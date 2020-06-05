Мирний мітинг "Проти поліцейського свавілля" відбувся біля Кабміну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Центр Громадянських Свобод і Українська Гельсінська спілка з прав людини провели мирний мітинг під Кабінетом Міністрів, щоб привернути увагу до поліцейського свавілля.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори зазначили, що цінують співпрацю з поліцією в проведенні Маршу рівності, який в 2020 році пройде онлайн у зв'язку з карантином, проте хочуть бачити Україну правовою і безпечною державою для кожного українця та українки без винятку.

"Всьому цьому не дає відбутися системне свавілля, безкарність і корумпованість поліції в Україні", - йдеться на сторінці події в Facebook.

Учасники акції протесту висунули такі: відставка Авакова, виконання зобов'язань уряду щодо реалізації Плану дій з Національної стратегії з прав людини 2020 року, подання на порядок денний ВРУ законопроєкту 3316-2 про внесення змін до Кримінального кодексу України (Щодо впорядкування відповідальності за злочини, вчинені з мотивів нетерпимості).

Після завершення заходу його учасники в супроводі поліції пройшли до станції метро "Майдан Незалежності".

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Фото, відео - Олег Богачук