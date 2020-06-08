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Тройное убийство в Фастове: у преступника было психическое расстройство, но его не брали в спецбольницу из-за отсутствия денег. ФОТО

У мужчины, который в Фастове Киевской области зарезал троих человек, было направление в психбольницу в Глевахе, но его не брали, потому что у семьи не было денег на лечение. ВНИМАНИЕ! Материал не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18-летнего возраста, людям с ослабленной психикой и беременным.

Об этом рассказала выжившая мать убийцы, которая находится в больнице с колото-резаными ранами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"У него психические расстройства, у него было направление в Глеваху (спецбольница. - Ред.), но его туда не брали, потому что у меня не было денег на его лечение", - сказала женщина.

Как сообщилось ранее, житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери.

Тройное убийство в Фастове: у преступника было психическое расстройство, но его не брали в спецбольницу из-за отсутствия денег 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Житель Киевщины зарезал сестру и двух квартирантов, а также нанес многочисленные ножевые ранения своей матери, - полиция. ФОТО

Тройное убийство в Фастове: у преступника было психическое расстройство, но его не брали в спецбольницу из-за отсутствия денег 02
Тройное убийство в Фастове: у преступника было психическое расстройство, но его не брали в спецбольницу из-за отсутствия денег 03
Тройное убийство в Фастове: у преступника было психическое расстройство, но его не брали в спецбольницу из-за отсутствия денег 04
Тройное убийство в Фастове: у преступника было психическое расстройство, но его не брали в спецбольницу из-за отсутствия денег 05

убийство (6484) Фастов (27)


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Топ комментарии
+38
як можна писати про те,в чому не тямите? Вона не встигла зробити реформу лікарень.ЇЇ звільнили,тому що у нас дуже багато таких дурних,як ви.Не розбираюся,але проти.
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08.06.2020 13:14
+24
Фігню не пиши на рахунок Супрун, а почитай про її реформи.
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08.06.2020 13:09
+20
уллянці ще один плюсик у карму..
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08.06.2020 12:50
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Бесплатная медицина - это не бремя для государства, а наоборот - экономия
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08.06.2020 12:48 Ответить
А разве медики бесплатно работают?
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08.06.2020 13:20 Ответить
Нет, не бесплатно. И учителя - не бесплатно. И что из этого? Для этого и налоги собирают, чтобы расходы общегосударственного уровня оплачивать.
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08.06.2020 14:06 Ответить
А вы проживете на 4 тыс в мес за опасный для жизни труд? Конечно, больницам оплачивают лечение психбольных - 7400 грн на все-на содержание, лечение, оплату труда врачей, м/сестер, терапевтов, ифекционистов (они должны быть в каждой психбольнице), технического персонала, лаборатории, рентгена и т.п. А больных еще и кормить надо.. Оплачивают "бесплатное лечение" - 4 нейролептика и 2 антидепрессана прошлого века. Вам не смешно? Можно кого-то вылечить или хотя бы облегчить психоз, если он есть за такие деньги? А описанный человек, скорее всего хроничский больной, нуждающийся в длительном лечении и изоляции. Кто за нео будет платить? Сколько таких больных? Поинтересуйтесь. А потом рот открывайте.Сколько можно твердить чушь в СМИ. Это только начало. Выписывают хроников, от которых вы, их близкие и родственники, отказываетесь!!!!
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08.06.2020 17:47 Ответить
Так давайте брать деньги заодно за вызов пожарных и полиции - у них работа не менее опасна. Я настаиваю, что определенные сферы должны содержаться государством. Пусть меня простят наши слуги, но Парламент тоже содержится за счет налогов, и средств хватает.
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08.06.2020 19:02 Ответить
уллянці ще один плюсик у карму..
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08.06.2020 12:50 Ответить
І тобі також.
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08.06.2020 12:58 Ответить
невже..? то мабуть я зробив психіатрію такою "доступною" для громадян..?
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08.06.2020 13:05 Ответить
Фігню не пиши на рахунок Супрун, а почитай про її реформи.
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08.06.2020 13:09 Ответить
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08.06.2020 13:10 Ответить
рехформа Супрун в действии...психклиники закрыть, тубдиспансеры закрыть....деньги ходят нахрен.......вот как то так. а что в перспективе? Агенты внешнего управления гробят страну, тоже самое и с образованием....
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08.06.2020 12:51 Ответить
як можна писати про те,в чому не тямите? Вона не встигла зробити реформу лікарень.ЇЇ звільнили,тому що у нас дуже багато таких дурних,як ви.Не розбираюся,але проти.
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08.06.2020 13:14 Ответить
засохни...я медик. а ты порохосвин
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08.06.2020 13:20 Ответить
Медик какого профиля? Не Главврач случайно?
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08.06.2020 13:23 Ответить
Он ширку колоть умеет, по этому и медиком себя называет...
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08.06.2020 13:27 Ответить
кабанчикам яйки чики-чики - от і мєдік
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08.06.2020 13:40 Ответить
Это уже слишком сложно для него.
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08.06.2020 14:09 Ответить
Медик ...смотрящий... на пару з юзіком працюєте?
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08.06.2020 13:59 Ответить
у тебя в слове "медик" - опечатка в первой букве. исправь
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08.06.2020 14:55 Ответить
тебя теперь некуда определить......закрывают дурки.
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08.06.2020 13:22 Ответить
Так ведь деньги ходят за пациентом. На него должны быть выделены деньги. На него, а не на больницу. И больница должна быть заинтересована в нем.
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08.06.2020 13:25 Ответить
Ха-ха-ха. А вы бесплатно работаете и рискуете ЕЖЕДНЕВНО своим здоровьем? Что вы мелете!!
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08.06.2020 17:50 Ответить
Где деньги. Сколько выделяется на одного такого пациента от государства при этой власти?
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08.06.2020 13:29 Ответить
Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей - Цензор.НЕТ 3052
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08.06.2020 13:16 Ответить
А чё зелебень до сих пор не реХВормировала? Год уже сажает и реХВормирует, а оно все хуже и хуже. Куда не кинь везде ж*па...
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08.06.2020 13:28 Ответить
Медреформа в действии.
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08.06.2020 12:51 Ответить
Дурень, або паскуда - медреформа втілена лише 1 етап, а 2 і 3 зелена погань і не збирається впроваджувати. Вони вже давно повернулися до відкатів і закупівель вдесятеро дорожче медпрепаратів.
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08.06.2020 15:12 Ответить
Директор спецбольницы ещё на свободе? Он по факту и есть убийца!
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08.06.2020 12:52 Ответить
он действовал по закону. отменили бесплатную психиатрию.
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08.06.2020 12:55 Ответить
Директор покажет список пациентов, в котором этого убийцы нет и наверно не было никогда.
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08.06.2020 13:28 Ответить
Пожарники без предоплаты тоже на вызов приезжать не будут?
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08.06.2020 12:53 Ответить
Нет пожаров - нет зарплате пожарным.( по аналогии реформы к медикам)
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08.06.2020 12:57 Ответить
Тогда вот такие пожары просто не могут не быть,,,
Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей - Цензор.НЕТ 8763
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08.06.2020 16:09 Ответить
Ну до пожарных такая "реформа" не дошла, а "пожары" по медицинской части полыхают вовсю (корь, туберкулез,онкология....)
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08.06.2020 19:53 Ответить
до пожежників не вспів дотягнутись великий реформатор... залишав їх на свій 2-й термін...
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08.06.2020 13:00 Ответить
А у Кивы деньги есть - и тоже не берут(говорят: нам такого дурака даже за деньги брать страшно, он же Поехавший))
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08.06.2020 12:53 Ответить
Кива демонстративно дрочит на главврача и санитаров.Вони від цього ніяковіють.
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08.06.2020 13:02 Ответить
МВФ требует продолжения банкета. Медики угрожают забастовкой. https://ukranews.com/news/707104-todurov-prigrozil-vseukrainskoj-zabastovkoj-medikov-v-sluchae-prodolzheniya-medreformy Если власть продолжит медреформу, врачи Украины выйдут на забастовку, - Тодуров
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08.06.2020 12:57 Ответить
Тодуров гарний лікар, але паскудний риг, жадібний до бюджетних грошей.
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08.06.2020 15:13 Ответить
Зато на Авакова уходит каждая 12-я гривна налогов - потужный министр!
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08.06.2020 12:57 Ответить
журналисты очень смелые с теми кто не может подать на них в суд....
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08.06.2020 13:03 Ответить
"Рехформи" бариги і "доктор смерть" в дії...
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08.06.2020 13:01 Ответить
Опубликуйте лучше фото Фастовских чиновников попустильство которых привело к данной трагедии.
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08.06.2020 13:02 Ответить
Вот такие дела, Вовочка Зеленский, мы действительно «...уже другая страна, мы уже другие люди...» - страна доминирующих идиотов, убийц, воров и коррупционеров. Давай, выполняй свои обицянки - реформируй, пан Голобородько, эту биомассу. Или, ты сам такой же?
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08.06.2020 13:03 Ответить
Ну и тварь!
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08.06.2020 13:04 Ответить
а хто його вибрав в пріЗє!дєнти?
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08.06.2020 13:32 Ответить
Медрехворма зестада во всей красе. (
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08.06.2020 13:05 Ответить
у меня родственник лежал почти два месяца, в Павловской больнице в Киеве., ничего не платно, единственное, что идешь в кассу и один раз делаешь добровольное пожертвование, сколько можешь или считаешь нужным, на свое усмотрение, это все...
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08.06.2020 13:05 Ответить
правда это бвло 2 года назад, может реформа до психиатрии еще не добралась туда тогда...
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08.06.2020 13:06 Ответить
а вообще, после выписки еще потора года пил таблетки, рецептурные, одни дешевые, наши, вторые доврольно дорогие, импортные...и антидепресанты полгода тоже дорогие, потом подешевле, а пока лежал, все препараты бесплатно в наличии были в лечебнице
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08.06.2020 13:11 Ответить
спасибо мусорам за сказки.
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08.06.2020 13:07 Ответить
РЕХФОРМА
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08.06.2020 13:09 Ответить
Я конечно мало разбираюсь в реформе, но ведь по идее деньги должны ходить за пациентом. То есть вот есть официальный больной. Ему должны из государства выделить деньги на его лечение. И психбольницы должны быть заинтересованы в нем - это их заработок. Так же реформа работает на 1 уровне - за каждого из нас платят 300- 700 грн в год. А семейному врачу набегает 10000 грн зарплаты.Разве не так?
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08.06.2020 13:17 Ответить
лягти в лікарню мона без грошей, хоча требуют "пожертвовать добровільно" 300грн, а от ліки тра' купувати. Та й їсти дають так, шо мона з голоду збожеволіти - вранці черпак "супу", в обід - по черпаку супу та каші, на вечерю - каша. Все із ячки
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08.06.2020 13:36 Ответить
А я з задоволенням їм лікарняну дієтичну їжу! Вона корисна! Ніяких ковбасок!
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08.06.2020 14:42 Ответить
в Глевасі в дурдомі через три доби безбілкової та безжирової дієти ти меблі гризтимеш
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08.06.2020 14:50 Ответить
це все від злиднів - у когось злиденні яхти, а у когось один тупий ножик на всьо хазяйство
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08.06.2020 13:22 Ответить
Слава Зеленскому, это именно при нём начали закрывать психбольницы и выпускать оттуда всех психов, денег нет, но вы держитесь
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08.06.2020 13:24 Ответить
И из тюрем тоже.
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08.06.2020 13:30 Ответить
тьотка пожаліла грошей на лікування сина, то тепер потратить на своє та похорони доньки
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08.06.2020 13:29 Ответить
Не пожалела а их просто не было.
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08.06.2020 14:10 Ответить
а що таких лікують?? таких у буцегарню треба на пожиттево, а не у лікарню!!
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08.06.2020 13:36 Ответить
страшна смерть - таким ньожиком тра' сутки пиляти шоп когось зарізати
Потрійне вбивство у Фастові: у злочинця був психічний розлад, але його не брали в спецлікарню через відсутність грошей - Цензор.НЕТ 2049
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08.06.2020 13:38 Ответить
Кухонный.
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08.06.2020 13:52 Ответить
Вообще-то Глеваха была для алкашей...
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08.06.2020 13:43 Ответить
А вообще-то в тюрьму его не посадят, раз у него справка есть. Неподсуден.
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08.06.2020 13:49 Ответить
https://censor.net/user/37733, ты вменяемый?
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08.06.2020 13:53 Ответить
Итоги медицинской антинародной реформы попэрэдныка-свинарчуков-сатановских.
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08.06.2020 14:08 Ответить
почём опиум для народа, потерпевший..?
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08.06.2020 23:52 Ответить
г. Глухов та же ситуация. один хрен забил насмерть паренька 25 летнего и его отпустили под личное обязательство. все это произошло из-за того что во главе полиции поставили продажного до мозга костей мусора Сергея Буханистого.
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08.06.2020 14:15 Ответить
От так, любі малята. Тепер його без грошей у психушку візьмуть. В Україні щоб потрапити у психлікарню без бабла треба щонайменше трьох "замочити".
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08.06.2020 14:24 Ответить
Я не удивлен. У меня есть приятель из детства, у которого на почве безответной любви поехала крыша. Полный неадекват гуляет среди нормальных людей до поры до времени, пока не поймает клина. Никому нет до него дела. Зато знал одного кадра, на которого местная давалка написала заявление об изнасиловании с целью вымогательства. В ментовке его запугали и заставили переписать на мента свою квартиру, чтобы замять дело. После этого пацана арестовали и посадили в камеру с уголовниками. Оттуда его вынесли вперед ногами. Мент вскоре квартиру благополучно перепродал.
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08.06.2020 14:25 Ответить
Мойсей та монобільшість
Пророк піднявся на Синай
Із Богом скласти документа,
А «сімдесят і три процента»
В земний захтіли втрапить рай.

- Тільця злотого відливай! -
Гукнули товстуни з дороги,
- Втомились чрево несли ноги
В далекий дикий вражий край!

- Тільця злотого відливай, -
Купці гукнули Аарону,
- Чіпляй на голову корону
Та гімни золоту співай!

- Тільця злотого! Що дано
Мойсея богом? Шляхом лізти,
Набридлу манну тільки гризти, -
Гукнула молодь. - Де вино?

- Тільця злотого! Я не лох! -
Гукнув фіґляр. - Хай злотом сяє,
Бо прутнем грать забороняє
На лютні мстивий Єгобог.
_ _ _ _
Мойсей, коли вернувсь, молив
В долин небесних резидента,
Щоб «сімдесят і три процента»
Господь вогнем не попалив.
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08.06.2020 14:44 Ответить
на вид - нормальный хохол, не хуже зеленского по крайней мере.
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08.06.2020 14:55 Ответить
Спасибо СМЕРТЬ-Супрун. Гореть тебе в аду
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08.06.2020 15:15 Ответить
Если бы не эта **** патлатая, люди бы были живы! Их смерть на её совести, как и многие сотни, тысячи смертей в результате уничтожения нашей медицины! Гореть ей в АДУ, однозначно.
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08.06.2020 15:31 Ответить
а де трупи лікарів?
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08.06.2020 16:30 Ответить
чи розвалини лікарень?
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08.06.2020 16:30 Ответить
Медреформа? Не? Закрываем психбольницы?!?!!!! А если родственник супрунихи двинеся и его не станут лечить, а он, вдруг, найдёт на кухне нож...со всеми последствиями))))? Бог палкой не бьёт.
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08.06.2020 15:28 Ответить
Откуда вы такие болезненные берётесь? Тоже в дурку не берут? Супрун не при делах уже более года,а реформа вторички началась месяц назад
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08.06.2020 16:35 Ответить
Ты, конечно, Не болезненный. Это понятно, ведь ни один псих не считает себя больным, совсем наоборот, он считает больными всех остальных.
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08.06.2020 17:06 Ответить
Псих не псих , а нашёл метод устроиться на бесплатное лечение
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08.06.2020 16:15 Ответить
Иди в сраку, неболезненный. И на тебя псих найдется, или тубик, или спидовский, или корона...дай срок, посмотрим как ты тогда будешь подлизывать тварям, разваливалившим нашу медицину. Из отрасли с функцией здравоохранения и профилактики заболеваний,с оказанием БЕСПЛАТНОЙ медицинской помощи, как указано в нашей Конституции, между прочим, превратили её в бизнес структуру по "оказанию медицинских услуг". Из врачей сделали менеджеров по продаже. Ублюдки!
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08.06.2020 16:51 Ответить
Разваливали нашу медицину ДО Супрун и После нее разваливают! она прекрасно реформировала первую ступень, все довольны: и пациенты, и врачи! Такой же эффект был бы и со второй и третьей ступенью, если бы "мудрый" нарид не выбрал зеленую пошесть. Но что сделано, то сделано ---наслаждайтесь!

А вы дамочка так горячитесь, что возникает законный вопрос: вас на Воробьева не берут? Отказали? Попробуйте в Александровку --может там вам помогут)))
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09.06.2020 02:16 Ответить
ндаа.. у украинских чиновников-депутатов извращённое понимание экономии и оптимизации - походу, элитные жлобы невкурсах, что земля-таки круглая и подобное чЬудо может нарисоваться в самом неожиданном месте их сытой жизни..
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08.06.2020 23:43 Ответить
 
 