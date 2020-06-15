Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники перекрили вулицю Дегтярівську біля Шевченківського райсуду в Києві, де слухається справа про обрання запобіжного заходу активістові Сергію Стерненкові.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.























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Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб.

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ