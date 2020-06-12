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Активисты вышли на акцию в поддержку Стерненко в Харькове. ФОТО

Несколько десятков человек устроили в Харькове акцию в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которому суд в Киеве избирает меру пресечения по делу об убийстве.

Об этом сообщил в Фейсбуке сотрудник Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Дробот, информирует Цензор.НЕТ.

"Харьковчане вышли в поддержку Сергея Стерненко, пока в Киеве проходит суд над ним", — написал Дробот.

Сегодня Шевченковский районный суд Киева избирает меру пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко. Его подозревают в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.

Активисты вышли на акцию в поддержку Стерненко в Харькове 01
Активисты вышли на акцию в поддержку Стерненко в Харькове 02
Активисты вышли на акцию в поддержку Стерненко в Харькове 03
Активисты вышли на акцию в поддержку Стерненко в Харькове 04

Также на Цензор.НЕТ: Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Стерненко. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Нам не дают взять воды и пригласить людей в зал", - Стерненко у Шевченковского райсуда Киева. ВИДЕО

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Автор: 

акция (2425) протест (5858) Харьков (7490) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+7
Зеленский уволил посла во Франции, добившегося отмены рекламы Danone с Пореченковым
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12.06.2020 15:52
+4
По ходу журналистов больше, чем активистов. И активисты из студентов по-видимому. За 200 грн. вышли. Такое не катит.
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12.06.2020 15:40
+1
Ну Гепа зайшов чи ні.. то як життя на Марсі... науці не відомо..
А от де харков'янин Білецький з "НК" який бив п'ятами себе у груди що підтримає?...
Що знов не може вилізти з під каблука ЧмоВакова?
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12.06.2020 15:52
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По ходу журналистов больше, чем активистов. И активисты из студентов по-видимому. За 200 грн. вышли. Такое не катит.
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12.06.2020 15:40 Ответить
А гепа вышел или зашёл?
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12.06.2020 15:41 Ответить
Он єздієт.
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12.06.2020 15:49 Ответить
Ну Гепа зайшов чи ні.. то як життя на Марсі... науці не відомо..
А от де харков'янин Білецький з "НК" який бив п'ятами себе у груди що підтримає?...
Що знов не може вилізти з під каблука ЧмоВакова?
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12.06.2020 15:52 Ответить
the opinion of ruSSian slut doesn`t inerest anyone in the Ukraine
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12.06.2020 16:48 Ответить
Зеленский уволил посла во Франции, добившегося отмены рекламы Danone с Пореченковым
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12.06.2020 15:52 Ответить
зе едет на работу
Активісти вийшли на акцію в підтримку Стерненка в Харкові - Цензор.НЕТ 8202
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12.06.2020 16:04 Ответить
Куриные мозги для президента- непосильная ноша!
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12.06.2020 17:23 Ответить
по чем на этот раз?
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12.06.2020 18:20 Ответить
Наступні майданівці ..., тому дивно, що кволо реагують )))
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13.06.2020 03:24 Ответить
 
 