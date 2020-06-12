Активисты вышли на акцию в поддержку Стерненко в Харькове. ФОТО
Несколько десятков человек устроили в Харькове акцию в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которому суд в Киеве избирает меру пресечения по делу об убийстве.
Об этом сообщил в Фейсбуке сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот, информирует Цензор.НЕТ.
"Харьковчане вышли в поддержку Сергея Стерненко, пока в Киеве проходит суд над ним", — написал Дробот.
Сегодня Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Его подозревают в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.
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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
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В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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А от де харков'янин Білецький з "НК" який бив п'ятами себе у груди що підтримає?...
Що знов не може вилізти з під каблука ЧмоВакова?