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Два самолета доставили в Польшу 186 украинских заробитчан. ФОТОрепортаж

В варшавский аэропорт имени Шопена в субботу прибыли два самолета украинской авиакомпании МАУ, которые привезли в Польшу 186 трудовых мигрантов из Украины.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после прохождения двухнедельной обсервации в центре отдыха недалеко от города Лович Лодзинского воеводства в центре РП, они будут доставлены к местам работы по всей Польше.

"Мы привезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже были заключены долгосрочные трудовые контракты", - заявил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

Он отметил, что перевозка украинцев двумя самолетами была вынужденным шагом, поскольку 29 мая Совет министров Польши выдал распоряжение, что на борту всех воздушных транспортных средств, в том числе и при осуществлении чартерных рейсов, теперь можно перевозить такое количество пассажиров, которое занимает не более половины от максимального количества посадочных мест на борту. В этом контексте Кириченко отметил, что несмотря на убытки от организации двух чартеров компания все же пошла на это, чтобы выполнить свои обязательства перед украинскими работниками и польскими предприятиями.

По словам владельца компании, для работников Gremi Personal рейс является бесплатным, компания также взяла на себя пребывание работников на двухнедельной обсервации.

Все прибывшие украинские работники обеспечены полной медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

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Два самолета доставили в Польшу 186 украинских заробитчан 01
Два самолета доставили в Польшу 186 украинских заробитчан 02
Два самолета доставили в Польшу 186 украинских заробитчан 03
Два самолета доставили в Польшу 186 украинских заробитчан 04

Польша (8410) заробитчане (587)


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Топ комментарии
+9
Японцы и американцы получают достойную оплату труда, им не имеет смысла куда то ездить. Я уже говорил это, говорю и теперь - хотите что б тут люди работали? Платите как в Польше, а не можете? Тогда не нойте что уезжают. И да, расскажите полякам, прибалтам, румынам, болгарам о том, что нужно дома работать ага)) Я никому и ничего не должен, могу жить и работать там, где посчитаю нужны, так что свое "должны", оставьте при себе. Власть тоже много чего должна, но не делает.
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07.06.2020 13:45
+8
Позорище, люди в форме бьют людей без формы(их не с Марса завезли всех?)
Позорище, люди в пиджаках, грабят людей без пиджаков.
Позорище, люди в платьях, размахивая кадилами, грабят людей размахивающих руками и что-то бубнящих.
И все это - "нашилюди". Так кто виноват шо "ищут работу в др. странах"?
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07.06.2020 12:46
+5
Почему им можно, а другим людям нельзя ? Чем они отличаются от туристов ?
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07.06.2020 12:43
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Позорище. Люди вынуждены искать работу в других странах.
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07.06.2020 12:39 Ответить
Позорище, люди в форме бьют людей без формы(их не с Марса завезли всех?)
Позорище, люди в пиджаках, грабят людей без пиджаков.
Позорище, люди в платьях, размахивая кадилами, грабят людей размахивающих руками и что-то бубнящих.
И все это - "нашилюди". Так кто виноват шо "ищут работу в др. странах"?
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07.06.2020 12:46 Ответить
Світ такий, навіть Шредер змушений шукати роботу за кордоном.
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07.06.2020 12:51 Ответить
Рабов панам повезли
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07.06.2020 12:53 Ответить
В чем позор? Поляки до сих пор ездят на заработки на запад. Так где Польша, а где Украина? Там власти не воруют, и законы работают, тем не менее люди уезжают.
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07.06.2020 13:23 Ответить
А должны работать здесь! Японцы не едут собирать клубнику в Корею, американцы не едут работать дворниками в Мексику.
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07.06.2020 13:35 Ответить
Японцы и американцы получают достойную оплату труда, им не имеет смысла куда то ездить. Я уже говорил это, говорю и теперь - хотите что б тут люди работали? Платите как в Польше, а не можете? Тогда не нойте что уезжают. И да, расскажите полякам, прибалтам, румынам, болгарам о том, что нужно дома работать ага)) Я никому и ничего не должен, могу жить и работать там, где посчитаю нужны, так что свое "должны", оставьте при себе. Власть тоже много чего должна, но не делает.
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07.06.2020 13:45 Ответить
В той час, як свідомі і патріотичні громадяни на теренах рідної неньки-України, 30 років будували БУДКИ, "нєкоториє нєсознатєльниє елємєнти" примудрились не розгледіти для себе перспектив і зрадницьки тікають.. ай-яй-яй..
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09.06.2020 00:39 Ответить
Должны? что они тебе должны? не пиши чушь!
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07.06.2020 14:49 Ответить
Кожен рік близько 100 тисяч німців (які традиційно ведуть осілий спосіб життя) виїжджають на роботу до Швейцаріi, Скандинавіi та ін. регіони .Інші справа що на відміну від України на їх місця в Німеччині відразу ж знайдуться поляки або чехи
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07.06.2020 14:14 Ответить
Шукати роботу, працювати в інших країнах, це нормальний процес, ніякої катастрофи тут немає .Кожен рік близько 100 тисяч німців (які традиційно ведуть осілий спосіб життя) виїжджають на роботу до Швейцаріi, Скандинавіi та ін. регіони .Інші справа що на відміну від України на їх місця в Німеччині відразу ж знайдуться поляки або чехи
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07.06.2020 14:13 Ответить
кто в цирке не смеется , вынужден ехать в польшу
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07.06.2020 16:23 Ответить
Позорище. Люди вынуждены искать работу в других странах.
Не в том проблема. А в том, что в поисках лучшей жизни люди уезжают из Польши в Англию, Германию.... и замещаются украинцами. 5-10% украинцев, работающих по долгосрочным контрактам, ежегодно остаются на ПМЖ, они замещаются новыми, а кем будут замещаться уехавшие из Украины? .
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08.06.2020 20:47 Ответить
Слово "трудовые" уже явно лишнее..
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07.06.2020 12:41 Ответить
точно. пришло время и им увозить семьи. классика жанра.
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07.06.2020 16:04 Ответить
Та в Польщі в банках рахунки повідкривали для "заробітчан" , щоб бабло в Україну не переводили..
Та сім'ями перебиралися...)))
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07.06.2020 16:11 Ответить
понятно шо пооткривають. зарплаты, страховки, все выщеты, ..... к карточке то привязаны.
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07.06.2020 16:18 Ответить
Почему им можно, а другим людям нельзя ? Чем они отличаются от туристов ?
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07.06.2020 12:43 Ответить
Вони погодились відлистати з своїх карманів і дали згоду, що будуть працювати без страховки і в половину дешевше, а за квиток на літак розрахуються з першої зарплатні, якщо її так можна назвати.
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07.06.2020 13:20 Ответить
Туристы тоже готовы платить больше за перелет, но им почему то запрещают, а этим разрешают.
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07.06.2020 13:42 Ответить
Що грошей багато? Турісти. До праці! Вірніше до работи! А то разпутішествовалися вони. Вже навіть ті хто в мильницях на носок і ті розліталися по курортах, а планета через ці перельоти путішествія вже на грані перегріву та кліматичної катастрофи. По норах і до работи!
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07.06.2020 14:08 Ответить
Почему им можно, а другим людям нельзя ? Чем они отличаются от туристов ?
Гасты согласились сидеть 2 недели на карантине. Вряд ли на это согласятся туристы.
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08.06.2020 20:49 Ответить
б*же, горд за нас. поляки читают и грят: О, рабов о5 завезли.

А как обсервация? если зараженные есть среди них, то все обсервируемые = взад отправятся?(там же не герметичные камеры для каждого робуна) или загремят в больницу?
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07.06.2020 12:44 Ответить
Нехай поляки розкажуть що вони робили в Зах. Європі коли їм Європа безвіз зробила.
- Жебрали на перехрестках, і під магазинами й бухали. Лазили по смітниках, збирали старі телевізори і т.п. й возили до Польщі. Ну і т.д. Тепер циганів менше як було поляків.
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07.06.2020 13:04 Ответить
а чого їх туди узяли?
шоб дядя Горбі не зайшов, напевно.
мало хто буде собі на голову тягнути греків, поляків та інших працелюбців, якщо тото йому в мінус, не думаєш?
я теж х.з. - Польщі 100млрд. дали, Греції недавно - 200(поляки люто заздрять).

а ще більш х.з. - чого німці Пукіна не примусили архіви відкрити і щоб всі побачили шо було і шо приписали.
чо, всіх Пуйло купив? не думаю.
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07.06.2020 13:14 Ответить
Його питай, а не мене.
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07.06.2020 13:17 Ответить
Все що нині може ефективно експортувати Україна, так це - дешеву робочу силу.
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07.06.2020 12:47 Ответить
Краще робочу силу ніж солдат для вбивства дітей по світу, як було при москальскій окупації.
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07.06.2020 12:54 Ответить
Солдати нині задіяні на території України...
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07.06.2020 13:54 Ответить
А Бубачка проводжав їх на ірадромі? Чому не виклав відосик?
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07.06.2020 12:48 Ответить
вын був у храмі - карантин нарушав
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07.06.2020 13:49 Ответить
Перваым заробитчанином дохлого Ссср в НХЛ стал хоккеист московского Спартака Виктор Нечаев,обдуривший печальное известное КГБ дохлого СССра.а было это в 1983 году.Так первый совдеповский хулиган стал хоккееистом знаменитго клуба "Лос-Анджелес Кингс".И правильно сделал,перестав быть советским быдлом...
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07.06.2020 12:54 Ответить
Штірліц теж у німців підробляв.
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07.06.2020 12:55 Ответить
Хто придумав назву для людей,які офіційно працюють,передають грошей в Україну більше ніж нам дає МВФ під %?То ми тут заробітчани,херачим на утримання олігахів за копійки!!!
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07.06.2020 12:55 Ответить
16 век, два английских корабля завезли очередную партию рабов с Африки в США
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07.06.2020 12:58 Ответить
А не хотят эти гастеры в Украине дороги например строить?
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07.06.2020 12:58 Ответить
Плати нормальні гроші - збудують.
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07.06.2020 13:01 Ответить
Польськi пани за вимiшування лайна бiльше платять?
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07.06.2020 13:09 Ответить
Так і є.
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07.06.2020 13:12 Ответить
Пусть платят как в Польше рабочим, которые строят дороги, и они будут строить их тут. Все просто же.
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07.06.2020 13:24 Ответить
Первыми рабами стало краснопузое быдло товарищей чЛенина-Сралина в далеком 1917 году Шариковы блин...
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07.06.2020 13:00 Ответить
Два самолета доставили в Польшу 186 украинских заробитчан. ФОТОрепортаж найдите разни
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07.06.2020 13:03 Ответить
Михаил Илларионович Кутузов типа палканводец дохлятины РАБссии имел 400 девовек рабов-наложниц,причем ввозрасте не старше 14 лет.А знаете почему? Очень любил старик Михайло баловаться с девочками голым в бане...
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07.06.2020 13:05 Ответить
Советское быдло в ГУЛАГе сиделов количесстве 65 миллионов,об этом сообщил первым генерал-полковник дохлого СССр Дмитрий Волкогонов...,а вы о чем стадо идиотов? Ах да украинские заробитчане..Ну ну....стадо Шариковское Хрюкайте дальше..
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07.06.2020 13:13 Ответить
А що це за такі елітні заробітчани? Ті без яких в Польщі вся полуниця згніє і які гарненьку суму погодилися відкашляти, щоб копійку заробити. А кому відкашляли?
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07.06.2020 13:18 Ответить
Французи напр. відправили своїх безробітних на робити до фермерів, нехай поляки так роблять,а не згідним хай перестануть засилек, (як кажуть поляки.
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07.06.2020 13:22 Ответить
платити засилек, (як кажуть поляки)
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07.06.2020 13:25 Ответить
Героям слава!
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07.06.2020 13:42 Ответить
Работа есть всегда и везде, не всегда работать хочется!!! Человек который умеет работать может и дома найти работу. За границей работает только "непотриб" ....
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08.06.2020 20:36 Ответить
Врачам расскажи это, которые уезжают в Европу, где зарабатывают во много раз больше, чем тут
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09.06.2020 08:22 Ответить
 
 