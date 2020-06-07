Два самолета доставили в Польшу 186 украинских заробитчан. ФОТОрепортаж
В варшавский аэропорт имени Шопена в субботу прибыли два самолета украинской авиакомпании МАУ, которые привезли в Польшу 186 трудовых мигрантов из Украины.
Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что после прохождения двухнедельной обсервации в центре отдыха недалеко от города Лович Лодзинского воеводства в центре РП, они будут доставлены к местам работы по всей Польше.
"Мы привезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже были заключены долгосрочные трудовые контракты", - заявил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.
Он отметил, что перевозка украинцев двумя самолетами была вынужденным шагом, поскольку 29 мая Совет министров Польши выдал распоряжение, что на борту всех воздушных транспортных средств, в том числе и при осуществлении чартерных рейсов, теперь можно перевозить такое количество пассажиров, которое занимает не более половины от максимального количества посадочных мест на борту. В этом контексте Кириченко отметил, что несмотря на убытки от организации двух чартеров компания все же пошла на это, чтобы выполнить свои обязательства перед украинскими работниками и польскими предприятиями.
По словам владельца компании, для работников Gremi Personal рейс является бесплатным, компания также взяла на себя пребывание работников на двухнедельной обсервации.
Все прибывшие украинские работники обеспечены полной медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Позорище, люди в пиджаках, грабят людей без пиджаков.
Позорище, люди в платьях, размахивая кадилами, грабят людей размахивающих руками и что-то бубнящих.
И все это - "нашилюди". Так кто виноват шо "ищут работу в др. странах"?
Не в том проблема. А в том, что в поисках лучшей жизни люди уезжают из Польши в Англию, Германию.... и замещаются украинцами. 5-10% украинцев, работающих по долгосрочным контрактам, ежегодно остаются на ПМЖ, они замещаются новыми, а кем будут замещаться уехавшие из Украины? .
Та сім'ями перебиралися...)))
Гасты согласились сидеть 2 недели на карантине. Вряд ли на это согласятся туристы.
А как обсервация? если зараженные есть среди них, то все обсервируемые = взад отправятся?(там же не герметичные камеры для каждого робуна) или загремят в больницу?
- Жебрали на перехрестках, і під магазинами й бухали. Лазили по смітниках, збирали старі телевізори і т.п. й возили до Польщі. Ну і т.д. Тепер циганів менше як було поляків.
шоб дядя Горбі не зайшов, напевно.
мало хто буде собі на голову тягнути греків, поляків та інших працелюбців, якщо тото йому в мінус, не думаєш?
я теж х.з. - Польщі 100млрд. дали, Греції недавно - 200(поляки люто заздрять).
а ще більш х.з. - чого німці Пукіна не примусили архіви відкрити і щоб всі побачили шо було і шо приписали.
чо, всіх Пуйло купив? не думаю.