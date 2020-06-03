З композитором Мирославом Скориком прощаються в Києві. ФОТО
У столиці відбувається прощання з видатним українським композитором Мирославом Скориком.
Прощання відбувається у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
У четвер, 4 червня попрощатися з композитором можна буде у Львові, в Соборі Святого Юра.
Поховають Мирослава Скорика 5 червня на Личаківському кладовищі у Львові.
Легендарний український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя.
Скорик - автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів і опери "Мойсей". Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова "Тіні забутих предків".
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