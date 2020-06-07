Два самолета доставили в Польшу 186 украинских заробитчан. ФОТОрепортаж

В варшавский аэропорт имени Шопена в субботу прибыли два самолета украинской авиакомпании МАУ, которые привезли в Польшу 186 трудовых мигрантов из Украины.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что после прохождения двухнедельной обсервации в центре отдыха недалеко от города Лович Лодзинского воеводства в центре РП, они будут доставлены к местам работы по всей Польше.

"Мы привезли еще 186 наших украинских работников, у которых уже были заключены долгосрочные трудовые контракты", - заявил владелец компании по международному трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

Он отметил, что перевозка украинцев двумя самолетами была вынужденным шагом, поскольку 29 мая Совет министров Польши выдал распоряжение, что на борту всех воздушных транспортных средств, в том числе и при осуществлении чартерных рейсов, теперь можно перевозить такое количество пассажиров, которое занимает не более половины от максимального количества посадочных мест на борту. В этом контексте Кириченко отметил, что несмотря на убытки от организации двух чартеров компания все же пошла на это, чтобы выполнить свои обязательства перед украинскими работниками и польскими предприятиями.

По словам владельца компании, для работников Gremi Personal рейс является бесплатным, компания также взяла на себя пребывание работников на двухнедельной обсервации.

Все прибывшие украинские работники обеспечены полной медицинской страховкой, в том числе на случай заболевания COVID-19.

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