Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе. ФОТО

В сети были обнародованы документы и награды террориста Гиркина, среди них наградной знак "Спецназ России", а также его пенсионное удостоверение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем "Живом журнале" написал пособник террористов на Донбассе Михаил Полынков (позывной Хрусталик).









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