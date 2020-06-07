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В Михайловском Златоверхом соборе на Троицу нарушают карантин, - СМИ. ФОТО
На большинстве верующих надеты маски, но люди не соблюдают дистанцию, а многие из них, вопреки просьбам священников, целуют иконы.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Внутри церкви есть антисептики. Большинство верующих надели маски, но требование держать дистанцию друг от друга не соблюдают.
В здании находится более одного человека на 5 кв. метров, что противоречит требованиям МОЗ.
Несмотря на просьбы священников не целовать иконы, некоторые прихожане нарушают эту рекомендацию.
Также на Цензор.НЕТ: ПЦУ поблагодарила Кабмин за смягчение условий проведения религиозных мероприятий и пригласила верующих в храмы
Христиане восточного обряда 7 июня празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Топ комментарии
+11 нетоварищ
показать весь комментарий07.06.2020 12:55
+7 Алла Новосад #194524
показать весь комментарий07.06.2020 12:53
+7 sunuyiwipmailtempinfo
показать весь комментарий07.06.2020 13:02
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В Сумах більшість водіїв маршруток їздять без масок. І ніхто не контролює наявність масок у пасажирів.
Адекватная семья, бабку, которая побежала, громыхая костылями бесноваться - просто оставит во дворе, а то и привяжет как шакала на 3 недели. Мол - мать, ты че, внуков заразить хочешь и нас?(но это надо шоб мужик был), а так - через 3 недели все хрипят, смешно чихают, и кринжово подыхают(надеюсь, ибо если отпускают беснующихся на шабаш, то ума как у Жукова)
или как там в мифологии веротекантропов то?
Если в Чебурнете google нет, то я тебе помогу, хоть и бесполезно.
https://censor.net/user/469515
гексагональную решётку нужно строить.
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Як там з дотриманням карантину?
аминь
Я уявляю, який бардак в конторських, в касапському філіалі РПЦ...
Цікаво, до якого приходу належить сам Зураб Аласанія?
Я вчора був у храмі ПЦУ, свічки заупокій своїх батьків, тещі і тестя ставив. Майже всі були в масках. Я - без (дружина поїхала машиною, а маска в машині осталася). В храмі вже досить тепло (свічок коли б сотня), то стояв надворі (ніби оглашений) ще з одним вірянином (той у масці). Як переконався: прихожани ПЦУ особливо не порушують правила встановлені безбожною владою. Але влада сама повсякчас порушує. Бо народ - лохи, а ізбранниє - нє лохи у 42 года. ТО їм можна і без масок, і дистанцію не дотримуваться. Вони ж бо знають, що небезпека надумана.
а "лохи", які за них голосували і ми, які допустили цей непотріб до влади, будемо конати без кислородного навіть балону
А отже, ті що зібралися в кафе на фото 12:55 прекрасно знають, що загрози зараз немає, або й взагалі не було.
Вони ж бо знають, що небезпека надумана.
ні..
їм 42
категорія 'відносно молоді.'
мала смертність
Але вмирають не так старі, як люди з важкими захворюваннями. У нелоха достатньо потріпаний організм. Через що і не здавав тести як був кандидатом. Але Дурда читає через пяте десяте і тому я більше Дурду уму-розуму вчити не буду. Навіщо портити ідеальний зразок?
потріпаний..портити..
підівчи граматику щоб когось вчити
За последние сутки на россии выявлено 8 984 новых случая коронавируса в 84 регионах.
И это только официальная статистика, реально цифры можно умножать на 2-3
Мораль. Италия собирается открыть границы для россиян с 15 числа. До 15 числа на россии еще +50 тыс заразных будет
Италии ******. Аминь
А наука заперечує створення світу Творцем?
ПРо "пальоти" в космос є такий анекдот: сколько ми нє лєталі вакруг зємлі, а бога так і нє увідєлі (типу Гагарін). А йому піддакує патологоанатом: і правда - сколько я іх перерєзал, а души ніукаво нє абнаружил.
З святом вас, невігласи невіруючі.
не аукнеться. хіба що запустять новий штам. і то у більшості є антитіла, а коли штам хоч і новий, але похожий на попередній, то організм (якщо взагалі взмозі - нема імунодефіциту наприклад) успішно боротиметься.
доказ- кожного року інший штам грипу..
наступне ..
вже існує три штами ковід..
І шо, хіба поголовно всі кожен рік хворіють?
Потім: звідки взялися три штами ковіду, якщо всі заявляють, що це не штучно створений вірус і офіційно пройшло всього три місяці з його появи.
Я таки правий - не треба тебе вчити уму-разуму.
Ну хотят люди умереть, хай мрут.
А вы мерзота стукачи, закройтесь в погребе и не высовывайтесь, если хочете жить , а не умереть от страха.