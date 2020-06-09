В Україну прибув перший прямий контейнерний поїзд з Китаю. ФОТО

В Україну прибув перший прямий контейнерний поїзд з Китаю. Поїздом доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери і товари народного вжитку.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні історичний момент — прийнято перший контейнерний поїзд Китай — Україна. Зважаючи на посилення торговельно-економічних відносин між нашими країнами важливо вибудувати якісну транспортну логістику. Залізничні контейнерні перевезення — це дійсно надійний, дешевий та зручний вид перевезень, який може стати конкурентним у сполученні Китай — Україна", — зазначив в.о. керівника компанії Іван Юрик.

Він додав, що відстань 9 тис. км через території чотирьох країн поїзд подолав за 15 діб.

У складі поїзда 31 фітингова платформа, навантажена 41 сорокафутовим контейнером. Цим поїздом до України були доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери та товари народного вжитку.

До цього через територію України прослідувало 10 транзитних контейнерних поїздів Китай — країни Європейського Союзу.

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