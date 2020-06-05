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Мирний мітинг "Проти поліцейського свавілля" відбувся біля Кабміну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Центр Громадянських Свобод і Українська Гельсінська спілка з прав людини провели мирний мітинг під Кабінетом Міністрів, щоб привернути увагу до поліцейського свавілля.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організатори зазначили, що цінують співпрацю з поліцією в проведенні Маршу рівності, який в 2020 році пройде онлайн у зв'язку з карантином, проте хочуть бачити Україну правовою і безпечною державою для кожного українця та українки без винятку.

"Всьому цьому не дає відбутися системне свавілля, безкарність і корумпованість поліції в Україні", - йдеться на сторінці події в Facebook.

Учасники акції протесту висунули такі: відставка Авакова, виконання зобов'язань уряду щодо реалізації Плану дій з Національної стратегії з прав людини 2020 року, подання на порядок денний ВРУ законопроєкту 3316-2 про внесення змін до Кримінального кодексу України (Щодо впорядкування відповідальності за злочини, вчинені з мотивів нетерпимості).

Після завершення заходу його учасники в супроводі поліції пройшли до станції метро "Майдан Незалежності".

Також дивіться: Мітингувальники під Радою за відставку Авакова підпалили фаєри і закидали ними міліцейський "бобік". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 01
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 02
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 03
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 04
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 05
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 06
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 07
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 08
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 09
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 10
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 11

Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 12
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 13
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 14
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 15
Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 16Мирний мітинг Проти поліцейського свавілля відбувся біля Кабміну 17

Фото, відео - Олег Богачук

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Кабмін (14087) мітинг (753) Нацполіція (15164) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+6
Та не "МВС гвалтує" Украину, а банда нелохов, засевшая на Банковой.
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05.06.2020 15:39
+4
Авакова в тюрьму!
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05.06.2020 15:27
+3
Но ведь можно с полицией и по хорошему! Например так:
Мирный митинг "Против полицейского произвола" состоялся возле Кабмина - Цензор.НЕТ 5440
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05.06.2020 15:32
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Авакова в тюрьму!
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05.06.2020 15:27 Відповісти
Надписи - Агонь!
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05.06.2020 15:28 Відповісти
500 тысяч убитых и изнасилованных лично Аваковым.
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05.06.2020 15:41 Відповісти
Мирный митинг "Против полицейского произвола" состоялся возле Кабмина, пройдемте в райотдел я вам слоника покажу.
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05.06.2020 15:28 Відповісти
Ну уж нет, в этом пальму первенства мы оставим за кацапами
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05.06.2020 15:32 Відповісти
Но ведь можно с полицией и по хорошему! Например так:
Мирный митинг "Против полицейского произвола" состоялся возле Кабмина - Цензор.НЕТ 5440
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05.06.2020 15:32 Відповісти
И все порохоботы.
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05.06.2020 15:38 Відповісти
Та не "МВС гвалтує" Украину, а банда нелохов, засевшая на Банковой.
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05.06.2020 15:39 Відповісти
_Государство - это система, сила. Если эта сила не уравновешивается другой - сильным народом - то неизбежно государство будет обращаться с народом как безжалостный рабовладелец, как враг, а народ будет бесправен и нищ.
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05.06.2020 15:50 Відповісти
Негры-бандиты.
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05.06.2020 18:01 Відповісти
 
 