Мирный митинг "Против полицейского произвола" состоялся возле Кабмина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Центр Гражданских Свобод и Украинский Хельсинкский союз по правам человека провели мирный митинг под Кабинетом Министров, чтобы привлечь внимание к полицейскому произволу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы отметили, что ценят сотрудничество с полицией в проведении Марша равенства, который в 2020 году пройдет онлайн в связи с карантином, однако хотят видеть Украину правовым и безопасным государством для каждого украинца и украинки без исключения.

"Всему этому не дает сбыться системный произвол, безнаказанность и коррумпированность полиции в Украине", - говорится на странице события в Facebook.

Учасники акции протеста предъявили следующие требования: отставка Авакова, выполнение обязательств правительства по реализации Плана действий по Национальной стратегии по правам человека 2020, представление на повестку дня ВРУ законопроекта 3316−2 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (Относительно упорядочения ответственности за преступления, совершенные по мотивам нетерпимости СОГИ).

После завершения мероприятия его участники в сопровождении полиции проследовали до станции метро "Майдан Незалежности".

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Фото, видео - Олег Богачук