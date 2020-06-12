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Активісти вийшли на акцію в підтримку Стерненка в Харкові. ФОТО

Кілька десятків людей влаштували в Харкові акцію на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якому суд в Києві обирає запобіжний захід у справі про вбивство.

Про це повідомив у фейсбуці співробітник Харківського антикорупційного центру Дмитро Дробот, інформує Цензор.НЕТ.

"Харків'яни вийшли на підтримку Сергія Стерненка, поки в Києві проходить суд над ним", - написав Дробот.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обирає запобіжний захід одеському активісту Сергію Стерненку. Його підозрюють в умисному вбивстві і носінні холодної зброї.

Активісти вийшли на акцію в підтримку Стерненка в Харкові 01
Активісти вийшли на акцію в підтримку Стерненка в Харкові 02
Активісти вийшли на акцію в підтримку Стерненка в Харкові 03
Активісти вийшли на акцію в підтримку Стерненка в Харкові 04

Дивіться також: Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід Стерненку. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

акція (1455) протест (2398) Харків (5605) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+7
Зеленский уволил посла во Франции, добившегося отмены рекламы Danone с Пореченковым
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12.06.2020 15:52
+4
По ходу журналистов больше, чем активистов. И активисты из студентов по-видимому. За 200 грн. вышли. Такое не катит.
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12.06.2020 15:40
+1
Ну Гепа зайшов чи ні.. то як життя на Марсі... науці не відомо..
А от де харков'янин Білецький з "НК" який бив п'ятами себе у груди що підтримає?...
Що знов не може вилізти з під каблука ЧмоВакова?
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12.06.2020 15:52
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По ходу журналистов больше, чем активистов. И активисты из студентов по-видимому. За 200 грн. вышли. Такое не катит.
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12.06.2020 15:40 Відповісти
А гепа вышел или зашёл?
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12.06.2020 15:41 Відповісти
Он єздієт.
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12.06.2020 15:49 Відповісти
Ну Гепа зайшов чи ні.. то як життя на Марсі... науці не відомо..
А от де харков'янин Білецький з "НК" який бив п'ятами себе у груди що підтримає?...
Що знов не може вилізти з під каблука ЧмоВакова?
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12.06.2020 15:52 Відповісти
the opinion of ruSSian slut doesn`t inerest anyone in the Ukraine
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12.06.2020 16:48 Відповісти
Зеленский уволил посла во Франции, добившегося отмены рекламы Danone с Пореченковым
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12.06.2020 15:52 Відповісти
зе едет на работу
Активісти вийшли на акцію в підтримку Стерненка в Харкові - Цензор.НЕТ 8202
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12.06.2020 16:04 Відповісти
Куриные мозги для президента- непосильная ноша!
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12.06.2020 17:23 Відповісти
по чем на этот раз?
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12.06.2020 18:20 Відповісти
Наступні майданівці ..., тому дивно, що кволо реагують )))
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13.06.2020 03:24 Відповісти
 
 