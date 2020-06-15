Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців. ФОТО
З Канади вирушив черговий спеціальний евакуаційний рейс, який доставить в Україну 263 громадянина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило посольство України в Канаді.
За даними відомства, літак прямує до Києва.
Рейс, який вирушив з Торонто в неділю, 14 червня, виконує авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".
"Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться", - повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.
Топ коментарі
+4 Борис Козлов #446474
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+3 Nikolai Chizhevsky
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Задорнов сказал бы "ну тупые". Лучше в Канаде помереть чем тут "лечиться".
Перед образом Зеленского утренний ритуал? ))))
щас они свои дела порешают, а потом им снова нужна будет эвакуация
"...Я отримав документ, який підтверджує - державна авіаслужба надсилала рейси на погодження. Не інформувала, а саме погоджувала! Тобто чекала дозволу! Незаконного дозволу. А ось дозволи з СБУ спукались не просто так.
Існувало дві схеми:
- за першою, як стверджують мої джерела і зі спецслужб, і авіаційних кіл, просто вимагали хабар з пасажирів чартерів: по $1000 за кожного. Справи вирішувались десь на рівні заступників.
- за другою, коли прізвища пасажирів були широко відомими, а їхні статки значними, то від них вимагали дзвонити особисто Баканову. Про це мені розповіли бізнесмени, які самі отримували такі пропозиції. А розмова передбачалась проста: вибори на носі, владі треба допомога і взагалі, Зеленський потребує всебічної підтримки... Коротше, своєрідний тиск і шантаж: не погодишся - не полетиш.
В результаті скасування одного з рейсів навіть сталася трагедія: доведена до відчаю українка наклала на себе руки..."
Я вот сегодня собираюсь эвакуироваться в супермаркет, а после него - эвакуируюсь домой