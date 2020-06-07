Во двор жилого дома под Одессой бросили гранату. ФОТО
Пенсионер из Таирово сообщил полицейским, что у него во дворе взорвался неизвестный предмет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.
"Сегодня ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителя поселка Таирово, 1957 года, о том, что на его дворе взорвался неизвестный предмет", — сказано в сообщении. "По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены входные ворота во двор", — сообщили в полиции. Также на Цензор.НЕТ: Пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских на Днепропетровщине
Следователи начали производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.
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И чем же это не "террористический акт"?
Про це повідомили https://mk.npu.gov.ua/news/zbroya/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-konfliktu-zi-strilyaninoyu-shho-stavsya-mizh-cholovikami-na-odnij-iz-marshrutnix-zupinok-u-zavodskomu-rajoni/ у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області .
разве что плати по тыще евро им чтобы подумали пожить ли там, или нет.
коммунисты живут наверное, родственники
https://alternatyva.org/2020/06/07/na-podvir-ia-budynku-v-smt-tairove-kynuly-hranatu-rhd-5/
"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України." Це значить, що господар заявив що ворогів не має, нікого не підозрює, нічого поряд не відбувалося.