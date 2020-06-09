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В Україну прибув перший прямий контейнерний поїзд з Китаю. ФОТО

В Україну прибув перший прямий контейнерний поїзд з Китаю. Поїздом доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери і товари народного вжитку.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні історичний момент — прийнято перший контейнерний поїзд Китай — Україна. Зважаючи на посилення торговельно-економічних відносин між нашими країнами важливо вибудувати якісну транспортну логістику. Залізничні контейнерні перевезення — це дійсно надійний, дешевий та зручний вид перевезень, який може стати конкурентним у сполученні Китай — Україна", — зазначив в.о. керівника компанії Іван Юрик.

В Україну прибув перший прямий контейнерний поїзд з Китаю 01

Він додав, що відстань 9 тис. км через території чотирьох країн поїзд подолав за 15 діб.

У складі поїзда 31 фітингова платформа, навантажена 41 сорокафутовим контейнером. Цим поїздом до України були доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери та товари народного вжитку.

В Україну прибув перший прямий контейнерний поїзд з Китаю 02

До цього через територію України прослідувало 10 транзитних контейнерних поїздів Китай — країни Європейського Союзу.

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Автор: 

Китай (4621) потяг (1973) Укрзалізниця (6864)


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Топ коментарі
+19
потяг ганьби:
доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.
хіба ми самі не в змозу це виробити ????
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09.06.2020 17:53
+12
Ішов через рашку. Вагони- РЖД.

Браво ЗЕ!
(С)
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09.06.2020 18:26
+10
С добрым утром тетя Хая ,вам контейнер из Уханя ...
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09.06.2020 17:45
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Боюсь предположить, наверное с чистым морским воздухом Уханя.
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09.06.2020 17:41 Відповісти
потяг ганьби:
доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.
хіба ми самі не в змозу це виробити ????
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09.06.2020 17:53 Відповісти
а что из перечисленного вы сами в состоянии "виробити" ???
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09.06.2020 17:54 Відповісти
https://vzboltay.com/uploads/posts/2019-02/1549043215_samogonnyy-apparat-iz-flyagi-bidona.jpg Чудо инженерной мысли
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09.06.2020 18:06 Відповісти
Маршрут не указали. Главное, чтобы мимо Х**лостана.
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09.06.2020 18:38 Відповісти
********* не пропускает , скорее всего через Казахстан - паром через Каспий , затем Баку - Поти , паром в Одессу.
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09.06.2020 20:15 Відповісти
Это вернулся тот , который еще Яценюк пять лет назад отправил??? Быстро...
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09.06.2020 22:16 Відповісти
по списку:
1. бурильные трубы (украинские метпромовцы спецы по трубам)

2. медицинское оборудование (аппараты искусств. дыхания и т.д.)

3. бензиновые триммеры (китайцы писаются от наших авиамоторов, а тример нам низзя)

4. товары народного потребления ( купил суперкостюмчик за 100 баксов - немецкий дизайн украинское производство: китайцы и рядом не валялись)

да, по части электроники китайозы преуспели, но покупать остальное - ганьба !!!!!!
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09.06.2020 18:08 Відповісти
Чем тебе четвертая позиция , из перечисленного тобой, не угодила? Это для вашего поголовья так же зрада зрадная, что еарод посылки с китайских интернетмагазинов получит не спустя 60 дней с дня оплаты?
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09.06.2020 18:23 Відповісти
Это ЛИЧНО ты изготовляешь ????
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09.06.2020 18:43 Відповісти
1.украинские метпромовцы спецы по трубам - и всему сортаменту?

2.медицинское оборудование (аппараты искусств. дыхания и т.д.) - оно сильно разное бывает

3.бензиновые триммеры (китайцы писаются от наших авиамоторов, а тример нам низзя) - можно, но цена будет не 100 баксов.

4.товары народного потребления ( купил суперкостюмчик за 100 баксов - немецкий дизайн украинское производство: китайцы и рядом не валялись) - что плохого в конкуренции? Или ваши производители костюмчиков - боятся китайцев?
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09.06.2020 19:16 Відповісти
пацан думает если купил костюм за 100 баксов то он теперь бог в глазах начальства))) хотя только одни нормальные туфли стоят 250 у.е. или тот же ремень не меньше 60 баксов .....а у пацана весь костюм за 100 ....))) ржу нимагу))
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09.06.2020 19:37 Відповісти
Ну собсна, не в цене дело. Дело в ёмкости рынка, купив лицензию на триммер, китайцы запустят линию с мощностью 100 000шт., сделай мы так - мощность не превысит 2 000. О издержках и себестоимости говорить не надо?
А костюмы, давненько, я заказывал индпошив, качество и цена - Армани сосёт
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09.06.2020 19:43 Відповісти
"Алё, Вава? Помнишь того в дорогом спортивном костюме?"(с)
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09.06.2020 22:10 Відповісти
Якщо виробник - Україна, то на держзакупівлях не вкрадеш. Подруге українці, якщо купувати українське, почнуть заробляти, ставати заможними і їх на виборах вже не купиш. Потретє з злиденної країни люди виїзджатимуть і розпродувати землю і решту майна буде простіше. Вчетверте майданити не буде кому і без грошей людина в Київ не приїде на протести. Багато корисного в китайському імпорті...
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09.06.2020 19:17 Відповісти
А ты еще сомневаешься?
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09.06.2020 18:08 Відповісти
навіщо ще навпаки долі виберемося з лайна а воно їм треба?
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09.06.2020 20:12 Відповісти
Не можем потому, что коррупция зашкаливает и ни кто с ней не борется со времён 90
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09.06.2020 21:47 Відповісти
Кто ответит за воровство на вокзалах у ВОЮЮЩИХ и волонтеров?

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=-]C%2CP-R Ирина Абрамова

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2811107625678720&id=100003385303057&__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=%2CO%2CP-R 7 червня о 22:41 ·

Зараз буде гнівний пост, який потребує репосту всіх. І волонтерів(бувших і діючих) і військових, і журналістів.

Поки всі були зачинені на карантин, було винесене все майно волонтерського посту, який був розташований на другому поверсі залізничного вокзалу Миколаїв.
Оскільки вокзал був зачинений, то ми вважаємо, що крадіжку майна посту здійснили саме працівники вокзалу.
А майна там було чимало:
Холодильник "Bosh"
Телевізор
Приставка Т2
Обігрівач UFO
Обігрівач масляний
Мікрохвильова піч
Пральна машинка
Рукомийник "Мойдодир"
Мийка з тумбою
Електроплитка
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09.06.2020 17:45 Відповісти
Дивани

Крісла
Ковдри
Подушки
Матраси
Постільна білизна
Посуд
Невеликі кошти на продукти
Про чай-каву-цукор навіть згадувати соромно.

А саме основне, що в невідомому напрямку зникли всі прапори з підписами бійців, притому дехто з них загинув..

Вкрадено і колекцію шевронів..

Там, де був пост-пусто. Як і не було.

Окремо зазначу, що в керівництва вокзалу є всі наші телефони, багатьох волонтерів, які з 2015 року зустрічали і проводжали бійців на фронт.

Нам жодного дзвінка не було.

Тому ми вважаємо, що скоєно крадіжку.

Притому скоєно крадіжку посадовими особами державного(!) підприємства "Укрзалізниця", а саме "Пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця"
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09.06.2020 17:45 Відповісти
При тому скоєно крадіжку посадовими особами державного(!) підприємства "Укрзалізниця", а саме "Пасажирська компанія АТ "Укрзалізниця".

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/?__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/?__cft__[0]=AZV_Tp5VuCXkomIaRmyw_g464o0K42PkWMCRJ2F39PPe4N0et9-1zPMZv1FmvoQJk8nRF0aMkw34oTm8X0aOdPH31gJQbM882UngBdeUaObHTh9ltJEgwmMbME4ZmtVyKBo&__tn__=kK-R Поліція Миколаївської області , я звертаюся до вас з відкритим зверненням про допомогу у поверненні речей.

Нами сьогодні зроблено звернення на урядову гарячу лінію 15-45, воно зареєстроване за номером 1075-7199.

Прошу журналістів, колег з інших постів, всіх небайдужих розповсюдити цю інформацію.

Невже ви такі бідні, що вам не вистачало майна волонтерів??
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09.06.2020 17:46 Відповісти
В Николаеве 83% голосовали за Блазня...
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09.06.2020 18:51 Відповісти
Думаю, що миколаївськи менти взяли собі холодильник, телевізор, мікрохвильовку і обігрівач. Зараз в лінєйці все стоїть. Якщо по хатках не розібрали
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09.06.2020 19:22 Відповісти
Сегодня был на кладбище - убрали наконец с зимы могилки. Рядом сосед показывает мне, какой мы ***** украинцы народ духовный.
Кто-то убирал свою могилу раньше, когда были дожди. Убрали, все чистенько, а об соседнюю могилу об ограду ноги от грязи вычистили - свою оставили чистой...
А тут Николаевский вокзал-базар. Да ***** этот народ нужно еще 150 лет по нужникам и мусоркам водить под иконой Леонида Макаровича Кравчука и под песни Поплавского. Козаки плачут в могилах под Берестечком по погибшим под Иловайском. А корчмарі и лихварі розкошують під час війни!
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09.06.2020 17:56 Відповісти
С добрым утром тетя Хая ,вам контейнер из Уханя ...
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09.06.2020 17:45 Відповісти
И шо, москали пропустили? Пабеда? Прарвался бронепоезд!
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09.06.2020 17:46 Відповісти
в обход
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09.06.2020 17:51 Відповісти
Эрлянь/Замыын Ууд, Сухэ- Батор/Наушки, Суземка/Зерново-эксп , станция назначения - Киев-Лиски.
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09.06.2020 18:36 Відповісти
Гуглим что такое Суземка и перестаём пытаться не..ть глобус.
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09.06.2020 18:38 Відповісти
все прямые поставки наладили.. РАБОЧИХ МЕСТ НЕ ЖДИТЕ. КИТАЮ НАДО ЖИТЬ.
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09.06.2020 17:48 Відповісти
Китайське одноразове фуфло.
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09.06.2020 17:48 Відповісти
То чого ти досі повітря псуєш, а не виробляєш вітчизняне нефуфло?
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09.06.2020 17:52 Відповісти
Я виробляв перевантажувачі який на фото.
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09.06.2020 17:57 Відповісти
нееее, доставлен был горошок, а начтаможни доставил себе документы на хатынку на Ка.нарах
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09.06.2020 17:50 Відповісти
Дуже цікаве фото особливо, якщо придивитися, що контейнери знаходяться на платформах з написом РЖД (країни окупанта). В таких і 50 000 і 200 тищ. "зелених человєчків" випадково можуть опинитись десь посеред України.
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09.06.2020 17:53 Відповісти
Ой, зрадонько...
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09.06.2020 18:31 Відповісти
В Украину прибыл первый прямой контейнерный поезд из Китая. Поездом доставлены бурильные трубы, медицинское оборудование, бензиновые триммеры и товары народного потребления.

И всё это вы можете найти на полках Эпицентра.
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09.06.2020 17:53 Відповісти
касапи пропустили?
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09.06.2020 18:01 Відповісти
задрав цей Кітай своїм г....м. нашо їх сюди заманювати
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09.06.2020 18:07 Відповісти
Алі-експрес з Ухані
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09.06.2020 18:12 Відповісти
Дорожная (Глинка)



Веселится и ликует весь народ
Али-экспрессу,
В чистом поле..... !!!!!
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09.06.2020 18:22 Відповісти
Ішов через рашку. Вагони- РЖД.

Браво ЗЕ!
(С)
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09.06.2020 18:26 Відповісти
Через росію? До одного місця цей поїзд.
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09.06.2020 18:33 Відповісти
нет , через Казахстан
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09.06.2020 20:16 Відповісти
Спромоглися.
Раньше Украина зарабатывала на перевалке транзите контейнеров в РФ, теперь РЖД доит украинские контейнера. Технично, без шума и пыли.
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09.06.2020 18:47 Відповісти
Хера вам, лапті.а не дойки нас
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09.06.2020 18:50 Відповісти
Цікаво, що поїде взад?
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09.06.2020 18:49 Відповісти
А вот и ключевой вопрос. Уже не раз поднимались темы баланса в торговых отношениях с разными странами. Думается мне, что в случае с Китаем, баланс импорт-экспорт будет глубоко отрицательным, то есть им хорошо, нам - плохо.
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09.06.2020 19:00 Відповісти
Пшеницю з держрезерву повезе. Зєля від пацюків трохи собі приникав
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09.06.2020 19:25 Відповісти
Что за таинственные 4 страны? Бурятия, Башкирия, Мордовия, Калмыкия?
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09.06.2020 19:00 Відповісти
Китай, Монголия, будете смеяться - таки Бурятия (Наушки), и через Брянск в Украину.
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09.06.2020 19:12 Відповісти
влажные мечты касапа
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09.06.2020 21:11 Відповісти
Совершенно с вами согласен. Им это очень выгодно. В отличии от меня, например, сотрудника одесского порта. Жд через Россию прямой нам конкурент. Об этом новом сервисе давно известно, но была надежда, что сорвётся по политическим мотивам. Но если старший китайский брат говорит, что ему так нужно, в Киеве возразить некому.
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09.06.2020 21:42 Відповісти
Даже не упомянули слово расийя. Патамушто нет на карте такого государства.
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10.06.2020 00:45 Відповісти
"Шовковий шлях" запрацював нарешті,а придурки вилупили очі та лають,як собака на караван.
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09.06.2020 19:11 Відповісти
Через рашку?
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09.06.2020 20:06 Відповісти
Китай - Казахстан - Азербайджан - Грузия - Украина
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09.06.2020 20:17 Відповісти
Этот путь Китай не захотел использовать еще в 2016, из за экономической невыгоды. В сатье прям упорно не хотят раскрывать таинственные страны, при чем, я почитал другие сайты, точно такая же статья слово в слово с теми же фото. Молчат. Пускали по старой схеме - Казахстан, кацапия, Украина, Польша или Словакия, в зависимости от того, куда везут.
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09.06.2020 20:52 Відповісти
Эрлянь/Замыын Ууд, Сухэ- Батор/Наушки, Суземка/Зерново-эксп , станция назначения - Киев-Лиски.
--
Забейте в Гугл этот маршрут и всё увидите. В том числе предложения украинских экспедиторов этого сервиса клиентам.
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09.06.2020 21:38 Відповісти
Ну так, все же, через кацапию. Я и говорю, цензор как и другие сайты прям скрывают пеленой тайны как он сюда доехал.
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09.06.2020 21:53 Відповісти
Было бы хорошо, шоб восстановили этот маршрут в обход мордора.
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09.06.2020 20:53 Відповісти
Факт остаётся фактом - через Россию:
1) Не надо пересекать моря
2) Ближе
3) Быстрее
Следовательно нет ни малейшего резона везти мимо.
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10.06.2020 00:58 Відповісти
а самим все що прийшло з китаю ума нема виробляти?
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09.06.2020 21:11 Відповісти
Хулио в курсе?
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10.06.2020 00:42 Відповісти
 
 