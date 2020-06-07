У двір житлового будинку під Одесою кинули гранату. ФОТО
Пенсіонер з Таїрового повідомив поліцейським, що у нього у дворі вибухнув невідомий предмет.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Овідіопольський відділ поліції в Одеській області.
Сьогодні вночі до територіального відділу поліції надійшло повідомлення від жителя селища Таїрове, 1957 року народження, про те, що на його подвір’ї вибухнув невідомий предмет.
На місці події працювали слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та спеціалісти вибухотехнічного управління ГУНП.
За попередніми висновками фахівців, вибухнула граната РГД-5, її рештки поліцейські направили на експертне дослідження. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, пошкоджені вхідні ворота до обійстя.
Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Всі обставини події та причетні до неї особи встановлюються.
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И чем же это не "террористический акт"?
Про це повідомили https://mk.npu.gov.ua/news/zbroya/policzejski-vstanovlyuyut-obstavini-konfliktu-zi-strilyaninoyu-shho-stavsya-mizh-cholovikami-na-odnij-iz-marshrutnix-zupinok-u-zavodskomu-rajoni/ у відділі комунікації ГУ Національної поліції України в Миколаївській області .
разве что плати по тыще евро им чтобы подумали пожить ли там, или нет.
коммунисты живут наверное, родственники
https://alternatyva.org/2020/06/07/na-podvir-ia-budynku-v-smt-tairove-kynuly-hranatu-rhd-5/
"Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України." Це значить, що господар заявив що ворогів не має, нікого не підозрює, нічого поряд не відбувалося.