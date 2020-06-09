В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая. ФОТО

В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая. Поездом доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня исторический момент - принят первый контейнерный поезд Китай - Украина. Несмотря на усиление торгово-экономических отношений между нашими странами важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки - это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сообщении Китай - Украина", - отметил и.о. руководителя компании Иван Юрик.

Он добавил, что расстояние в 9 тыс. км через территории четырех стран поезд преодолел за 15 суток.

В составе поезда 31 фитинговая платформа, нагруженная 41 сорокафутовым контейнером. Этим поездом в Украину были доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

До этого через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов Китай - страны Европейского Союза.

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