українським композитором Мирославом Скориком.

Прощання відбувається у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

У четвер, 4 червня попрощатися з композитором можна буде у Львові, в Соборі Святого Юра.

Поховають Мирослава Скорика 5 червня на Личаківському кладовищі у Львові.

Легендарний український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя.

Також читайте: Помер український композитор Мирослав Скорик

Скорик - автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів і опери "Мойсей". Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".

З композитором Мирославом Скориком прощаються в Києві 01
З композитором Мирославом Скориком прощаються в Києві 02
З композитором Мирославом Скориком прощаються в Києві 03

Автор: 

Київ (19463) Львів (3069) смерть (6750) Скорик Мирослав (8)


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Царство небесное самодостаточному Человеку.....
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03.06.2020 16:30 Відповісти
Царство Небесне . Мирослав Скорик був геніальним Українським композитором якій
втілював і доносив в своїй творчості до всього Світу саме Українські цінності . Його музика - це Українська класика , яка назавжди буде з нами.
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03.06.2020 17:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=X4M68N7x6WQ
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03.06.2020 17:22 Відповісти
Велика Людина. Вічна пам*ять.
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03.06.2020 19:14 Відповісти
 
 