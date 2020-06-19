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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе. ФОТО

В сети были обнародованы документы и награды террориста Гиркина, среди них наградной знак "Спецназ России", а также его пенсионное удостоверение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем "Живом журнале" написал пособник террористов на Донбассе Михаил Полынков (позывной Хрусталик).

Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 01
Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 02
Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 03
Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора: Террористу Гиркину сообщено о подозрении в похищении и убийстве украинцев на Донбассе


Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 05
Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 06
Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 07
Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 08
Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 09
Обнародованы документы и награды сотрудника ФСБ Гиркина, развязавшего войну на Донбассе 10

Автор: 

россия (95660) терроризм (18691) Гиркин Игорь (192)


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Топ комментарии
+29
Значить скоро хоронитимуть.
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19.06.2020 15:28
+22
войну развязал путин, гиркин - только один из инструментов.
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19.06.2020 15:30
+21
Так ему за терроризм награды и давали.
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19.06.2020 15:30
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Значить скоро хоронитимуть.
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19.06.2020 15:28 Ответить
одна контора Гиркин + Гордон = гондоны
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19.06.2020 15:51 Ответить
Чому ж. Гіркін - гебіст іноземної держави, з якою ми де-факто воюємо. Ворог. А гордон - дрібний шахрай, збирав гроші на хворих дітей собі в кишеню.
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19.06.2020 15:57 Ответить
Ти багато чув про таке?
А хто тоді поїде вбивати українців?
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19.06.2020 16:12 Ответить
Витя пацакский! Говнгом скрепным от тебя десятки верст несет!
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19.06.2020 15:56 Ответить
А ***** этого террориста послал в Крым и на Донбасс, ну у зебилов виноват Порошенко.
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19.06.2020 16:11 Ответить
Как по мне террорист,есть террорист,и пох сколько у него наград и за что...
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19.06.2020 15:28 Ответить
Так ему за терроризм награды и давали.
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19.06.2020 15:30 Ответить
ну таки читал его про чечню где он прямо писал . что уничтожение сёл вместе с жителями оправдывает себя и уменьшает потери среди военных при штурме и приводил примеры как они сёла накрывали ракетами .
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19.06.2020 16:16 Ответить
А где "За взятие МЕТРО"?
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19.06.2020 15:28 Ответить
«За вспарьівание живота В. Рьібаку», «За убийство украинцев», «За интервью Гардону», теж немає...
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19.06.2020 16:07 Ответить
Магазина "Метро" ?))))))))))
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19.06.2020 16:24 Ответить
Ты из Усть-Зажопинска?
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19.06.2020 17:12 Ответить
Тупая рашистская тварь не знает ,что есть такая немецкая сеть гипермаркетов *метро* , быдлота малограмотная зато пропагандирует нищий хрюсский мирок ,животное...
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22.06.2020 21:57 Ответить
За боинг где?
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19.06.2020 16:52 Ответить
Если сливают гиркина, значит скоро с ним случится сердечный приступ.
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19.06.2020 15:30 Ответить
войну развязал путин, гиркин - только один из инструментов.
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19.06.2020 15:30 Ответить
В Сирии вон кацы людей кувалдами убивали,а присмотришся-а там наград полная грудь...суки...
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19.06.2020 15:31 Ответить
Так вот оно шо гіркін. Ти ,****,з своїм путінським ФСБ нав'язав війну Україні .ЗЄ,шо ти там вдупі очах пуцькіна побачив?
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19.06.2020 15:33 Ответить
А пленных ВСУ россияне как убивали?
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19.06.2020 15:34 Ответить
именно труп этого "героя" - украсит сцену его "подвига" !
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19.06.2020 15:39 Ответить
какая разница.. кто он, я вижу мир в глазах путина.
В.Зеленский
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19.06.2020 15:52 Ответить
Следователь тоже требует у преступника, чтобы тот, во время допроса, смотрел ему в глаза. Даже свет лампы на него направляет...
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19.06.2020 16:15 Ответить
Боширов и Петров приедут посмотреть на шпиль в городе проживания Гиркина.
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19.06.2020 15:55 Ответить
Когда в 2014г. мы здесь прямо кричали,что это российский спецназ, причем опытный,элитный, нам отвечали "это наши,,ополченцы, шахтеры, колхозники и т.д." Так кто говорил тогда правду?
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19.06.2020 15:55 Ответить
не надо преувеличивать "элитность" рашистов.
Гиркин - отставник, пенсионер. Тоже мне, "ылита".
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19.06.2020 16:06 Ответить
Була така журналістка - Анна Політковська. Вона багато писала про звірства, які творили у Чечні, стосовно мирних жителів, "миротворці" російські. Багато уваги приділила одному полку ВДВ... "Куратором цього полку був Гіркін... Убивці Політковської до цих пір не знайдені...
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19.06.2020 15:56 Ответить
Гиркин, ЗЕ - все это ********** слуги
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19.06.2020 16:04 Ответить
Так "сотрудника" или пенсионера? Он ващета в отставке давно.
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19.06.2020 16:05 Ответить
откуда знаешь?...а у меня под забором дрова лежат, а написано ...
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19.06.2020 16:21 Ответить
пенсионное удостоверение - не, не видел?
И кстати суд по Боингу в Гааге установил что подозреваемые не находились на службе в ПФ на момент сбития самолета.
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19.06.2020 16:25 Ответить
наивно повторюсь...у меня под забором дрова лежат, а написано "йух", почему?
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19.06.2020 16:32 Ответить
напиши письмо в Гаагу что они дураки.
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19.06.2020 16:40 Ответить
Что он делал в Крыму с 22 февраля??? Сам по себе приехал?
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19.06.2020 21:47 Ответить
Ты с чем споришь? Где я говорил что он не при делах? Цитату можно?
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19.06.2020 22:48 Ответить
Ты утверждаешь, что он отставник... Вот и расскажи как отставнику можно дать ПРИКАЗ?) Или ты оспоришь, что он исполнял ПРИКАЗ?)
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19.06.2020 22:56 Ответить
Это не я утверждаю. Это суд в Гааге утверждает. Вот с ними и спорь.
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20.06.2020 00:08 Ответить
Вот так всегда))) А так пыхтел, так пыхтел))) Кац, вот обьясни мне, почему вы кацы все время ВРЕТЕ? Где и что утверждает суд?)) А может прокуратура?) И не утверждает, а не нашла доказательств, что он был ВОССТАНОВЛЕН? Ну не видели они ЕЩЕ этот секретный приказ... Покуда... а вот во время суда многое МОЖЕТ выяснится... И кто отдавал приказы, и на основании чего он подчинялся этим приказам))
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20.06.2020 00:34 Ответить
а, т.е. ты уже не споришь что он все-таки ушел на пенсию? Ну а если у тебя есть "секретный" приказ о его восстановлении - то давай его в студию, а бкз этого это всего лишь твое балабольство.
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20.06.2020 10:54 Ответить
Что случилось?) Дар речи пропал?)
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19.06.2020 23:38 Ответить
А здесь кто утверждает? И еще и соврал, что суд установил)
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20.06.2020 00:38 Ответить
на тебе, хавай полной ложкой.
"бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков)" https://censor.net/news/3201143/****************************************************************************************************
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20.06.2020 10:52 Ответить
так ты, хочешь нам втирать, что если он - пенс, то параша тут не при делах???...а ну скажи, как парашинского фюрера зовут? чтоб я знал с кем общаюсь с курвой москальской или ************** местным, от которого надо спину прикрывать...
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19.06.2020 16:37 Ответить
где я такое втирал? Отставник вполне может выполнять задания ФСБ.
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19.06.2020 16:41 Ответить
...жду ответв на мой вопрос: как зовут парашинского фюрера?
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19.06.2020 16:45 Ответить
Ты сильно на рашиста штопаного похож, на всякий случай давай ка в сад,в сад...
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19.06.2020 17:17 Ответить
Так он разбирается в пластах угля))) Все время пишет "в" Донбассе...
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19.06.2020 21:49 Ответить
За что ему дали золотую медаль за Крым под номером 4??? Кац, не стесняйся)))
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19.06.2020 22:01 Ответить
Это кто утверждает? Суд? Или ты?)
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20.06.2020 00:35 Ответить
https://youtu.be/BOv93nFsvqw

https://youtu.be/8NL4-nJE9bM

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

«Документ был разработан Украиной, странами ЕС, США, Канадой, и Турцией и называется «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», - говорится в сообщении.
По словам Николенко, за принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19.
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19.06.2020 16:24 Ответить
маятник пошёл в обратку, готовят юр.базу к смерти путла -сатаны
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19.06.2020 16:34 Ответить
зачем нам знать, разную хрень про Дыркина
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19.06.2020 16:37 Ответить
Согласен, эту тварь должны показать по всему миру в момент повешения после суда в Гааге
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19.06.2020 17:20 Ответить
Этими наградами будет любоваться вся Украина...... когда их понесут на подушечках!
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19.06.2020 16:39 Ответить
Опасный враг. Идейный.
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19.06.2020 17:34 Ответить
да просто подлая абсолютно преступная мразь....
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19.06.2020 18:12 Ответить
эти убийцы гиркины-руSSкие -смрадное отребье, от принадлежности к
которому должен отрекаться любой мало-мальски здравомыслящий человек. Хотите
доказательств? вам известно, что за Беслан в кремле тайно награждали званием
героя роSSии? например, руSSкая гнида патрушев получил хероя именно за убийство
этих детишек. приведите хоть один народ, героями которого
становятся убийцы детей и список награжденных составляет государственную тайну?в какой стране мира сейчас, тот, кто обладает ядерным оружием, имеет право ворваться к соседу, убить и захватить...в какой стране мира, расследование взрывов домов со спящими людьми, в столице
своего государства, сбитие ракетным комплексом гражданского воздушного судна в чужой стране - официально запрещается парламентом этой страны?! зато этот парламент разрешает вторгнутся на любую чужую территорию под видом "защитников от фашизма" и без опознавательных знаков....у какого
народа, судно, потонувшее с детьми , на целую неделю становится гвоздем
телепередач национального телевидения и говорят не о трагедии людей, а о «доблести»
спасателей, спасающих не жизни, а вытаскивающих со дна эту железяку? бабы ещё нарожают....и после
этого, вы называете руSSких нормальными людьми? которые должны жить среди нас? и которые хотят чтобы я принадлежал к из "миру" и жил среди них? да вы в своем уме?! значит, они убивать могут нас и должны, а их, мразей лживых, значит нельзя? почему?… ведь по действиям они-один к одному - настоящие современные фашисты, нео...фашисты.
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19.06.2020 19:20 Ответить
Его что, уже кто-то ограбил?!
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19.06.2020 19:58 Ответить
помоему он ряженый актер с таким таблом колхозным он может только коров доить на калхозе
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19.06.2020 20:19 Ответить
Ряженным актерам дают золотые медали за Крым под номером 4???
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19.06.2020 21:58 Ответить
Это его старые награды) Новых не показали) За Крым, золотая, так вообще под номером 4...
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19.06.2020 21:57 Ответить
 
 