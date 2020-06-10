Мужчина порезал ножом двух киевлян: пострадавшие госпитализированы, хулиган задержан. ФОТО
Полицейские задержали мужчину, который во время конфликта ударил ножом двух киевлян. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. За совершение хулиганских действий с применением оружия правонарушитель задержан в процессуальном порядке.
Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Так, в столичную полицию обратилась женщина и сообщила, что на бульваре Вацлава Гавела незнакомец ударил ножом двух мужчин. По указанному адресу выехали экипаж патрульных полицейских, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции и врачи.
Работники полиции выяснили, что двое мужчин отдыхали в сквере, когда к ним подошел неизвестный. Незнакомец начал конфликтовать и в ходе спора достал из кармана нож. Правонарушитель сначала ударил одного из киевлян в спину, а затем другого в ногу и щеку и убежал.
Пострадавших, 1975 и 1994 рождения, в удовлетворительном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. В ходе отработки прилегающей территории полицейские разыскали подозреваемого в нанесении телесных повреждений и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Правонарушитель - местный житель, 1978 года рождения, попадал в поле зрения правоохранителей за административные правонарушения.
Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
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То *******.
вторая строчка меня уже не удивила.
Двух прохожих.....случайно....зашиб.....
И попавши за это ....в милицию.....
Я увидел...ее....и поги-и-б...
"Мужчина порезал ножом двух киевлян"
Если гнался, то это - самооборона.
Ему, что это не понравилось?