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Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розв'язав війну на Донбасі. ФОТО
У мережі оприлюднено документи та нагороди терориста Гіркіна, серед них - нагородний знак "Спецназ России", а також його пенсійне посвідчення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму "Живому журналі" написав пособник терористів на Донбасі Михайло Полинков (позивний Хрусталик).
Топ коментарі
+29 Богдан Т
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+22 Саша Локоть
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А хто тоді поїде вбивати українців?
вдупіочах пуцькіна побачив?
В.Зеленский
Гиркин - отставник, пенсионер. Тоже мне, "ылита".
И кстати суд по Боингу в Гааге установил что подозреваемые не находились на службе в ПФ на момент сбития самолета.
"бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков)" https://censor.net/news/3201143/****************************************************************************************************
https://youtu.be/8NL4-nJE9bM
Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.
«Документ был разработан Украиной, странами ЕС, США, Канадой, и Турцией и называется «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», - говорится в сообщении.
По словам Николенко, за принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19.
которому должен отрекаться любой мало-мальски здравомыслящий человек. Хотите
доказательств? вам известно, что за Беслан в кремле тайно награждали званием
героя роSSии? например, руSSкая гнида патрушев получил хероя именно за убийство
этих детишек. приведите хоть один народ, героями которого
становятся убийцы детей и список награжденных составляет государственную тайну?в какой стране мира сейчас, тот, кто обладает ядерным оружием, имеет право ворваться к соседу, убить и захватить...в какой стране мира, расследование взрывов домов со спящими людьми, в столице
своего государства, сбитие ракетным комплексом гражданского воздушного судна в чужой стране - официально запрещается парламентом этой страны?! зато этот парламент разрешает вторгнутся на любую чужую территорию под видом "защитников от фашизма" и без опознавательных знаков....у какого
народа, судно, потонувшее с детьми , на целую неделю становится гвоздем
телепередач национального телевидения и говорят не о трагедии людей, а о «доблести»
спасателей, спасающих не жизни, а вытаскивающих со дна эту железяку? бабы ещё нарожают....и после
этого, вы называете руSSких нормальными людьми? которые должны жить среди нас? и которые хотят чтобы я принадлежал к из "миру" и жил среди них? да вы в своем уме?! значит, они убивать могут нас и должны, а их, мразей лживых, значит нельзя? почему?… ведь по действиям они-один к одному - настоящие современные фашисты, нео...фашисты.