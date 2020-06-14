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Діяльність групи наркодилерів припинено на Буковині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Працівники внутрішньої безпеки Національної поліції викрили трьох жителів Чернівців у поширенні психотропних речовин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

"Оперативники задокументували збут пігулок "SUBUTEX". Причетними до кримінального бізнесу виявились троє місцевих жителів, віком 39-47 років.

За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції слідчі ГУНП в Чернівецькій області розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

 Трьох зловмисників затримано на збуті психотропних речовин.

Під час проведення 15 санкціонованих обшуків в автомобілях фігурантів та за місцем мешкання виявлено та вилучено готівку у різній валюті, банківські картки, телефони, комп’ютерну техніку, пігулки "SUBUTEX".

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Дилерів затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Готується оголошення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. За протиправні дії зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. 

Діяльність групи наркодилерів припинено на Буковині, - Нацполіція 01
Діяльність групи наркодилерів припинено на Буковині, - Нацполіція 02
Діяльність групи наркодилерів припинено на Буковині, - Нацполіція 03
Діяльність групи наркодилерів припинено на Буковині, - Нацполіція 04
Діяльність групи наркодилерів припинено на Буковині, - Нацполіція 05
Діяльність групи наркодилерів припинено на Буковині, - Нацполіція 06
Діяльність групи наркодилерів припинено на Буковині, - Нацполіція 07

Буковина (848) наркотики (1447)


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І залишили слуг народу без наркотиків.😲
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14.06.2020 09:07 Відповісти
Кловунам стало абідна.
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2133
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14.06.2020 09:11 Відповісти
"Где же я теперь столоваться буду?"
Деятельность группы наркодилеров пресечена на Буковине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 364
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14.06.2020 09:13 Відповісти
харчеваться а не столоваться.
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14.06.2020 11:01 Відповісти
Тут главное- не как, а чем...
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14.06.2020 11:07 Відповісти
А почему этим не занимались сотрудники департамента противодействия наркопреступности... - а внутренней СБ...
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14.06.2020 11:41 Відповісти
 
 