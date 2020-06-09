В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая. ФОТО
В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая. Поездом доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня исторический момент - принят первый контейнерный поезд Китай - Украина. Несмотря на усиление торгово-экономических отношений между нашими странами важно выстроить качественную транспортную логистику. Железнодорожные контейнерные перевозки - это действительно надежный, дешевый и удобный вид перевозок, который может стать конкурентным в сообщении Китай - Украина", - отметил и.о. руководителя компании Иван Юрик.
Он добавил, что расстояние в 9 тыс. км через территории четырех стран поезд преодолел за 15 суток.
В составе поезда 31 фитинговая платформа, нагруженная 41 сорокафутовым контейнером. Этим поездом в Украину были доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.
До этого через территорию Украины проследовало 10 транзитных контейнерных поездов Китай - страны Европейского Союза.
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доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.
хіба ми самі не в змозу це виробити ????
1. бурильные трубы (украинские метпромовцы спецы по трубам)
2. медицинское оборудование (аппараты искусств. дыхания и т.д.)
3. бензиновые триммеры (китайцы писаются от наших авиамоторов, а тример нам низзя)
4. товары народного потребления ( купил суперкостюмчик за 100 баксов - немецкий дизайн украинское производство: китайцы и рядом не валялись)
да, по части электроники китайозы преуспели, но покупать остальное - ганьба !!!!!!
2.медицинское оборудование (аппараты искусств. дыхания и т.д.) - оно сильно разное бывает
3.бензиновые триммеры (китайцы писаются от наших авиамоторов, а тример нам низзя) - можно, но цена будет не 100 баксов.
4.товары народного потребления ( купил суперкостюмчик за 100 баксов - немецкий дизайн украинское производство: китайцы и рядом не валялись) - что плохого в конкуренции? Или ваши производители костюмчиков - боятся китайцев?
А костюмы, давненько, я заказывал индпошив, качество и цена - Армани сосёт
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=-]C%2CP-R Ирина Абрамова
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811107625678720&id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=%2CO%2CP-R 7 червня о 22:41 ·
Зараз буде гнівний пост, який потребує репосту всіх. І волонтерів(бувших і діючих) і військових, і журналістів.
Поки всі були зачинені на карантин, було винесене все майно волонтерського посту, який був розташований на другому поверсі залізничного вокзалу Миколаїв.
Оскільки вокзал був зачинений, то ми вважаємо, що крадіжку майна посту здійснили саме працівники вокзалу.
А майна там було чимало:
Холодильник "Bosh"
Телевізор
Приставка Т2
Обігрівач UFO
Обігрівач масляний
Мікрохвильова піч
Пральна машинка
Рукомийник "Мойдодир"
Мийка з тумбою
Електроплитка
Крісла
Ковдри
Подушки
Матраси
Постільна білизна
Посуд
Невеликі кошти на продукти
Про чай-каву-цукор навіть згадувати соромно.
А саме основне, що в невідомому напрямку зникли всі прапори з підписами бійців, притому дехто з них загинув..
Вкрадено і колекцію шевронів..
Там, де був пост-пусто. Як і не було.
Окремо зазначу, що в керівництва вокзалу є всі наші телефони, багатьох волонтерів, які з 2015 року зустрічали і проводжали бійців на фронт.
Нам жодного дзвінка не було.
Тому ми вважаємо, що скоєно крадіжку.
Притому скоєно крадіжку посадовими особами державного(!) підприємства "Укрзалізниця", а саме "Пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця"
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/?__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/?__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=kK-R Поліція Миколаївської області , я звертаюся до вас з відкритим зверненням про допомогу у поверненні речей.
Нами сьогодні зроблено звернення на урядову гарячу лінію 15-45, воно зареєстроване за номером 1075-7199.
Прошу журналістів, колег з інших постів, всіх небайдужих розповсюдити цю інформацію.
Невже ви такі бідні, що вам не вистачало майна волонтерів??
Кто-то убирал свою могилу раньше, когда были дожди. Убрали, все чистенько, а об соседнюю могилу об ограду ноги от грязи вычистили - свою оставили чистой...
А тут Николаевский вокзал-базар. Да ***** этот народ нужно еще 150 лет по нужникам и мусоркам водить под иконой Леонида Макаровича Кравчука и под песни Поплавского. Козаки плачут в могилах под Берестечком по погибшим под Иловайском. А корчмарі и лихварі розкошують під час війни!
И всё это вы можете найти на полках Эпицентра.
Веселится и ликует весь народ
Али-экспрессу,
В чистом поле..... !!!!!
Браво ЗЕ!
(С)
Раньше Украина зарабатывала на перевалке транзите контейнеров в РФ, теперь РЖД доит украинские контейнера. Технично, без шума и пыли.
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Забейте в Гугл этот маршрут и всё увидите. В том числе предложения украинских экспедиторов этого сервиса клиентам.
1) Не надо пересекать моря
2) Ближе
3) Быстрее
Следовательно нет ни малейшего резона везти мимо.