РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4300 посетителей онлайн
Новости Фото Коронавирус и карантин
6 669 62

В Михайловском Златоверхом соборе на Троицу нарушают карантин, - СМИ. ФОТО

На большинстве верующих надеты маски, но люди не соблюдают дистанцию, а многие из них, вопреки просьбам священников, целуют иконы.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Внутри церкви есть антисептики. Большинство верующих надели маски, но требование держать дистанцию ​​друг от друга не соблюдают.

В здании находится более одного человека на 5 кв. метров, что противоречит требованиям МОЗ.

Несмотря на просьбы священников не целовать иконы, некоторые прихожане нарушают эту рекомендацию.

Также на Цензор.НЕТ: ПЦУ поблагодарила Кабмин за смягчение условий проведения религиозных мероприятий и пригласила верующих в храмы

Христиане восточного обряда 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

В Михайловском Златоверхом соборе на Троицу нарушают карантин, - СМИ 01
В Михайловском Златоверхом соборе на Троицу нарушают карантин, - СМИ 02
В Михайловском Златоверхом соборе на Троицу нарушают карантин, - СМИ 03

Автор: 

карантин (16729) церковь (1323) ПЦУ (789) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
Ага , МОЗ аж такой принципиальный. Один человек на 5 м. квадратных и все в масках.
В Михайловском Златоверхом соборе на Троицу нарушают карантин, - СМИ - Цензор.НЕТ 5623
показать весь комментарий
07.06.2020 12:55
+7
А в Лавру Суспільне ходило?
Як там з дотриманням карантину?
показать весь комментарий
07.06.2020 12:53
+7
Хочу репортаж із Лаври!!!!!!!!! І метро.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наверна "опиум" пааамаагаает??
😇
показать весь комментарий
07.06.2020 12:48 Ответить
Цей "карантин" скрізь порушують.
В Сумах більшість водіїв маршруток їздять без масок. І ніхто не контролює наявність масок у пасажирів.
показать весь комментарий
07.06.2020 12:50 Ответить
Им всё равно отчего умирать.
показать весь комментарий
07.06.2020 12:50 Ответить
Нарід забив на все болт.
показать весь комментарий
07.06.2020 12:51 Ответить
так уже можно "пить кофе", гуляй, мужичье !!!!!
показать весь комментарий
07.06.2020 13:18 Ответить
А на раскрашенные доски - налепить плакаты-фото вскрытия заболевших и отправившихся в "ад" поциентов, которые тоже любили лизать всякую гадость - пусть целуют тогда

Адекватная семья, бабку, которая побежала, громыхая костылями бесноваться - просто оставит во дворе, а то и привяжет как шакала на 3 недели. Мол - мать, ты че, внуков заразить хочешь и нас?(но это надо шоб мужик был), а так - через 3 недели все хрипят, смешно чихают, и кринжово подыхают(надеюсь, ибо если отпускают беснующихся на шабаш, то ума как у Жукова)
показать весь комментарий
07.06.2020 12:51 Ответить
Да, только семья, дай Б-г, поправится - все, уроме самой бабки, которая, будучи в группе риска, отправится в лучший мир.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:50 Ответить
дай-дай, Б*г наслал вирус, Зесв же. А бабка еще перезаражает других бабок, а те - другие семьи и даст Харон - гробі подешевеют, а если нет - то "Харона нет!", а есть Танат.
или как там в мифологии веротекантропов то?
показать весь комментарий
07.06.2020 13:59 Ответить
Харон - то, ИМХО, в греческой мифологии не бог, а паромщик, который возит жертв разных вирусов за речку Стыкс (опять-таки, за точность передачи названия не ручаюсь). И вообще, ветка не об этом.
показать весь комментарий
07.06.2020 16:34 Ответить
5 кв.м это квадрат со стороной 2.24 м.
показать весь комментарий
07.06.2020 12:51 Ответить
гексагональную решётку нужно строить.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:06 Ответить
При этом расстояние между людьми будет 2.4 м...
показать весь комментарий
07.06.2020 13:15 Ответить
не нравится мне твоя цифра, но считать лень... тем более, что я ошибся: гексагональная решётка хорошо пакует именно тогда, когда поставлено условие сохранения минимальной дистанции.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:21 Ответить
"Не нравится" это - АРГУМЕНТ!!! Особенно, когда можно в уме рассчитать расстояние из площади и диаметра вписанной окружности.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:23 Ответить
ты чьих тролль будешь? профессионально переливаешь из пустого в порожнее. ну давай свой расчёт, если он такой простой.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:27 Ответить
"Троль" ещё одни сверх аргумент!!!

Если в Чебурнете google нет, то я тебе помогу, хоть и бесполезно.

У Михайлівському Золотоверхому соборі на Трійцю порушують карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2461

У Михайлівському Золотоверхому соборі на Трійцю порушують карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4995
показать весь комментарий
07.06.2020 13:35 Ответить
тьфу на тебя, пустомеля.
показать весь комментарий
07.06.2020 14:13 Ответить
А я уж подумал, что ты знаешь значение слов, которые произносишь.

https://censor.net/user/469515
гексагональную решётку нужно строить.
https://censor.net/comments/locate/3200534/019214**-88f2-730b-8b3e-36********** Ответить Мне нравится 1
показать весь комментарий
07.06.2020 14:15 Ответить
держи 11.80
показать весь комментарий
07.06.2020 14:24 Ответить
Я за то, что указываю инфантилам их место, денег не беру.
показать весь комментарий
07.06.2020 15:00 Ответить
ты "зарабатываешь" тем, что позоришься.
показать весь комментарий
07.06.2020 15:17 Ответить
Девочка, с твоими "аргументами" тебе необходимо было выбрать ник - Ухтинская Крысоловка.
показать весь комментарий
07.06.2020 15:34 Ответить
ты-то точно уже не девочка! дядя гогия остался доволен?
показать весь комментарий
07.06.2020 15:37 Ответить
А в Лавру Суспільне ходило?
Як там з дотриманням карантину?
показать весь комментарий
07.06.2020 12:53 Ответить
Ага , МОЗ аж такой принципиальный. Один человек на 5 м. квадратных и все в масках.
В Михайловском Златоверхом соборе на Троицу нарушают карантин, - СМИ - Цензор.НЕТ 5623
показать весь комментарий
07.06.2020 12:55 Ответить
у этих традиционная "молитва" - ПОжрать, ПОпить, ПОср...

аминь
показать весь комментарий
07.06.2020 13:20 Ответить
Хочу репортаж із Лаври!!!!!!!!! І метро.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:02 Ответить
только короной болели и дохли в Лавре
показать весь комментарий
07.06.2020 13:03 Ответить
Це таке в ПЦУ, в законослухняних прихожан...
Я уявляю, який бардак в конторських, в касапському філіалі РПЦ...
показать весь комментарий
07.06.2020 13:05 Ответить
Надо признать, украинские овцы мало чем отличаются от москальских, но приятно, наши пастухи гораздо адекватнее ордынских.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:08 Ответить
Особливо на другому фото. Всі в масках і дотримуються дистанції. Головне " правильно сфотографировать и подать".
Цікаво, до якого приходу належить сам Зураб Аласанія?
У Михайлівському Золотоверхому соборі на Трійцю порушують карантин, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1468
показать весь комментарий
07.06.2020 13:11 Ответить
скоріше не до приходу, а до відходу
Я вчора був у храмі ПЦУ, свічки заупокій своїх батьків, тещі і тестя ставив. Майже всі були в масках. Я - без (дружина поїхала машиною, а маска в машині осталася). В храмі вже досить тепло (свічок коли б сотня), то стояв надворі (ніби оглашений) ще з одним вірянином (той у масці). Як переконався: прихожани ПЦУ особливо не порушують правила встановлені безбожною владою. Але влада сама повсякчас порушує. Бо народ - лохи, а ізбранниє - нє лохи у 42 года. ТО їм можна і без масок, і дистанцію не дотримуваться. Вони ж бо знають, що небезпека надумана.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:38 Ответить
для "не лохів" небезпеки немає, їм і аналіз зродлять і із критичного витягнуть,
а "лохи", які за них голосували і ми, які допустили цей непотріб до влади, будемо конати без кислородного навіть балону
показать весь комментарий
07.06.2020 13:48 Ответить
Я прямо завидую Вашій вірі. Вірі у всесильну медицину. Але Ви насправді не знаєте, що організм наркомана чи алкоголіка дуже вразливий до різного роду інфекцій. І якщо такий тип щось підхопить неоптимістичне, то тут 50 на 50... Або, або...
А отже, ті що зібралися в кафе на фото 12:55 прекрасно знають, що загрози зараз немає, або й взагалі не було.
показать весь комментарий
07.06.2020 14:49 Ответить
https://censor.net/ua/user/397821,як будь-який дурантинофіл знає,що інші знають,що вірус-фейк біла гейтса,лише привід для чіпування населення Землі
показать весь комментарий
07.06.2020 15:59 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2020 16:04 Ответить
а ізбранниє - нє лохи у 42 года. ТО їм можна і без масок, і дистанцію не дотримуваться. Вони ж бо знають, що небезпека надумана.

ні..
їм 42

категорія 'відносно молоді.'
мала смертність
показать весь комментарий
07.06.2020 15:55 Ответить
саме так - відносно молоді. Я теж відносно молодий до вісімдесятилітніх.
Але вмирають не так старі, як люди з важкими захворюваннями. У нелоха достатньо потріпаний організм. Через що і не здавав тести як був кандидатом. Але Дурда читає через пяте десяте і тому я більше Дурду уму-розуму вчити не буду. Навіщо портити ідеальний зразок?
показать весь комментарий
07.06.2020 16:10 Ответить
потріпаний..портити..
підівчи граматику щоб когось вчити
показать весь комментарий
07.06.2020 16:33 Ответить
ти той ключ хоч раз бачив? про в руках тримав я навіть не запитую раз про граматику, то більше аргументів немає
показать весь комментарий
07.06.2020 20:28 Ответить
ХI век! Интернет, компютер, наука, информация... Полёты в космос...Просто ЖАХ!
показать весь комментарий
07.06.2020 13:28 Ответить
в Кожному суспільстві Є ідійоти... В Україні 9% громадян релігійні і це ще не самий високий рівень дебілкуватості..(в Польші релегійних-30% а в ісраіловці 20%..)
показать весь комментарий
07.06.2020 13:35 Ответить
Фашик Донецкий, [07.06.20 14:01]
За последние сутки на россии выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах.
И это только официальная статистика, реально цифры можно умножать на 2-3
Мораль. Италия собирается открыть границы для россиян с 15 числа. До 15 числа на россии еще +50 тыс заразных будет
Италии ******. Аминь
показать весь комментарий
07.06.2020 15:52 Ответить
https://censor.net/user/428885, у тебя вся родня с диагнозом , и ты сам идиот.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:53 Ответить
А шо інтернет? - всі, хто користується інтернетом - автоматично розумніші робляться?
А наука заперечує створення світу Творцем?
ПРо "пальоти" в космос є такий анекдот: сколько ми нє лєталі вакруг зємлі, а бога так і нє увідєлі (типу Гагарін). А йому піддакує патологоанатом: і правда - сколько я іх перерєзал, а души ніукаво нє абнаружил.
З святом вас, невігласи невіруючі.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:44 Ответить
Цілком медичний ФАКт - бидло вмирає скоріше ніж люди(закон Дорвіна)
показать весь комментарий
07.06.2020 13:32 Ответить
це товаріщ має наувазі пуйла, шо досіх пор живий?
показать весь комментарий
07.06.2020 13:46 Ответить
да всем насрать уже на карантин. дистанция нигде не соблюдается-ни в метро, ни в магазинах, ни в маршрутках, ни в электиричках. все ложили на коронавирус. а оно ещё ой как аукнется всем.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:47 Ответить
ua Володимир Павлович
не аукнеться. хіба що запустять новий штам. і то у більшості є антитіла, а коли штам хоч і новий, але похожий на попередній, то організм (якщо взагалі взмозі - нема імунодефіциту наприклад) успішно боротиметься.
показать весь комментарий
07.06.2020 13:49 Ответить
не пи..ди якщо не знаєш...

доказ- кожного року інший штам грипу..
наступне ..
вже існує три штами ковід..
показать весь комментарий
07.06.2020 16:03 Ответить
ото хіба доказ? - про новий штам грипу...
І шо, хіба поголовно всі кожен рік хворіють?
Потім: звідки взялися три штами ковіду, якщо всі заявляють, що це не штучно створений вірус і офіційно пройшло всього три місяці з його появи.
Я таки правий - не треба тебе вчити уму-разуму.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:35 Ответить
пофоткали зі спин і кажуть порушення.
показать весь комментарий
07.06.2020 14:27 Ответить
Новина дня. Ай-ай-ай!!! Про Зе в Хмельницькому вже забулось?
показать весь комментарий
07.06.2020 14:45 Ответить
Стукачи кругом, одни стукачи.
Ну хотят люди умереть, хай мрут.
А вы мерзота стукачи, закройтесь в погребе и не высовывайтесь, если хочете жить , а не умереть от страха.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:18 Ответить
 
 