Спецрейсом Торонто-Київ евакуювали ще 263 українців. ФОТО

З Канади вирушив черговий спеціальний евакуаційний рейс, який доставить в Україну 263 громадянина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомило посольство України в Канаді.

За даними відомства, літак прямує до Києва.

Рейс, який вирушив з Торонто в неділю, 14 червня, виконує авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

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"Сподіваємося, спецрейси нам більше не знадобляться", - повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко на своїй сторінці у Facebook.





Фото: посольство/Twitter