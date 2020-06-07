Два літаки доставили до Польщі 186 українських заробітчан. ФОТОрепортаж

У Варшавський міжнародний аеропорт імені Шопена у суботу прибули два літаки української авіакомпанії МАУ, які привезли в Польщу 186 трудових мігрантів з України.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після проходження двотижневої обсервації в центрі відпочинку неподалік міста Ловіч Лодзького воєводства в центрі РП їх доставлять до місць роботи у різних регіонах Польщі.

"Ми привезли ще 186 наших українських працівників, у яких вже були укладені довгострокові трудові контракти", - заявив власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко.

Він зазначив, що перевезення українців двома літаками було вимушеним кроком, оскільки 29 травня Рада міністрів Польщі видала розпорядження, що на борту всіх повітряних транспортних засобів, зокрема і під час здійснення чартерних рейсів, тепер можна перевозити таку кількість пасажирів, яка займає не більше половини від максимальної кількості посадочних місць на борту. У цьому контексті Кириченко зазначив, що попри збитки від організації двох чартерів компанія таки зробила це, щоб виконати свої зобов'язання перед українськими працівниками і польськими підприємствами.

За словами власника компанії, для працівників Gremi Personal рейс є безкоштовним, компанія також взяла на себе перебування працівників на двотижневій обсервації.

Всі прибулі українські працівники забезпечені повною медичною страховкою, зокрема на випадок захворювання на COVID-19.

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