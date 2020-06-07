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Новости Фото Будни полиции
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Во двор жилого дома под Одессой бросили гранату. ФОТО

Пенсионер из Таирово сообщил полицейским, что у него во дворе взорвался неизвестный предмет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Овидиопольский отдел полиции в Одесской области.

"Сегодня ночью в территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителя поселка Таирово, 1957 года, о том, что на его дворе взорвался неизвестный предмет", — сказано в сообщении. "По предварительным выводам специалистов, взорвалась граната РГД-5, ее остатки полицейские направили на экспертное исследование. В результате взрыва никто не пострадал, повреждены входные ворота во двор", — сообщили в полиции. Также на Цензор.НЕТ: Пьяный мужчина угрожал взорвать гранатой полицейских на Днепропетровщине

Следователи начали производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Во двор жилого дома под Одессой бросили гранату 01
Во двор жилого дома под Одессой бросили гранату 02

Автор: 

граната (998) Одесская область (3567) Нацполиция (16463)


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Топ комментарии
+2
Просто так гранату не тратят - было за что значит
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07.06.2020 17:39
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Якийсь чувак привітав з Трійцею.
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07.06.2020 17:25 Ответить
привітав мєнта-пінціанєра з трійцею(корппус+чєка+тротил)...
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07.06.2020 20:51 Ответить
Следователи начали производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

И чем же это не "террористический акт"?
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07.06.2020 17:25 Ответить
Терроризмом занимается СБУ, а оно занято сбором дани с бизнеса.
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07.06.2020 17:30 Ответить
У Миколаєві на зупинці маршрутних таксі сталася стрілянина - двоє людей поранено.
Про це повідомили https://mk.npu.gov.ua/news/zbroya/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-konfliktu-zi-strilyaninoyu-shho-stavsya-mizh-cholovikami-na-odnij-iz-marshrutnix-zupinok-u-zavodskomu-rajoni/ у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області .
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07.06.2020 21:09 Ответить
Терроризм политически мотивирован.
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07.06.2020 17:36 Ответить
Стерненко?
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07.06.2020 17:27 Ответить
знач там живут фашисты
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07.06.2020 17:31 Ответить
итальянцы в Одессе?
разве что плати по тыще евро им чтобы подумали пожить ли там, или нет.
коммунисты живут наверное, родственники
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07.06.2020 17:42 Ответить
Просто так гранату не тратят - было за что значит
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07.06.2020 17:39 Ответить
Она сама взззорвалась...
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07.06.2020 17:42 Ответить
Сомали
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07.06.2020 18:11 Ответить
зельцману расскажи
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07.06.2020 20:15 Ответить
НА ПОДВІР'Я БУДИНКУ В СМТ ТАЇРОВЕ КИНУЛИ ГРАНАТУ РГД-5

https://alternatyva.org/2020/06/07/na-podvir-ia-budynku-v-smt-tairove-kynuly-hranatu-rhd-5/

"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України." Це значить, що господар заявив що ворогів не має, нікого не підозрює, нічого поряд не відбувалося.
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07.06.2020 18:39 Ответить
Наши люди темной ночкой, то півня під стріху, то з обрізу.
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07.06.2020 22:58 Ответить
 
 