Чоловік порізав ножем двох киян: постраждалих госпіталізовано, хулігана затримано. ФОТО
Поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту вдарив ножем двох киян. Постраждалих доставили в лікарню, де їм надали необхідну медичну допомогу. За вчинення хуліганських дій із застосуванням зброї правопорушник затриманий у процесуальному порядку.
Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
Так, у столичну поліцію звернулася жінка і повідомила, що на бульварі Вацлава Гавела незнайомець вдарив ножем двох чоловіків. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції і лікарі.
Працівники поліції з'ясували, що двоє чоловіків відпочивали в сквері, коли до них підійшов невідомий. Незнайомець почав конфліктувати і в ході суперечки дістав з кишені ніж. Правопорушник спочатку вдарив одного з киян у спину, а потім іншого в ногу і щоку і втік.
Постраждалих, 1975 і 1994 народження, в задовільному стані госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. В ході відпрацювання прилеглої території поліцейські розшукали підозрюваного у заподіянні тілесних ушкоджень і затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Правонарушитель - местный житель, 1978 года рождения, попадал в поле зрения правоохранителей за административные правонарушения.
Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То *******.
вторая строчка меня уже не удивила.
Двух прохожих.....случайно....зашиб.....
И попавши за это ....в милицию.....
Я увидел...ее....и поги-и-б...
"Мужчина порезал ножом двух киевлян"
Если гнался, то это - самооборона.
Ему, что это не понравилось?