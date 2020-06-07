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Новини Фото Будні поліції
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У двір житлового будинку під Одесою кинули гранату. ФОТО

Пенсіонер з Таїрового повідомив поліцейським, що у нього у дворі вибухнув невідомий предмет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Овідіопольський відділ поліції в Одеській області.

Сьогодні вночі до територіального відділу поліції надійшло повідомлення від жителя селища Таїрове, 1957 року народження, про те, що на його подвір’ї вибухнув невідомий предмет.

На місці події працювали слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП.

За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5, її рештки поліцейські направили на експертне дослідження. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджені вхідні ворота до обійстя.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Всі обставини події та причетні до неї особи встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Житомирській області дитина під час прогулянки знайшла гранату Ф-1, - ДСНС

У двір житлового будинку під Одесою кинули гранату 01
У двір житлового будинку під Одесою кинули гранату 02

граната (789) Одеська область (3215) Нацполіція (15168)


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Топ коментарі
+2
Просто так гранату не тратят - было за что значит
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07.06.2020 17:39
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Якийсь чувак привітав з Трійцею.
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07.06.2020 17:25 Відповісти
привітав мєнта-пінціанєра з трійцею(корппус+чєка+тротил)...
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07.06.2020 20:51 Відповісти
Следователи начали производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

И чем же это не "террористический акт"?
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07.06.2020 17:25 Відповісти
Терроризмом занимается СБУ, а оно занято сбором дани с бизнеса.
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07.06.2020 17:30 Відповісти
У Миколаєві на зупинці маршрутних таксі сталася стрілянина - двоє людей поранено.
Про це повідомили https://mk.npu.gov.ua/news/zbroya/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-konfliktu-zi-strilyaninoyu-shho-stavsya-mizh-cholovikami-na-odnij-iz-marshrutnix-zupinok-u-zavodskomu-rajoni/ у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області .
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07.06.2020 21:09 Відповісти
Терроризм политически мотивирован.
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07.06.2020 17:36 Відповісти
Стерненко?
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07.06.2020 17:27 Відповісти
знач там живут фашисты
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07.06.2020 17:31 Відповісти
итальянцы в Одессе?
разве что плати по тыще евро им чтобы подумали пожить ли там, или нет.
коммунисты живут наверное, родственники
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07.06.2020 17:42 Відповісти
Просто так гранату не тратят - было за что значит
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07.06.2020 17:39 Відповісти
Она сама взззорвалась...
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07.06.2020 17:42 Відповісти
Сомали
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07.06.2020 18:11 Відповісти
зельцману расскажи
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07.06.2020 20:15 Відповісти
НА ПОДВІР'Я БУДИНКУ В СМТ ТАЇРОВЕ КИНУЛИ ГРАНАТУ РГД-5

https://alternatyva.org/2020/06/07/na-podvir-ia-budynku-v-smt-tairove-kynuly-hranatu-rhd-5/

"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України." Це значить, що господар заявив що ворогів не має, нікого не підозрює, нічого поряд не відбувалося.
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07.06.2020 18:39 Відповісти
Наши люди темной ночкой, то півня під стріху, то з обрізу.
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07.06.2020 22:58 Відповісти
 
 