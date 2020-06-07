В Михайловском Златоверхом соборе на Троицу нарушают карантин, - СМИ. ФОТО

На большинстве верующих надеты маски, но люди не соблюдают дистанцию, а многие из них, вопреки просьбам священников, целуют иконы.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Внутри церкви есть антисептики. Большинство верующих надели маски, но требование держать дистанцию ​​друг от друга не соблюдают.

В здании находится более одного человека на 5 кв. метров, что противоречит требованиям МОЗ.

Несмотря на просьбы священников не целовать иконы, некоторые прихожане нарушают эту рекомендацию.

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Христиане восточного обряда 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.





