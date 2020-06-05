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Мирный митинг "Против полицейского произвола" состоялся возле Кабмина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Центр Гражданских Свобод и Украинский Хельсинкский союз по правам человека провели мирный митинг под Кабинетом Министров, чтобы привлечь внимание к полицейскому произволу.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы отметили, что ценят сотрудничество с полицией в проведении Марша равенства, который в 2020 году пройдет онлайн в связи с карантином, однако хотят видеть Украину правовым и безопасным государством для каждого украинца и украинки без исключения.

"Всему этому не дает сбыться системный произвол, безнаказанность и коррумпированность полиции в Украине", - говорится на странице события в Facebook.

Учасники акции протеста предъявили следующие требования: отставка Авакова, выполнение обязательств правительства по реализации Плана действий по Национальной стратегии по правам человека 2020, представление на повестку дня ВРУ законопроекта 3316−2 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (Относительно упорядочения ответственности за преступления, совершенные по мотивам нетерпимости СОГИ).

После завершения мероприятия его участники в сопровождении полиции проследовали до станции метро "Майдан Незалежности".

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Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 01
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 02
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 03
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 04
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 05
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 06
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 07
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 08
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 09
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 10
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 11

Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 12
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 13
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 14
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 15
Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 16Мирный митинг Против полицейского произвола состоялся возле Кабмина 17

Фото, видео - Олег Богачук

Аваков Арсен (3444) Кабмин (14027) митинг (2556) Нацполиция (16459) Украинский Хельсинкский союз по правам человека (10) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+6
Та не "МВС гвалтує" Украину, а банда нелохов, засевшая на Банковой.
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05.06.2020 15:39
+4
Авакова в тюрьму!
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05.06.2020 15:27
+3
Но ведь можно с полицией и по хорошему! Например так:
Мирный митинг "Против полицейского произвола" состоялся возле Кабмина - Цензор.НЕТ 5440
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05.06.2020 15:32
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Авакова в тюрьму!
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05.06.2020 15:27 Ответить
Надписи - Агонь!
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05.06.2020 15:28 Ответить
500 тысяч убитых и изнасилованных лично Аваковым.
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05.06.2020 15:41 Ответить
Мирный митинг "Против полицейского произвола" состоялся возле Кабмина, пройдемте в райотдел я вам слоника покажу.
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05.06.2020 15:28 Ответить
Ну уж нет, в этом пальму первенства мы оставим за кацапами
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05.06.2020 15:32 Ответить
Но ведь можно с полицией и по хорошему! Например так:
Мирный митинг "Против полицейского произвола" состоялся возле Кабмина - Цензор.НЕТ 5440
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05.06.2020 15:32 Ответить
И все порохоботы.
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05.06.2020 15:38 Ответить
Та не "МВС гвалтує" Украину, а банда нелохов, засевшая на Банковой.
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05.06.2020 15:39 Ответить
_Государство - это система, сила. Если эта сила не уравновешивается другой - сильным народом - то неизбежно государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ.
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05.06.2020 15:50 Ответить
Негры-бандиты.
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05.06.2020 18:01 Ответить
 
 