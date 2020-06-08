Тройное убийство в Фастове: у преступника было психическое расстройство, но его не брали в спецбольницу из-за отсутствия денег. ФОТО
У мужчины, который в Фастове Киевской области зарезал троих человек, было направление в психбольницу в Глевахе, но его не брали, потому что у семьи не было денег на лечение. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18-летнего возраста, людям с ослабленной психикой и беременным.
Об этом рассказала выжившая мать убийцы, которая находится в больнице с колото-резаными ранами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".
"У него психические расстройства, у него было направление в Глеваху (спецбольница. - Ред.), но его туда не брали, потому что у меня не было денег на его лечение", - сказала женщина.
Как сообщилось ранее, житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пророк піднявся на Синай
Із Богом скласти документа,
А «сімдесят і три процента»
В земний захтіли втрапить рай.
- Тільця злотого відливай! -
Гукнули товстуни з дороги,
- Втомились чрево несли ноги
В далекий дикий вражий край!
- Тільця злотого відливай, -
Купці гукнули Аарону,
- Чіпляй на голову корону
Та гімни золоту співай!
- Тільця злотого! Що дано
Мойсея богом? Шляхом лізти,
Набридлу манну тільки гризти, -
Гукнула молодь. - Де вино?
- Тільця злотого! Я не лох! -
Гукнув фіґляр. - Хай злотом сяє,
Бо прутнем грать забороняє
На лютні мстивий Єгобог.
_ _ _ _
Мойсей, коли вернувсь, молив
В долин небесних резидента,
Щоб «сімдесят і три процента»
Господь вогнем не попалив.
А вы дамочка так горячитесь, что возникает законный вопрос: вас на Воробьева не берут? Отказали? Попробуйте в Александровку --может там вам помогут)))