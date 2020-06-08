Тройное убийство в Фастове: у преступника было психическое расстройство, но его не брали в спецбольницу из-за отсутствия денег. ФОТО

У мужчины, который в Фастове Киевской области зарезал троих человек, было направление в психбольницу в Глевахе, но его не брали, потому что у семьи не было денег на лечение. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18-летнего возраста, людям с ослабленной психикой и беременным.

Об этом рассказала выжившая мать убийцы, которая находится в больнице с колото-резаными ранами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"У него психические расстройства, у него было направление в Глеваху (спецбольница. - Ред.), но его туда не брали, потому что у меня не было денег на его лечение", - сказала женщина.

Как сообщилось ранее, житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери.

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