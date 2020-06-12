Активісти вийшли на акцію в підтримку Стерненка в Харкові. ФОТО
Кілька десятків людей влаштували в Харкові акцію на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якому суд в Києві обирає запобіжний захід у справі про вбивство.
Про це повідомив у фейсбуці співробітник Харківського антикорупційного центру Дмитро Дробот, інформує Цензор.НЕТ.
"Харків'яни вийшли на підтримку Сергія Стерненка, поки в Києві проходить суд над ним", - написав Дробот.
Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку. Його підозрюють в умисному вбивстві і носінні холодної зброї.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
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