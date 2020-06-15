Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие перекрыли улицу Дегтяревскую возле Шевченковского райсуда в Киеве, где слушается дело об избрании меры пресечения активисту Сергею Стрененко.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.







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Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ