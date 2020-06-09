В Україну прибув перший прямий контейнерний поїзд з Китаю. ФОТО
В Україну прибув перший прямий контейнерний поїзд з Китаю. Поїздом доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери і товари народного вжитку.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні історичний момент — прийнято перший контейнерний поїзд Китай — Україна. Зважаючи на посилення торговельно-економічних відносин між нашими країнами важливо вибудувати якісну транспортну логістику. Залізничні контейнерні перевезення — це дійсно надійний, дешевий та зручний вид перевезень, який може стати конкурентним у сполученні Китай — Україна", — зазначив в.о. керівника компанії Іван Юрик.
Він додав, що відстань 9 тис. км через території чотирьох країн поїзд подолав за 15 діб.
У складі поїзда 31 фітингова платформа, навантажена 41 сорокафутовим контейнером. Цим поїздом до України були доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери та товари народного вжитку.
До цього через територію України прослідувало 10 транзитних контейнерних поїздів Китай — країни Європейського Союзу.
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доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.
хіба ми самі не в змозу це виробити ????
1. бурильные трубы (украинские метпромовцы спецы по трубам)
2. медицинское оборудование (аппараты искусств. дыхания и т.д.)
3. бензиновые триммеры (китайцы писаются от наших авиамоторов, а тример нам низзя)
4. товары народного потребления ( купил суперкостюмчик за 100 баксов - немецкий дизайн украинское производство: китайцы и рядом не валялись)
да, по части электроники китайозы преуспели, но покупать остальное - ганьба !!!!!!
2.медицинское оборудование (аппараты искусств. дыхания и т.д.) - оно сильно разное бывает
3.бензиновые триммеры (китайцы писаются от наших авиамоторов, а тример нам низзя) - можно, но цена будет не 100 баксов.
4.товары народного потребления ( купил суперкостюмчик за 100 баксов - немецкий дизайн украинское производство: китайцы и рядом не валялись) - что плохого в конкуренции? Или ваши производители костюмчиков - боятся китайцев?
А костюмы, давненько, я заказывал индпошив, качество и цена - Армани сосёт
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=-]C%2CP-R Ирина Абрамова
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811107625678720&id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=%2CO%2CP-R 7 червня о 22:41 ·
Зараз буде гнівний пост, який потребує репосту всіх. І волонтерів(бувших і діючих) і військових, і журналістів.
Поки всі були зачинені на карантин, було винесене все майно волонтерського посту, який був розташований на другому поверсі залізничного вокзалу Миколаїв.
Оскільки вокзал був зачинений, то ми вважаємо, що крадіжку майна посту здійснили саме працівники вокзалу.
А майна там було чимало:
Холодильник "Bosh"
Телевізор
Приставка Т2
Обігрівач UFO
Обігрівач масляний
Мікрохвильова піч
Пральна машинка
Рукомийник "Мойдодир"
Мийка з тумбою
Електроплитка
Крісла
Ковдри
Подушки
Матраси
Постільна білизна
Посуд
Невеликі кошти на продукти
Про чай-каву-цукор навіть згадувати соромно.
А саме основне, що в невідомому напрямку зникли всі прапори з підписами бійців, притому дехто з них загинув..
Вкрадено і колекцію шевронів..
Там, де був пост-пусто. Як і не було.
Окремо зазначу, що в керівництва вокзалу є всі наші телефони, багатьох волонтерів, які з 2015 року зустрічали і проводжали бійців на фронт.
Нам жодного дзвінка не було.
Тому ми вважаємо, що скоєно крадіжку.
Притому скоєно крадіжку посадовими особами державного(!) підприємства "Укрзалізниця", а саме "Пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця"
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/?__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/?__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=kK-R Поліція Миколаївської області , я звертаюся до вас з відкритим зверненням про допомогу у поверненні речей.
Нами сьогодні зроблено звернення на урядову гарячу лінію 15-45, воно зареєстроване за номером 1075-7199.
Прошу журналістів, колег з інших постів, всіх небайдужих розповсюдити цю інформацію.
Невже ви такі бідні, що вам не вистачало майна волонтерів??
Кто-то убирал свою могилу раньше, когда были дожди. Убрали, все чистенько, а об соседнюю могилу об ограду ноги от грязи вычистили - свою оставили чистой...
А тут Николаевский вокзал-базар. Да ***** этот народ нужно еще 150 лет по нужникам и мусоркам водить под иконой Леонида Макаровича Кравчука и под песни Поплавского. Козаки плачут в могилах под Берестечком по погибшим под Иловайском. А корчмарі и лихварі розкошують під час війни!
И всё это вы можете найти на полках Эпицентра.
Веселится и ликует весь народ
Али-экспрессу,
В чистом поле..... !!!!!
Браво ЗЕ!
(С)
Раньше Украина зарабатывала на перевалке транзите контейнеров в РФ, теперь РЖД доит украинские контейнера. Технично, без шума и пыли.
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Забейте в Гугл этот маршрут и всё увидите. В том числе предложения украинских экспедиторов этого сервиса клиентам.
1) Не надо пересекать моря
2) Ближе
3) Быстрее
Следовательно нет ни малейшего резона везти мимо.