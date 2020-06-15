Спецрейсом Торонто-Киев эвакуировали еще 263 украинца. ФОТО
Из Канады отправился очередной специальный эвакуационный рейс, который доставит в Украину 263 гражданина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщило посольство Украины в Канаде.
По данным ведомства, самолет напрвляется в Киев.
Рейс, который отправился из Торонто в воскресенье, 14 июня, выполняет авиакомпания "Международные авиалинии Украины".
"Надеемся, спецрейсы нам больше не понадобятся", - сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко на своей странице в Facebook.
Топ комментарии
+4 Борис Козлов #446474
показать весь комментарий15.06.2020 08:11
+3 Nikolai Chizhevsky
показать весь комментарий15.06.2020 08:23
+3 Andru Volum
показать весь комментарий15.06.2020 08:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Задорнов сказал бы "ну тупые". Лучше в Канаде помереть чем тут "лечиться".
Перед образом Зеленского утренний ритуал? ))))
щас они свои дела порешают, а потом им снова нужна будет эвакуация
"...Я отримав документ, який підтверджує - державна авіаслужба надсилала рейси на погодження. Не інформувала, а саме погоджувала! Тобто чекала дозволу! Незаконного дозволу. А ось дозволи з СБУ спукались не просто так.
Існувало дві схеми:
- за першою, як стверджують мої джерела і зі спецслужб, і авіаційних кіл, просто вимагали хабар з пасажирів чартерів: по $1000 за кожного. Справи вирішувались десь на рівні заступників.
- за другою, коли прізвища пасажирів були широко відомими, а їхні статки значними, то від них вимагали дзвонити особисто Баканову. Про це мені розповіли бізнесмени, які самі отримували такі пропозиції. А розмова передбачалась проста: вибори на носі, владі треба допомога і взагалі, Зеленський потребує всебічної підтримки... Коротше, своєрідний тиск і шантаж: не погодишся - не полетиш.
В результаті скасування одного з рейсів навіть сталася трагедія: доведена до відчаю українка наклала на себе руки..."
Я вот сегодня собираюсь эвакуироваться в супермаркет, а после него - эвакуируюсь домой