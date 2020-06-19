Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розв'язав війну на Донбасі. ФОТО

У мережі оприлюднено документи та нагороди терориста Гіркіна, серед них - нагородний знак "Спецназ России", а також його пенсійне посвідчення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму "Живому журналі" написав пособник терористів на Донбасі Михайло Полинков (позивний Хрусталик).









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