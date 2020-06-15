Спецрейсом Торонто-Киев эвакуировали еще 263 украинца. ФОТО

Из Канады отправился очередной специальный эвакуационный рейс, который доставит в Украину 263 гражданина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Канаде.

По данным ведомства, самолет напрвляется в Киев.

Рейс, который отправился из Торонто в воскресенье, 14 июня, выполняет авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

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"Надеемся, спецрейсы нам больше не понадобятся", - сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook.





Фото: посольство/Twitter