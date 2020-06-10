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Мужчина порезал ножом двух киевлян: пострадавшие госпитализированы, хулиган задержан. ФОТО

Мужчина порезал ножом двух киевлян: пострадавшие госпитализированы, хулиган задержан. ФОТО

Полицейские задержали мужчину, который во время конфликта ударил ножом двух киевлян. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. За совершение хулиганских действий с применением оружия правонарушитель задержан в процессуальном порядке.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Так, в столичную полицию обратилась женщина и сообщила, что на бульваре Вацлава Гавела незнакомец ударил ножом двух мужчин. По указанному адресу выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и врачи.

Работники полиции выяснили, что двое мужчин отдыхали в сквере, когда к ним подошел неизвестный. Незнакомец начал конфликтовать и в ходе спора достал из кармана нож. Правонарушитель сначала ударил одного из киевлян в спину, а затем другого в ногу и щеку и убежал.

Пострадавших, 1975 и 1994 рождения, в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В ходе отработки прилегающей территории полицейские разыскали подозреваемого в нанесении телесных повреждений и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчина порезал ножом двух киевлян: пострадавшие госпитализированы, хулиган задержан 01

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Правонарушитель - местный житель, 1978 года рождения, попадал в поле зрения правоохранителей за административные правонарушения.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Киев (25524) конфликт (830) Нацполиция (16468)


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Топ комментарии
+11
гость из лугандонии??
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10.06.2020 16:55
+7
Ніт.
То *******.
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10.06.2020 17:05
+5
Ещё не так давно хулиганством считали нехорошую надпись на стене дома, а теперь нападение вооруженного ножом бандита. Видимо хотят приучить украинцев относится к этому легко и возможно даже с юмором.
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10.06.2020 17:18
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гость из лугандонии??
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10.06.2020 16:55 Ответить
Мужчина!
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10.06.2020 16:58 Ответить
Ніт.
То *******.
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10.06.2020 17:05 Ответить
Когда в первой строчке я прочёл твоё "ніт",
вторая строчка меня уже не удивила.
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10.06.2020 17:09 Ответить
Правонарушитель - местный житель, 1978 года рожденияИсточник: https://censor.net.ua/p3201176
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10.06.2020 17:00 Ответить
Не, с Одессы, Стерненко вроде фамилия
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10.06.2020 17:05 Ответить
И откуда вы , козломордые, лезете постоянно в инфополе Украины? Риапушкин . Тухло , тухло набрасываешь. На срашкоферме стали рязанских бомжей собирать в тролли?
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10.06.2020 17:15 Ответить
Ой, простить,не, не Стерненко? А так похож! И ручку наверное тоже себе поранил
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10.06.2020 17:24 Ответить
Стерненко захишався від **************.
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10.06.2020 17:28 Ответить
Сириозно? Убитый вообще-то в АТО служил, в отличии от Стерненки кстати
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10.06.2020 17:31 Ответить
Я ...однажды гулял....по столице-е-е....
Двух прохожих.....случайно....зашиб.....
И попавши за это ....в милицию.....
Я увидел...ее....и поги-и-б...
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10.06.2020 17:41 Ответить
Блин....
"Мужчина порезал ножом двух киевлян"
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10.06.2020 16:57 Ответить
Но не сказано киевлянин)))Учитесь, Киса)))
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10.06.2020 17:01 Ответить
Киевлянин порезал ножом двух киевлян.
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10.06.2020 17:04 Ответить
Так ещё и 75 и 94 гг рождения (уж не папа с сынулькой ли?), а уж как иные любят "отдыхать в сквере" (хорошо, если просто с пластиковой чисткой пиваса)...В общем додумывайте сами, я ничего утверждать не буду.
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10.06.2020 17:08 Ответить
Интересно, он за ними не гнался?
Если гнался, то это - самооборона.
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10.06.2020 17:10 Ответить
А фиг его знает, непонятно почему вообще попёрся один на двоих. Тайна сия велика есть словом.
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10.06.2020 17:12 Ответить
Пластиковой сиськой т.е.
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10.06.2020 17:09 Ответить
"Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень!" (с) Остап Б.
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10.06.2020 17:03 Ответить
Да-да.
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10.06.2020 17:05 Ответить
Оперативненько, так бы по делу в селе Чайки увидеть такой прогресс.
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10.06.2020 17:01 Ответить
1.5 мтр не ********, падлюка..
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10.06.2020 17:02 Ответить
Киевляне целовались? Почему теперь геи называются кивлянами, иначе почему третий тоже киевлянин вдруг стал мужчиной, а первые два не мужчины а просто киевляне. Так получается? Я распутал?
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10.06.2020 17:03 Ответить
Да...
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10.06.2020 17:11 Ответить
Мужчина напал на двух киевлян, а в конце выясняется, шо он тоже киевлянин. Не проще бы было написать - киевлянин напал на двух киевлян или мужчина напал на двух мужчин? Попэрэднык понабирал самых тупых к себе на услу
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10.06.2020 17:03 Ответить
Как-то все размыто подошёл, начал конфликтовать а они отдыхали.
Ему, что это не понравилось?
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10.06.2020 17:16 Ответить
Ещё не так давно хулиганством считали нехорошую надпись на стене дома, а теперь нападение вооруженного ножом бандита. Видимо хотят приучить украинцев относится к этому легко и возможно даже с юмором.
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10.06.2020 17:18 Ответить
Когда-то считалось что протестовать это стоять с плакатиком и кричать разное. А стало, что если копа молотовым не подожжешь так это и не протест вроде
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10.06.2020 17:28 Ответить
хм, хулиган. как-то хулиганьі хулиганят, но насение телесньіх увечий разве все еще хулиганство?
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10.06.2020 17:27 Ответить
"Цензор" вже зовсім з катушок їде ! Почали писати українською, закінчили москальською ! І "вішенка на тортік" -- постраждалих порізав, але вони в задовільному стані !!! "задовільний стан" -- це коли ще ласти не склеїв, чи як ?!
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10.06.2020 19:28 Ответить
Так нападение с ножом - это хулиганство? Да идите вы на! Буду с топором ходить.
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10.06.2020 22:25 Ответить
На Цензорі новини спочатку виходять російською, а потім українською з інтервалом в 10-30 хвилин... мабуть керуються новим-старим "какая разніца"
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10.06.2020 23:40 Ответить
так это норма жизни. кого этим удивишь?
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11.06.2020 14:18 Ответить
 
 