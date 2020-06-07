Во двор жилого дома под Одессой бросили гранату. ФОТО

Пенсионер из Таирово сообщил полицейским, что у него во дворе взорвался неизвестный предмет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

"Сегодня ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителя поселка Таирово, 1957 года, о том, что на его дворе взорвался неизвестный предмет", — сказано в сообщении. "По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены входные ворота во двор", — сообщили в полиции. Также на Цензор.НЕТ: Пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских на Днепропетровщине

Следователи начали производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.



