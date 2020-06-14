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Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Работники внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили трех жителей Черновцов в распространении психотропных веществ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Оперативники задокументировали сбыт таблеток "SUBUTEX". Причастными к криминального бизнеса оказались трое местных жителей в возрасте 39-47 лет", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции Украины в субботу вечером.

Трое злоумышленников задержаны за сбыт психотропных веществ.

"Во время проведения 15 санкционированных обысков в автомобилях фигурантов и по месту жительства обнаружено и изъято наличные в разной валюте, банковские карты, телефоны, компьютерную технику, таблетки "SUBUTEX""- отметили в полиции..

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Наркодиллеры задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Им готовится объявление о подозрении и избрание меры пресечения.

"За противоправные действия злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от шести до 10 лет с конфискацией имущества", - подытожили в полиции.

Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция 01
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция 02
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция 03
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция 04
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция 05
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция 06
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция 07

Автор: 

Буковина (895) наркотики (2144)


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І залишили слуг народу без наркотиків.😲
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14.06.2020 09:07 Ответить
Кловунам стало абідна.
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2133
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14.06.2020 09:11 Ответить
"Где же я теперь столоваться буду?"
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 364
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14.06.2020 09:13 Ответить
харчеваться а не столоваться.
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14.06.2020 11:01 Ответить
Тут главное- не как, а чем...
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14.06.2020 11:07 Ответить
А почему этим не занимались сотрудники департамента противодействия наркопреступности... - а внутренней СБ...
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14.06.2020 11:41 Ответить
 
 