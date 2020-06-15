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Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники перекрили вулицю Дегтярівську біля Шевченківського райсуду в Києві, де слухається справа про обрання запобіжного заходу активістові Сергію Стерненкові.

Про це з місця подій повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 01
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 02
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 03

Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 04
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 05
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 06Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 07
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 08
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 09
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 10
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 11
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 12

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліція випустила трьох затриманих на акції на підтримку Стерненка, ще двох активістів скоро випустять, - нардепка "Голосу" Стефанишина

Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 13
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 14
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 15
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 16
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 17
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 18
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 19
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 20
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 21
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 22

Дивіться також: Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 23
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 24
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську 25

Читайте також: Нацполіція: Призначено службове розслідування через застосування сили правоохоронцями під час затримання учасників акції на підтримку Стерненка

Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок на акції в підтримку Стерненка правоохоронці затримали 5 осіб.

Сьогодні Шевченківський райсуд Києва обирає запобіжний захід активісту Сергію Стерненку.

Також дивіться: На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

акція (1455) протест (2398) Стерненко Сергій (384) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+31
В Западной Европе все тоже самое,это только вы,терпилы свинособачьи,самолётики пускаете ,сидя 20лет под педофилом
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15.06.2020 18:31
+24
как зовут фюрера русни?
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15.06.2020 18:32
+19
Вернее будет "суд". Ну ничего, зеленые мрази за все ответят, по закону - потом.
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15.06.2020 18:26
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На "особливому режимі" чемодани збирає
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15.06.2020 19:07 Відповісти
Ну що, початок?
Шин я підзбирав.
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15.06.2020 18:42 Відповісти
Рюкзакова в тюрьму!!!
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15.06.2020 18:46 Відповісти
Зенуковича на нары! Бандитам - тюрьмы!
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15.06.2020 18:50 Відповісти
а кто-то видел седни Белецкого и анальный корпус?
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15.06.2020 18:51 Відповісти
Разве что на инструктаже у рюкзакяна
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15.06.2020 18:58 Відповісти
о! Пішла двіжуха! Так вєсєлєйє і крєатівно! Нада разнообразіть акції - прівлєкать людєй, пропагандіровать свої ідєї
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Зеленский иди в отставку и квартал забирай Аваков уже давно пересидел
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15.06.2020 19:11 Відповісти
Почему Мендель их не разгонит, они же делают Бубочке мигрень.
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15.06.2020 19:12 Відповісти
Настав час починати... Зе-бобіки ні на що не здатні окрім копіювати папєрєдніків... Баста! Втрачаємо країну!
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15.06.2020 19:15 Відповісти
Полностью поддерживаю!
Мітингувальники під судом над Стерненком перекрили вулицю Дегтярівську - Цензор.НЕТ 6243
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15.06.2020 19:17 Відповісти
Это круто , когда за простого . молодого парня такой движ сделали , молодцы .
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15.06.2020 19:40 Відповісти
Везде идёт по одному сценарию - кремлём писаному...
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15.06.2020 19:55 Відповісти
Думаю,що добиватись справедливості потрібно , але в межах закону. А так всі порушникі.
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15.06.2020 20:13 Відповісти
А шо там Вова Мендельский, уже начал паковать чемоданы?
КАМазы заказал уже?
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15.06.2020 20:16 Відповісти
Влажные мечты порохобота. Типа сотня отморозков что-то решает.
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15.06.2020 20:47 Відповісти
Василий Васильев, кацапом смердить за кілометр.
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15.06.2020 21:16 Відповісти
Ти там у себе на Канаді дупу неграм вже вицілував, випросив вибачення за Флойда?
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15.06.2020 22:21 Відповісти
партия большевиков выбала и высушила твою нарасею имея чуть больший численный состав - да так,что до сих пор в мир людей вернуться не можете..
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15.06.2020 21:49 Відповісти
Срочно прийми таблЭтку.
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15.06.2020 22:22 Відповісти
и где ви таки прочли,что меня зовут валодя ?
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15.06.2020 22:25 Відповісти
ублюдки в малиновых беретах, мрази , небось каждый ублюдок в малиновом
берете купил себе убд и будет на шару в маршрутках права качать....
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15.06.2020 21:51 Відповісти
ублюдки в малиновых беретах - мусорская падаль
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15.06.2020 21:52 Відповісти
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