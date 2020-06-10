Чоловік порізав ножем двох киян: постраждалих госпіталізовано, хулігана затримано. ФОТО

Поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту вдарив ножем двох киян. Постраждалих доставили в лікарню, де їм надали необхідну медичну допомогу. За вчинення хуліганських дій із застосуванням зброї правопорушник затриманий у процесуальному порядку.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Так, у столичну поліцію звернулася жінка і повідомила, що на бульварі Вацлава Гавела незнайомець вдарив ножем двох чоловіків. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група Солом'янського управління поліції і лікарі.

Працівники поліції з'ясували, що двоє чоловіків відпочивали в сквері, коли до них підійшов невідомий. Незнайомець почав конфліктувати і в ході суперечки дістав з кишені ніж. Правопорушник спочатку вдарив одного з киян у спину, а потім іншого в ногу і щоку і втік.

Постраждалих, 1975 і 1994 народження, в задовільному стані госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. В ході відпрацювання прилеглої території поліцейські розшукали підозрюваного у заподіянні тілесних ушкоджень і затримали його в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 59-річний чоловік погрожував підірвати фірму в Солом'янському районі Києва. "Жартівника" затримали, - поліція. ФОТО

Смотрите также: 59-летний мужчина угрожал взорвать фирму в Соломенском районе Киева. "Шутник" задержан, - полиция. ФОТО

Правонарушитель - местный житель, 1978 года рождения, попадал в поле зрения правоохранителей за административные правонарушения.

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 9 следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.