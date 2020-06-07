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Два літаки доставили до Польщі 186 українських заробітчан. ФОТОрепортаж

У Варшавський міжнародний аеропорт імені Шопена у суботу прибули два літаки української авіакомпанії МАУ, які привезли в Польщу 186 трудових мігрантів з України.

Про це повідомляє "Укрінформ", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що після проходження двотижневої обсервації в центрі відпочинку неподалік міста Ловіч Лодзького воєводства в центрі РП їх доставлять до місць роботи у різних регіонах Польщі.

"Ми привезли ще 186 наших українських працівників, у яких вже були укладені довгострокові трудові контракти", - заявив власник компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Євген Кириченко.

Він зазначив, що перевезення українців двома літаками було вимушеним кроком, оскільки 29 травня Рада міністрів Польщі видала розпорядження, що на борту всіх повітряних транспортних засобів, зокрема і під час здійснення чартерних рейсів, тепер можна перевозити таку кількість пасажирів, яка займає не більше половини від максимальної кількості посадочних місць на борту. У цьому контексті Кириченко зазначив, що попри збитки від організації двох чартерів компанія таки зробила це, щоб виконати свої зобов'язання перед українськими працівниками і польськими підприємствами.

За словами власника компанії, для працівників Gremi Personal рейс є безкоштовним, компанія також взяла на себе перебування працівників на двотижневій обсервації.

Всі прибулі українські працівники забезпечені повною медичною страховкою, зокрема на випадок захворювання на COVID-19.

Читайте також: Польща продовжила заборону на міжнародні пасажирські авіаперевезення

Два літаки доставили до Польщі 186 українських заробітчан 01
Два літаки доставили до Польщі 186 українських заробітчан 02
Два літаки доставили до Польщі 186 українських заробітчан 03
Два літаки доставили до Польщі 186 українських заробітчан 04

Автор: 

Польща (8498) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+9
Японцы и американцы получают достойную оплату труда, им не имеет смысла куда то ездить. Я уже говорил это, говорю и теперь - хотите что б тут люди работали? Платите как в Польше, а не можете? Тогда не нойте что уезжают. И да, расскажите полякам, прибалтам, румынам, болгарам о том, что нужно дома работать ага)) Я никому и ничего не должен, могу жить и работать там, где посчитаю нужны, так что свое "должны", оставьте при себе. Власть тоже много чего должна, но не делает.
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07.06.2020 13:45
+8
Позорище, люди в форме бьют людей без формы(их не с Марса завезли всех?)
Позорище, люди в пиджаках, грабят людей без пиджаков.
Позорище, люди в платьях, размахивая кадилами, грабят людей размахивающих руками и что-то бубнящих.
И все это - "нашилюди". Так кто виноват шо "ищут работу в др. странах"?
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07.06.2020 12:46
+5
Почему им можно, а другим людям нельзя ? Чем они отличаются от туристов ?
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07.06.2020 12:43
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Позорище. Люди вынуждены искать работу в других странах.
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07.06.2020 12:39 Відповісти
Позорище, люди в форме бьют людей без формы(их не с Марса завезли всех?)
Позорище, люди в пиджаках, грабят людей без пиджаков.
Позорище, люди в платьях, размахивая кадилами, грабят людей размахивающих руками и что-то бубнящих.
И все это - "нашилюди". Так кто виноват шо "ищут работу в др. странах"?
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07.06.2020 12:46 Відповісти
Світ такий, навіть Шредер змушений шукати роботу за кордоном.
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07.06.2020 12:51 Відповісти
Рабов панам повезли
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07.06.2020 12:53 Відповісти
В чем позор? Поляки до сих пор ездят на заработки на запад. Так где Польша, а где Украина? Там власти не воруют, и законы работают, тем не менее люди уезжают.
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07.06.2020 13:23 Відповісти
А должны работать здесь! Японцы не едут собирать клубнику в Корею, американцы не едут работать дворниками в Мексику.
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07.06.2020 13:35 Відповісти
Японцы и американцы получают достойную оплату труда, им не имеет смысла куда то ездить. Я уже говорил это, говорю и теперь - хотите что б тут люди работали? Платите как в Польше, а не можете? Тогда не нойте что уезжают. И да, расскажите полякам, прибалтам, румынам, болгарам о том, что нужно дома работать ага)) Я никому и ничего не должен, могу жить и работать там, где посчитаю нужны, так что свое "должны", оставьте при себе. Власть тоже много чего должна, но не делает.
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07.06.2020 13:45 Відповісти
В той час, як свідомі і патріотичні громадяни на теренах рідної неньки-України, 30 років будували БУДКИ, "нєкоториє нєсознатєльниє елємєнти" примудрились не розгледіти для себе перспектив і зрадницьки тікають.. ай-яй-яй..
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09.06.2020 00:39 Відповісти
Должны? что они тебе должны? не пиши чушь!
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07.06.2020 14:49 Відповісти
Кожен рік близько 100 тисяч німців (які традиційно ведуть осілий спосіб життя) виїжджають на роботу до Швейцаріi, Скандинавіi та ін. регіони .Інші справа що на відміну від України на їх місця в Німеччині відразу ж знайдуться поляки або чехи
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07.06.2020 14:14 Відповісти
Шукати роботу, працювати в інших країнах, це нормальний процес, ніякої катастрофи тут немає .Кожен рік близько 100 тисяч німців (які традиційно ведуть осілий спосіб життя) виїжджають на роботу до Швейцаріi, Скандинавіi та ін. регіони .Інші справа що на відміну від України на їх місця в Німеччині відразу ж знайдуться поляки або чехи
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07.06.2020 14:13 Відповісти
кто в цирке не смеется , вынужден ехать в польшу
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07.06.2020 16:23 Відповісти
Позорище. Люди вынуждены искать работу в других странах.
Не в том проблема. А в том, что в поисках лучшей жизни люди уезжают из Польши в Англию, Германию.... и замещаются украинцами. 5-10% украинцев, работающих по долгосрочным контрактам, ежегодно остаются на ПМЖ, они замещаются новыми, а кем будут замещаться уехавшие из Украины? .
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08.06.2020 20:47 Відповісти
Слово "трудовые" уже явно лишнее..
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07.06.2020 12:41 Відповісти
точно. пришло время и им увозить семьи. классика жанра.
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07.06.2020 16:04 Відповісти
Та в Польщі в банках рахунки повідкривали для "заробітчан" , щоб бабло в Україну не переводили..
Та сім'ями перебиралися...)))
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07.06.2020 16:11 Відповісти
понятно шо пооткривають. зарплаты, страховки, все выщеты, ..... к карточке то привязаны.
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07.06.2020 16:18 Відповісти
Почему им можно, а другим людям нельзя ? Чем они отличаются от туристов ?
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07.06.2020 12:43 Відповісти
Вони погодились відлистати з своїх карманів і дали згоду, що будуть працювати без страховки і в половину дешевше, а за квиток на літак розрахуються з першої зарплатні, якщо її так можна назвати.
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07.06.2020 13:20 Відповісти
Туристы тоже готовы платить больше за перелет, но им почему то запрещают, а этим разрешают.
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07.06.2020 13:42 Відповісти
Що грошей багато? Турісти. До праці! Вірніше до работи! А то разпутішествовалися вони. Вже навіть ті хто в мильницях на носок і ті розліталися по курортах, а планета через ці перельоти путішествія вже на грані перегріву та кліматичної катастрофи. По норах і до работи!
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07.06.2020 14:08 Відповісти
Почему им можно, а другим людям нельзя ? Чем они отличаются от туристов ?
Гасты согласились сидеть 2 недели на карантине. Вряд ли на это согласятся туристы.
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08.06.2020 20:49 Відповісти
б*же, горд за нас. поляки читают и грят: О, рабов о5 завезли.

А как обсервация? если зараженные есть среди них, то все обсервируемые = взад отправятся?(там же не герметичные камеры для каждого робуна) или загремят в больницу?
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07.06.2020 12:44 Відповісти
Нехай поляки розкажуть що вони робили в Зах. Європі коли їм Європа безвіз зробила.
- Жебрали на перехрестках, і під магазинами й бухали. Лазили по смітниках, збирали старі телевізори і т.п. й возили до Польщі. Ну і т.д. Тепер циганів менше як було поляків.
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07.06.2020 13:04 Відповісти
а чого їх туди узяли?
шоб дядя Горбі не зайшов, напевно.
мало хто буде собі на голову тягнути греків, поляків та інших працелюбців, якщо тото йому в мінус, не думаєш?
я теж х.з. - Польщі 100млрд. дали, Греції недавно - 200(поляки люто заздрять).

а ще більш х.з. - чого німці Пукіна не примусили архіви відкрити і щоб всі побачили шо було і шо приписали.
чо, всіх Пуйло купив? не думаю.
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07.06.2020 13:14 Відповісти
Його питай, а не мене.
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07.06.2020 13:17 Відповісти
Все що нині може ефективно експортувати Україна, так це - дешеву робочу силу.
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07.06.2020 12:47 Відповісти
Краще робочу силу ніж солдат для вбивства дітей по світу, як було при москальскій окупації.
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07.06.2020 12:54 Відповісти
Солдати нині задіяні на території України...
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07.06.2020 13:54 Відповісти
А Бубачка проводжав їх на ірадромі? Чому не виклав відосик?
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07.06.2020 12:48 Відповісти
вын був у храмі - карантин нарушав
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07.06.2020 13:49 Відповісти
Перваым заробитчанином дохлого Ссср в НХЛ стал хоккеист московского Спартака Виктор Нечаев,обдуривший печальное известное КГБ дохлого СССра.а было это в 1983 году.Так первый совдеповский хулиган стал хоккееистом знаменитго клуба "Лос-Анджелес Кингс".И правильно сделал,перестав быть советским быдлом...
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07.06.2020 12:54 Відповісти
Штірліц теж у німців підробляв.
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07.06.2020 12:55 Відповісти
Хто придумав назву для людей,які офіційно працюють,передають грошей в Україну більше ніж нам дає МВФ під %?То ми тут заробітчани,херачим на утримання олігахів за копійки!!!
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07.06.2020 12:55 Відповісти
16 век, два английских корабля завезли очередную партию рабов с Африки в США
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07.06.2020 12:58 Відповісти
А не хотят эти гастеры в Украине дороги например строить?
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07.06.2020 12:58 Відповісти
Плати нормальні гроші - збудують.
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07.06.2020 13:01 Відповісти
Польськi пани за вимiшування лайна бiльше платять?
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07.06.2020 13:09 Відповісти
Так і є.
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07.06.2020 13:12 Відповісти
Пусть платят как в Польше рабочим, которые строят дороги, и они будут строить их тут. Все просто же.
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07.06.2020 13:24 Відповісти
Первыми рабами стало краснопузое быдло товарищей чЛенина-Сралина в далеком 1917 году Шариковы блин...
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07.06.2020 13:00 Відповісти
Два самолета доставили в Польшу 186 украинских заробитчан. ФОТОрепортаж найдите разни
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07.06.2020 13:03 Відповісти
Михаил Илларионович Кутузов типа палканводец дохлятины РАБссии имел 400 девовек рабов-наложниц,причем ввозрасте не старше 14 лет.А знаете почему? Очень любил старик Михайло баловаться с девочками голым в бане...
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07.06.2020 13:05 Відповісти
Советское быдло в ГУЛАГе сиделов количесстве 65 миллионов,об этом сообщил первым генерал-полковник дохлого СССр Дмитрий Волкогонов...,а вы о чем стадо идиотов? Ах да украинские заробитчане..Ну ну....стадо Шариковское Хрюкайте дальше..
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07.06.2020 13:13 Відповісти
А що це за такі елітні заробітчани? Ті без яких в Польщі вся полуниця згніє і які гарненьку суму погодилися відкашляти, щоб копійку заробити. А кому відкашляли?
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07.06.2020 13:18 Відповісти
Французи напр. відправили своїх безробітних на робити до фермерів, нехай поляки так роблять,а не згідним хай перестануть засилек, (як кажуть поляки.
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07.06.2020 13:22 Відповісти
платити засилек, (як кажуть поляки)
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07.06.2020 13:25 Відповісти
Героям слава!
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07.06.2020 13:42 Відповісти
Работа есть всегда и везде, не всегда работать хочется!!! Человек который умеет работать может и дома найти работу. За границей работает только "непотриб" ....
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08.06.2020 20:36 Відповісти
Врачам расскажи это, которые уезжают в Европу, где зарабатывают во много раз больше, чем тут
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09.06.2020 08:22 Відповісти
 
 