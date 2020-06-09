РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11372 посетителя онлайн
Новости Фото
17 584 64

В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая. ФОТО

В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая. Поездом доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня исторический момент - принят первый контейнерный поезд Китай - Украина. Несмотря на усиление торгово-экономических отношений между нашими странами важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки - это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сообщении Китай - Украина", - отметил и.о. руководителя компании Иван Юрик.

В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая 01

Он добавил, что расстояние в 9 тыс. км через территории четырех стран поезд преодолел за 15 суток.

В составе поезда 31 фитинговая платформа, нагруженная 41 сорокафутовым контейнером. Этим поездом в Украину были доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая 02

До этого через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов Китай - страны Европейского Союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Китай передал Украине партию тест-систем на COVID-19, маски, защитные костюмы и бесконтактные термометры, - МИД

Автор: 

Китай (2991) поезд (1026) Укрзализныця (2753) Иван Юрик (38)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
потяг ганьби:
доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.
хіба ми самі не в змозу це виробити ????
показать весь комментарий
09.06.2020 17:53
+12
Ішов через рашку. Вагони- РЖД.

Браво ЗЕ!
(С)
показать весь комментарий
09.06.2020 18:26
+10
С добрым утром тетя Хая ,вам контейнер из Уханя ...
показать весь комментарий
09.06.2020 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боюсь предположить, наверное с чистым морским воздухом Уханя.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:41 Ответить
потяг ганьби:
доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.
хіба ми самі не в змозу це виробити ????
показать весь комментарий
09.06.2020 17:53 Ответить
а что из перечисленного вы сами в состоянии "виробити" ???
показать весь комментарий
09.06.2020 17:54 Ответить
https://vzboltay.com/uploads/posts/2019-02/1549043215_samogonnyy-apparat-iz-flyagi-bidona.jpg Чудо инженерной мысли
показать весь комментарий
09.06.2020 18:06 Ответить
Маршрут не указали. Главное, чтобы мимо Х**лостана.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:38 Ответить
********* не пропускает , скорее всего через Казахстан - паром через Каспий , затем Баку - Поти , паром в Одессу.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:15 Ответить
Это вернулся тот , который еще Яценюк пять лет назад отправил??? Быстро...
показать весь комментарий
09.06.2020 22:16 Ответить
по списку:
1. бурильные трубы (украинские метпромовцы спецы по трубам)

2. медицинское оборудование (аппараты искусств. дыхания и т.д.)

3. бензиновые триммеры (китайцы писаются от наших авиамоторов, а тример нам низзя)

4. товары народного потребления ( купил суперкостюмчик за 100 баксов - немецкий дизайн украинское производство: китайцы и рядом не валялись)

да, по части электроники китайозы преуспели, но покупать остальное - ганьба !!!!!!
показать весь комментарий
09.06.2020 18:08 Ответить
Чем тебе четвертая позиция , из перечисленного тобой, не угодила? Это для вашего поголовья так же зрада зрадная, что еарод посылки с китайских интернетмагазинов получит не спустя 60 дней с дня оплаты?
показать весь комментарий
09.06.2020 18:23 Ответить
Это ЛИЧНО ты изготовляешь ????
показать весь комментарий
09.06.2020 18:43 Ответить
1.украинские метпромовцы спецы по трубам - и всему сортаменту?

2.медицинское оборудование (аппараты искусств. дыхания и т.д.) - оно сильно разное бывает

3.бензиновые триммеры (китайцы писаются от наших авиамоторов, а тример нам низзя) - можно, но цена будет не 100 баксов.

4.товары народного потребления ( купил суперкостюмчик за 100 баксов - немецкий дизайн украинское производство: китайцы и рядом не валялись) - что плохого в конкуренции? Или ваши производители костюмчиков - боятся китайцев?
показать весь комментарий
09.06.2020 19:16 Ответить
пацан думает если купил костюм за 100 баксов то он теперь бог в глазах начальства))) хотя только одни нормальные туфли стоят 250 у.е. или тот же ремень не меньше 60 баксов .....а у пацана весь костюм за 100 ....))) ржу нимагу))
показать весь комментарий
09.06.2020 19:37 Ответить
Ну собсна, не в цене дело. Дело в ёмкости рынка, купив лицензию на триммер, китайцы запустят линию с мощностью 100 000шт., сделай мы так - мощность не превысит 2 000. О издержках и себестоимости говорить не надо?
А костюмы, давненько, я заказывал индпошив, качество и цена - Армани сосёт
показать весь комментарий
09.06.2020 19:43 Ответить
"Алё, Вава? Помнишь того в дорогом спортивном костюме?"(с)
показать весь комментарий
09.06.2020 22:10 Ответить
Якщо виробник - Україна, то на держзакупівлях не вкрадеш. Подруге українці, якщо купувати українське, почнуть заробляти, ставати заможними і їх на виборах вже не купиш. Потретє з злиденної країни люди виїзджатимуть і розпродувати землю і решту майна буде простіше. Вчетверте майданити не буде кому і без грошей людина в Київ не приїде на протести. Багато корисного в китайському імпорті...
показать весь комментарий
09.06.2020 19:17 Ответить
А ты еще сомневаешься?
показать весь комментарий
09.06.2020 18:08 Ответить
навіщо ще навпаки долі виберемося з лайна а воно їм треба?
показать весь комментарий
09.06.2020 20:12 Ответить
Не можем потому, что коррупция зашкаливает и ни кто с ней не борется со времён 90
показать весь комментарий
09.06.2020 21:47 Ответить
Кто ответит за воровство на вокзалах у ВОЮЮЩИХ и волонтеров?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=-]C%2CP-R Ирина Абрамова

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811107625678720&id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=%2CO%2CP-R 7 червня о 22:41 ·

Зараз буде гнівний пост, який потребує репосту всіх. І волонтерів(бувших і діючих) і військових, і журналістів.

Поки всі були зачинені на карантин, було винесене все майно волонтерського посту, який був розташований на другому поверсі залізничного вокзалу Миколаїв.
Оскільки вокзал був зачинений, то ми вважаємо, що крадіжку майна посту здійснили саме працівники вокзалу.
А майна там було чимало:
Холодильник "Bosh"
Телевізор
Приставка Т2
Обігрівач UFO
Обігрівач масляний
Мікрохвильова піч
Пральна машинка
Рукомийник "Мойдодир"
Мийка з тумбою
Електроплитка
показать весь комментарий
09.06.2020 17:45 Ответить
Дивани

Крісла
Ковдри
Подушки
Матраси
Постільна білизна
Посуд
Невеликі кошти на продукти
Про чай-каву-цукор навіть згадувати соромно.

А саме основне, що в невідомому напрямку зникли всі прапори з підписами бійців, притому дехто з них загинув..

Вкрадено і колекцію шевронів..

Там, де був пост-пусто. Як і не було.

Окремо зазначу, що в керівництва вокзалу є всі наші телефони, багатьох волонтерів, які з 2015 року зустрічали і проводжали бійців на фронт.

Нам жодного дзвінка не було.

Тому ми вважаємо, що скоєно крадіжку.

Притому скоєно крадіжку посадовими особами державного(!) підприємства "Укрзалізниця", а саме "Пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця"
показать весь комментарий
09.06.2020 17:45 Ответить
При тому скоєно крадіжку посадовими особами державного(!) підприємства "Укрзалізниця", а саме "Пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця".

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/?__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/?__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=kK-R Поліція Миколаївської області , я звертаюся до вас з відкритим зверненням про допомогу у поверненні речей.

Нами сьогодні зроблено звернення на урядову гарячу лінію 15-45, воно зареєстроване за номером 1075-7199.

Прошу журналістів, колег з інших постів, всіх небайдужих розповсюдити цю інформацію.

Невже ви такі бідні, що вам не вистачало майна волонтерів??
показать весь комментарий
09.06.2020 17:46 Ответить
В Николаеве 83% голосовали за Блазня...
показать весь комментарий
09.06.2020 18:51 Ответить
Думаю, що миколаївськи менти взяли собі холодильник, телевізор, мікрохвильовку і обігрівач. Зараз в лінєйці все стоїть. Якщо по хатках не розібрали
показать весь комментарий
09.06.2020 19:22 Ответить
Сегодня был на кладбище - убрали наконец с зимы могилки. Рядом сосед показывает мне, какой мы ***** украинцы народ духовный.
Кто-то убирал свою могилу раньше, когда были дожди. Убрали, все чистенько, а об соседнюю могилу об ограду ноги от грязи вычистили - свою оставили чистой...
А тут Николаевский вокзал-базар. Да ***** этот народ нужно еще 150 лет по нужникам и мусоркам водить под иконой Леонида Макаровича Кравчука и под песни Поплавского. Козаки плачут в могилах под Берестечком по погибшим под Иловайском. А корчмарі и лихварі розкошують під час війни!
показать весь комментарий
09.06.2020 17:56 Ответить
С добрым утром тетя Хая ,вам контейнер из Уханя ...
показать весь комментарий
09.06.2020 17:45 Ответить
И шо, москали пропустили? Пабеда? Прарвался бронепоезд!
показать весь комментарий
09.06.2020 17:46 Ответить
в обход
показать весь комментарий
09.06.2020 17:51 Ответить
Эрлянь/Замыын Ууд, Сухэ- Батор/Наушки, Суземка/Зерново-эксп , станция назначения - Киев-Лиски.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:36 Ответить
Гуглим что такое Суземка и перестаём пытаться не..ть глобус.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:38 Ответить
все прямые поставки наладили.. РАБОЧИХ МЕСТ НЕ ЖДИТЕ. КИТАЮ НАДО ЖИТЬ.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:48 Ответить
Китайське одноразове фуфло.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:48 Ответить
То чого ти досі повітря псуєш, а не виробляєш вітчизняне нефуфло?
показать весь комментарий
09.06.2020 17:52 Ответить
Я виробляв перевантажувачі який на фото.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:57 Ответить
нееее, доставлен был горошок, а начтаможни доставил себе документы на хатынку на Ка.нарах
показать весь комментарий
09.06.2020 17:50 Ответить
Дуже цікаве фото особливо, якщо придивитися, що контейнери знаходяться на платформах з написом РЖД (країни окупанта). В таких і 50 000 і 200 тищ. "зелених человєчків" випадково можуть опинитись десь посеред України.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:53 Ответить
Ой, зрадонько...
показать весь комментарий
09.06.2020 18:31 Ответить
В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая. Поездом доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

И всё это вы можете найти на полках Эпицентра.
показать весь комментарий
09.06.2020 17:53 Ответить
касапи пропустили?
показать весь комментарий
09.06.2020 18:01 Ответить
задрав цей Кітай своїм г....м. нашо їх сюди заманювати
показать весь комментарий
09.06.2020 18:07 Ответить
Алі-експрес з Ухані
показать весь комментарий
09.06.2020 18:12 Ответить
Дорожная (Глинка)



Веселится и ликует весь народ
Али-экспрессу,
В чистом поле..... !!!!!
показать весь комментарий
09.06.2020 18:22 Ответить
Ішов через рашку. Вагони- РЖД.

Браво ЗЕ!
(С)
показать весь комментарий
09.06.2020 18:26 Ответить
Через росію? До одного місця цей поїзд.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:33 Ответить
нет , через Казахстан
показать весь комментарий
09.06.2020 20:16 Ответить
Спромоглися.
Раньше Украина зарабатывала на перевалке транзите контейнеров в РФ, теперь РЖД доит украинские контейнера. Технично, без шума и пыли.
показать весь комментарий
09.06.2020 18:47 Ответить
Хера вам, лапті.а не дойки нас
показать весь комментарий
09.06.2020 18:50 Ответить
Цікаво, що поїде взад?
показать весь комментарий
09.06.2020 18:49 Ответить
А вот и ключевой вопрос. Уже не раз поднимались темы баланса в торговых отношениях с разными странами. Думается мне, что в случае с Китаем, баланс импорт-экспорт будет глубоко отрицательным, то есть им хорошо, нам - плохо.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:00 Ответить
Пшеницю з держрезерву повезе. Зєля від пацюків трохи собі приникав
показать весь комментарий
09.06.2020 19:25 Ответить
Что за таинственные 4 страны? Бурятия, Башкирия, Мордовия, Калмыкия?
показать весь комментарий
09.06.2020 19:00 Ответить
Китай, Монголия, будете смеяться - таки Бурятия (Наушки), и через Брянск в Украину.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:12 Ответить
влажные мечты касапа
показать весь комментарий
09.06.2020 21:11 Ответить
Совершенно с вами согласен. Им это очень выгодно. В отличии от меня, например, сотрудника одесского порта. Жд через Россию прямой нам конкурент. Об этом новом сервисе давно известно, но была надежда, что сорвётся по политическим мотивам. Но если старший китайский брат говорит, что ему так нужно, в Киеве возразить некому.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:42 Ответить
Даже не упомянули слово расийя. Патамушто нет на карте такого государства.
показать весь комментарий
10.06.2020 00:45 Ответить
"Шовковий шлях" запрацював нарешті,а придурки вилупили очі та лають,як собака на караван.
показать весь комментарий
09.06.2020 19:11 Ответить
Через рашку?
показать весь комментарий
09.06.2020 20:06 Ответить
Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузия - Украина
показать весь комментарий
09.06.2020 20:17 Ответить
Этот путь Китай не захотел использовать еще в 2016, из за экономической невыгоды. В сатье прям упорно не хотят раскрывать таинственные страны, при чем, я почитал другие сайты, точно такая же статья слово в слово с теми же фото. Молчат. Пускали по старой схеме - Казахстан, кацапия, Украина, Польша или Словакия, в зависимости от того, куда везут.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:52 Ответить
Эрлянь/Замыын Ууд, Сухэ- Батор/Наушки, Суземка/Зерново-эксп , станция назначения - Киев-Лиски.
--
Забейте в Гугл этот маршрут и всё увидите. В том числе предложения украинских экспедиторов этого сервиса клиентам.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:38 Ответить
Ну так, все же, через кацапию. Я и говорю, цензор как и другие сайты прям скрывают пеленой тайны как он сюда доехал.
показать весь комментарий
09.06.2020 21:53 Ответить
Было бы хорошо, шоб восстановили этот маршрут в обход мордора.
показать весь комментарий
09.06.2020 20:53 Ответить
Факт остаётся фактом - через Россию:
1) Не надо пересекать моря
2) Ближе
3) Быстрее
Следовательно нет ни малейшего резона везти мимо.
показать весь комментарий
10.06.2020 00:58 Ответить
а самим все що прийшло з китаю ума нема виробляти?
показать весь комментарий
09.06.2020 21:11 Ответить
Хулио в курсе?
показать весь комментарий
10.06.2020 00:42 Ответить
 
 