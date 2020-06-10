Мужчина порезал ножом двух киевлян: пострадавшие госпитализированы, хулиган задержан. ФОТО

Полицейские задержали мужчину, который во время конфликта ударил ножом двух киевлян. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. За совершение хулиганских действий с применением оружия правонарушитель задержан в процессуальном порядке.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Так, в столичную полицию обратилась женщина и сообщила, что на бульваре Вацлава Гавела незнакомец ударил ножом двух мужчин. По указанному адресу выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и врачи.

Работники полиции выяснили, что двое мужчин отдыхали в сквере, когда к ним подошел неизвестный. Незнакомец начал конфликтовать и в ходе спора достал из кармана нож. Правонарушитель сначала ударил одного из киевлян в спину, а затем другого в ногу и щеку и убежал.

Пострадавших, 1975 и 1994 рождения, в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В ходе отработки прилегающей территории полицейские разыскали подозреваемого в нанесении телесных повреждений и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Правонарушитель - местный житель, 1978 года рождения, попадал в поле зрения правоохранителей за административные правонарушения.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.