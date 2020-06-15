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Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие перекрыли улицу Дегтяревскую возле Шевченковского райсуда в Киеве, где слушается дело об избрании меры пресечения активисту Сергею Стрененко.

Об этом с места событий сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 01
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 02
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 03

Смотрите также: На акции в поддержку Стерненко полиция избила активиста ногами. ФОТОфакт

Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 04
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 05
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 06Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 07
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 08
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 09
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 10
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 11
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 12

Также читайте: Полиция выпустила трех задержанных на акции в поддержку Стерненко, еще двух активистов скоро выпустят, - нардеп "Голоса" Стефанишина

Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 13
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 14
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 15
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 16
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 17
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 18
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 19
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 20
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 21
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 22

Смотрите: Нардеп "Голоса" Лозинский о задержаниях на акции в поддержку Стерненко: "Беркута" образца 2013-го вернулись. В автозаки пакуют без разбора". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 23
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 24
Митингующие под судом над Стерненко перекрыли улицу Дегтяревскую 25

Ранее сообщалось, что в результате столкновений на акции в поддержку Стерненко правоохранители задержали 5 человек.

Сегодня Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Лозинский о задержаниях на акции в поддержку Стерненко: "Беркута" образца 2013-го вернулись. В автозаки пакуют без разбора". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 года Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акция (2425) протест (5858) Стерненко Сергей (394) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+31
В Западной Европе все тоже самое,это только вы,терпилы свинособачьи,самолётики пускаете ,сидя 20лет под педофилом
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15.06.2020 18:31
+24
как зовут фюрера русни?
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15.06.2020 18:32
+19
Вернее будет "суд". Ну ничего, зеленые мрази за все ответят, по закону - потом.
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15.06.2020 18:26
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На "особливому режимі" чемодани збирає
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15.06.2020 19:07 Ответить
Ну що, початок?
Шин я підзбирав.
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15.06.2020 18:42 Ответить
Рюкзакова в тюрьму!!!
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15.06.2020 18:46 Ответить
Зенуковича на нары! Бандитам - тюрьмы!
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15.06.2020 18:50 Ответить
а кто-то видел седни Белецкого и анальный корпус?
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15.06.2020 18:51 Ответить
Разве что на инструктаже у рюкзакяна
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15.06.2020 18:58 Ответить
о! Пішла двіжуха! Так вєсєлєйє і крєатівно! Нада разнообразіть акції - прівлєкать людєй, пропагандіровать свої ідєї
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15.06.2020 19:11 Ответить
Зеленский иди в отставку и квартал забирай Аваков уже давно пересидел
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15.06.2020 19:11 Ответить
Почему Мендель их не разгонит, они же делают Бубочке мигрень.
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15.06.2020 19:12 Ответить
Настав час починати... Зе-бобіки ні на що не здатні окрім копіювати папєрєдніків... Баста! Втрачаємо країну!
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15.06.2020 19:15 Ответить
Полностью поддерживаю!
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську - Цензор.НЕТ 6243
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15.06.2020 19:17 Ответить
Это круто , когда за простого . молодого парня такой движ сделали , молодцы .
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15.06.2020 19:40 Ответить
Везде идёт по одному сценарию - кремлём писаному...
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15.06.2020 19:55 Ответить
Думаю,що добиватись справедливості потрібно , але в межах закону. А так всі порушникі.
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15.06.2020 20:13 Ответить
А шо там Вова Мендельский, уже начал паковать чемоданы?
КАМазы заказал уже?
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15.06.2020 20:16 Ответить
Влажные мечты порохобота. Типа сотня отморозков что-то решает.
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15.06.2020 20:47 Ответить
Василий Васильев, кацапом смердить за кілометр.
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15.06.2020 21:16 Ответить
Ти там у себе на Канаді дупу неграм вже вицілував, випросив вибачення за Флойда?
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15.06.2020 22:21 Ответить
партия большевиков выбала и высушила твою нарасею имея чуть больший численный состав - да так,что до сих пор в мир людей вернуться не можете..
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15.06.2020 21:49 Ответить
Срочно прийми таблЭтку.
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15.06.2020 22:22 Ответить
и где ви таки прочли,что меня зовут валодя ?
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15.06.2020 22:25 Ответить
ублюдки в малиновых беретах, мрази , небось каждый ублюдок в малиновом
берете купил себе убд и будет на шару в маршрутках права качать....
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15.06.2020 21:51 Ответить
ублюдки в малиновых беретах - мусорская падаль
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15.06.2020 21:52 Ответить
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