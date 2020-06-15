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Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців. ФОТО

З Канади вирушив черговий спеціальний евакуаційний рейс, який доставить в Україну 263 громадянина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило посольство України в Канаді.

За даними відомства, літак прямує до Києва.

Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців 01

Рейс, який вирушив з Торонто в неділю, 14 червня, виконує авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецрейсом із Франції повертаються 170 українців, - посольство

"Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться", - повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.


Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців 02Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців 03
Фото: посольство/Twitter

Автор: 

Канада (2191) українці (2539) Шевченко Андрій посол (84) евакуація (2312)


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Топ коментарі
+4
Они точно не читали недавнюю стать тут как "залечили" и обокрали в больнице волонтера.
Задорнов сказал бы "ну тупые". Лучше в Канаде помереть чем тут "лечиться".
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15.06.2020 08:11
+3
https://censor.net/user/37497 прийми таблетку
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15.06.2020 08:23
+3
утренняя молитва?

Перед образом Зеленского утренний ритуал? ))))
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15.06.2020 08:24
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Они точно не читали недавнюю стать тут как "залечили" и обокрали в больнице волонтера.
Задорнов сказал бы "ну тупые". Лучше в Канаде помереть чем тут "лечиться".
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15.06.2020 08:11 Відповісти
Зустрічай Київ подарунок від Бубачки, а лєпший друх янелоха колотить бабло.
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15.06.2020 08:12 Відповісти
эти спецрейсы за счет бюджета ?
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15.06.2020 08:13 Відповісти
Так. Україна платить Коломойському.
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15.06.2020 08:22 Відповісти
одни стоят в очереди чтобы удрать другие чтобы вернуться . В чем логика.
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15.06.2020 08:15 Відповісти
Курица с отрубленной головой тоже куда-то бежит...
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15.06.2020 08:35 Відповісти
Сама кончена авіа компонія ,ніколи не літайте із цими долбаними авіа лініями збережете собі час і нерви перевірено на власному досвіді.П С МАУ
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15.06.2020 08:16 Відповісти
це вам горілка, що розносять чи розпивають в салоні не пішла? Чи відповідь від "чувака", що при приземленні по телефону балакав:"сам пілот, знаю..." не сподобалась? (власні, незабутні спогади).
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15.06.2020 09:19 Відповісти
Доброго ранку , Україно, без порошенка і януковича !
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15.06.2020 08:20 Відповісти
Це вже смішно.
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15.06.2020 08:22 Відповісти
https://censor.net/user/37497 прийми таблетку
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15.06.2020 08:23 Відповісти
утренняя молитва?

Перед образом Зеленского утренний ритуал? ))))
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15.06.2020 08:24 Відповісти
Доброго ранку, Україна без президента.
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15.06.2020 08:26 Відповісти
о - гавно булькнуло... пшло н...
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15.06.2020 08:27 Відповісти
Доброе было когда зелебобы небыло.
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15.06.2020 08:32 Відповісти
вроде имя Джамал, а выглядишь как Джамхат из "Наша РАША" Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців - Цензор.НЕТ 8010
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15.06.2020 08:32 Відповісти
Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців - Цензор.НЕТ 4040
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15.06.2020 08:37 Відповісти
Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців - Цензор.НЕТ 1288
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15.06.2020 08:41 Відповісти
джамхут, ты уже президент ?
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15.06.2020 08:49 Відповісти
Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців - Цензор.НЕТ 3794
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15.06.2020 09:10 Відповісти
Избиратели Зеленского. Видимо поверили ,что в Украине уже лучше чем в Канаде.
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15.06.2020 08:29 Відповісти
Нет, это просто украинцы, долго прожившие за рубежом: у них в голове ещё не закралось подозрение, что существует страна где они и на...й никому не нужны.
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15.06.2020 09:01 Відповісти
Дурачье
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15.06.2020 09:07 Відповісти
Люди по бизнесу и своим делам летают, а теперь это называется эвакуация
щас они свои дела порешают, а потом им снова нужна будет эвакуация
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15.06.2020 09:18 Відповісти
ага, "эвакуировали бедствующих" ... организовали чартер шатлы для дипломатов, бизнесменов и прочих платёжеспроможных громадян.... в Торонто тоже вылететь можно только надо знать когда и за сколько возьмут...
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15.06.2020 09:23 Відповісти
Єсть тарифи.https://www.facebook.com/100003741124345/posts/1941628685971817/?app=fbl

"...Я отримав документ, який підтверджує - державна авіаслужба надсилала рейси на погодження. Не інформувала, а саме погоджувала! Тобто чекала дозволу! Незаконного дозволу. А ось дозволи з СБУ спукались не просто так.

Існувало дві схеми:

- за першою, як стверджують мої джерела і зі спецслужб, і авіаційних кіл, просто вимагали хабар з пасажирів чартерів: по $1000 за кожного. Справи вирішувались десь на рівні заступників.
- за другою, коли прізвища пасажирів були широко відомими, а їхні статки значними, то від них вимагали дзвонити особисто Баканову. Про це мені розповіли бізнесмени, які самі отримували такі пропозиції. А розмова передбачалась проста: вибори на носі, владі треба допомога і взагалі, Зеленський потребує всебічної підтримки... Коротше, своєрідний тиск і шантаж: не погодишся - не полетиш.

В результаті скасування одного з рейсів навіть сталася трагедія: доведена до відчаю українка наклала на себе руки..."

Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців - Цензор.НЕТ 9134
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15.06.2020 10:11 Відповісти
Еще год президенства Зеленского и Украинцев надо будет эвакуировать в обратном направлении!!
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15.06.2020 09:38 Відповісти
А почему "эвакуировали"? Разве в Торонто какая то катастрофа произошла?
Я вот сегодня собираюсь эвакуироваться в супермаркет, а после него - эвакуируюсь домой
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15.06.2020 09:44 Відповісти
ЦЗОРИ Ппривітик знов ЗЕЛІНСЬКі Винен
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15.06.2020 09:55 Відповісти
Смешно слышать - эвакуировали из Торонто Там же медицины нет, да и вообще жрать нечего
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15.06.2020 10:16 Відповісти
Добро пожаловать в Рай, еще и на шару.
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15.06.2020 10:23 Відповісти
Интересно, Цензор еще долго будет спекулировать словом "эвакуация" в условиях, когда в мире восстанавливается нормальное авиасообщение и страны одна за другой снимают дурантинные ограничения? Ведь рейсы заробитчан в Польшу и Финляндию почему-то так не называются.
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15.06.2020 13:14 Відповісти
 
 