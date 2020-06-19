УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10681 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
25 037 74

Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розв'язав війну на Донбасі. ФОТО

У мережі оприлюднено документи та нагороди терориста Гіркіна, серед них - нагородний знак "Спецназ России", а також його пенсійне посвідчення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своєму "Живому журналі" написав пособник терористів на Донбасі Михайло Полинков (позивний Хрусталик).

Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 01
Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 02
Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 03
Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс Генпрокурора: Терористові Гіркіну повідомлено про підозру у викраденні і вбивстві українців на Донбасі


Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 05
Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 06
Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 07
Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 08
Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 09
Оприлюднено документи та нагороди співробітника ФСБ Гіркіна, який розвязав війну на Донбасі 10

Автор: 

росія (65328) тероризм (2867) Гіркін Ігор (189)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+29
Значить скоро хоронитимуть.
показати весь коментар
19.06.2020 15:28
+22
войну развязал путин, гиркин - только один из инструментов.
показати весь коментар
19.06.2020 15:30
+21
Так ему за терроризм награды и давали.
показати весь коментар
19.06.2020 15:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Значить скоро хоронитимуть.
показати весь коментар
19.06.2020 15:28 Відповісти
одна контора Гиркин + Гордон = гондоны
показати весь коментар
19.06.2020 15:51 Відповісти
Чому ж. Гіркін - гебіст іноземної держави, з якою ми де-факто воюємо. Ворог. А гордон - дрібний шахрай, збирав гроші на хворих дітей собі в кишеню.
показати весь коментар
19.06.2020 15:57 Відповісти
Ти багато чув про таке?
А хто тоді поїде вбивати українців?
показати весь коментар
19.06.2020 16:12 Відповісти
Витя пацакский! Говнгом скрепным от тебя десятки верст несет!
показати весь коментар
19.06.2020 15:56 Відповісти
А ***** этого террориста послал в Крым и на Донбасс, ну у зебилов виноват Порошенко.
показати весь коментар
19.06.2020 16:11 Відповісти
Как по мне террорист,есть террорист,и пох сколько у него наград и за что...
показати весь коментар
19.06.2020 15:28 Відповісти
Так ему за терроризм награды и давали.
показати весь коментар
19.06.2020 15:30 Відповісти
ну таки читал его про чечню где он прямо писал . что уничтожение сёл вместе с жителями оправдывает себя и уменьшает потери среди военных при штурме и приводил примеры как они сёла накрывали ракетами .
показати весь коментар
19.06.2020 16:16 Відповісти
А где "За взятие МЕТРО"?
показати весь коментар
19.06.2020 15:28 Відповісти
«За вспарьівание живота В. Рьібаку», «За убийство украинцев», «За интервью Гардону», теж немає...
показати весь коментар
19.06.2020 16:07 Відповісти
Магазина "Метро" ?))))))))))
показати весь коментар
19.06.2020 16:24 Відповісти
Ты из Усть-Зажопинска?
показати весь коментар
19.06.2020 17:12 Відповісти
Тупая рашистская тварь не знает ,что есть такая немецкая сеть гипермаркетов *метро* , быдлота малограмотная зато пропагандирует нищий хрюсский мирок ,животное...
показати весь коментар
22.06.2020 21:57 Відповісти
За боинг где?
показати весь коментар
19.06.2020 16:52 Відповісти
Если сливают гиркина, значит скоро с ним случится сердечный приступ.
показати весь коментар
19.06.2020 15:30 Відповісти
войну развязал путин, гиркин - только один из инструментов.
показати весь коментар
19.06.2020 15:30 Відповісти
В Сирии вон кацы людей кувалдами убивали,а присмотришся-а там наград полная грудь...суки...
показати весь коментар
19.06.2020 15:31 Відповісти
Так вот оно шо гіркін. Ти ,****,з своїм путінським ФСБ нав'язав війну Україні .ЗЄ,шо ти там вдупі очах пуцькіна побачив?
показати весь коментар
19.06.2020 15:33 Відповісти
А пленных ВСУ россияне как убивали?
показати весь коментар
19.06.2020 15:34 Відповісти
именно труп этого "героя" - украсит сцену его "подвига" !
показати весь коментар
19.06.2020 15:39 Відповісти
какая разница.. кто он, я вижу мир в глазах путина.
В.Зеленский
показати весь коментар
19.06.2020 15:52 Відповісти
Следователь тоже требует у преступника, чтобы тот, во время допроса, смотрел ему в глаза. Даже свет лампы на него направляет...
показати весь коментар
19.06.2020 16:15 Відповісти
Боширов и Петров приедут посмотреть на шпиль в городе проживания Гиркина.
показати весь коментар
19.06.2020 15:55 Відповісти
Когда в 2014г. мы здесь прямо кричали,что это российский спецназ, причем опытный,элитный, нам отвечали "это наши,,ополченцы, шахтеры, колхозники и т.д." Так кто говорил тогда правду?
показати весь коментар
19.06.2020 15:55 Відповісти
не надо преувеличивать "элитность" рашистов.
Гиркин - отставник, пенсионер. Тоже мне, "ылита".
показати весь коментар
19.06.2020 16:06 Відповісти
Була така журналістка - Анна Політковська. Вона багато писала про звірства, які творили у Чечні, стосовно мирних жителів, "миротворці" російські. Багато уваги приділила одному полку ВДВ... "Куратором цього полку був Гіркін... Убивці Політковської до цих пір не знайдені...
показати весь коментар
19.06.2020 15:56 Відповісти
Гиркин, ЗЕ - все это ********** слуги
показати весь коментар
19.06.2020 16:04 Відповісти
Так "сотрудника" или пенсионера? Он ващета в отставке давно.
показати весь коментар
19.06.2020 16:05 Відповісти
откуда знаешь?...а у меня под забором дрова лежат, а написано ...
показати весь коментар
19.06.2020 16:21 Відповісти
пенсионное удостоверение - не, не видел?
И кстати суд по Боингу в Гааге установил что подозреваемые не находились на службе в ПФ на момент сбития самолета.
показати весь коментар
19.06.2020 16:25 Відповісти
наивно повторюсь...у меня под забором дрова лежат, а написано "йух", почему?
показати весь коментар
19.06.2020 16:32 Відповісти
напиши письмо в Гаагу что они дураки.
показати весь коментар
19.06.2020 16:40 Відповісти
Что он делал в Крыму с 22 февраля??? Сам по себе приехал?
показати весь коментар
19.06.2020 21:47 Відповісти
Ты с чем споришь? Где я говорил что он не при делах? Цитату можно?
показати весь коментар
19.06.2020 22:48 Відповісти
Ты утверждаешь, что он отставник... Вот и расскажи как отставнику можно дать ПРИКАЗ?) Или ты оспоришь, что он исполнял ПРИКАЗ?)
показати весь коментар
19.06.2020 22:56 Відповісти
Это не я утверждаю. Это суд в Гааге утверждает. Вот с ними и спорь.
показати весь коментар
20.06.2020 00:08 Відповісти
Вот так всегда))) А так пыхтел, так пыхтел))) Кац, вот обьясни мне, почему вы кацы все время ВРЕТЕ? Где и что утверждает суд?)) А может прокуратура?) И не утверждает, а не нашла доказательств, что он был ВОССТАНОВЛЕН? Ну не видели они ЕЩЕ этот секретный приказ... Покуда... а вот во время суда многое МОЖЕТ выяснится... И кто отдавал приказы, и на основании чего он подчинялся этим приказам))
показати весь коментар
20.06.2020 00:34 Відповісти
а, т.е. ты уже не споришь что он все-таки ушел на пенсию? Ну а если у тебя есть "секретный" приказ о его восстановлении - то давай его в студию, а бкз этого это всего лишь твое балабольство.
показати весь коментар
20.06.2020 10:54 Відповісти
Что случилось?) Дар речи пропал?)
показати весь коментар
19.06.2020 23:38 Відповісти
А здесь кто утверждает? И еще и соврал, что суд установил)
показати весь коментар
20.06.2020 00:38 Відповісти
на тебе, хавай полной ложкой.
"бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков)" https://censor.net/news/3201143/****************************************************************************************************
показати весь коментар
20.06.2020 10:52 Відповісти
так ты, хочешь нам втирать, что если он - пенс, то параша тут не при делах???...а ну скажи, как парашинского фюрера зовут? чтоб я знал с кем общаюсь с курвой москальской или ************** местным, от которого надо спину прикрывать...
показати весь коментар
19.06.2020 16:37 Відповісти
где я такое втирал? Отставник вполне может выполнять задания ФСБ.
показати весь коментар
19.06.2020 16:41 Відповісти
...жду ответв на мой вопрос: как зовут парашинского фюрера?
показати весь коментар
19.06.2020 16:45 Відповісти
Ты сильно на рашиста штопаного похож, на всякий случай давай ка в сад,в сад...
показати весь коментар
19.06.2020 17:17 Відповісти
Так он разбирается в пластах угля))) Все время пишет "в" Донбассе...
показати весь коментар
19.06.2020 21:49 Відповісти
За что ему дали золотую медаль за Крым под номером 4??? Кац, не стесняйся)))
показати весь коментар
19.06.2020 22:01 Відповісти
Это кто утверждает? Суд? Или ты?)
показати весь коментар
20.06.2020 00:35 Відповісти
https://youtu.be/BOv93nFsvqw

https://youtu.be/8NL4-nJE9bM

Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

«Документ был разработан Украиной, странами ЕС, США, Канадой, и Турцией и называется «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», - говорится в сообщении.
По словам Николенко, за принятие резолюции проголосовали 63 страны, против - 19.
показати весь коментар
19.06.2020 16:24 Відповісти
маятник пошёл в обратку, готовят юр.базу к смерти путла -сатаны
показати весь коментар
19.06.2020 16:34 Відповісти
зачем нам знать, разную хрень про Дыркина
показати весь коментар
19.06.2020 16:37 Відповісти
Согласен, эту тварь должны показать по всему миру в момент повешения после суда в Гааге
показати весь коментар
19.06.2020 17:20 Відповісти
Этими наградами будет любоваться вся Украина...... когда их понесут на подушечках!
показати весь коментар
19.06.2020 16:39 Відповісти
Опасный враг. Идейный.
показати весь коментар
19.06.2020 17:34 Відповісти
да просто подлая абсолютно преступная мразь....
показати весь коментар
19.06.2020 18:12 Відповісти
эти убийцы гиркины-руSSкие -смрадное отребье, от принадлежности к
которому должен отрекаться любой мало-мальски здравомыслящий человек. Хотите
доказательств? вам известно, что за Беслан в кремле тайно награждали званием
героя роSSии? например, руSSкая гнида патрушев получил хероя именно за убийство
этих детишек. приведите хоть один народ, героями которого
становятся убийцы детей и список награжденных составляет государственную тайну?в какой стране мира сейчас, тот, кто обладает ядерным оружием, имеет право ворваться к соседу, убить и захватить...в какой стране мира, расследование взрывов домов со спящими людьми, в столице
своего государства, сбитие ракетным комплексом гражданского воздушного судна в чужой стране - официально запрещается парламентом этой страны?! зато этот парламент разрешает вторгнутся на любую чужую территорию под видом "защитников от фашизма" и без опознавательных знаков....у какого
народа, судно, потонувшее с детьми , на целую неделю становится гвоздем
телепередач национального телевидения и говорят не о трагедии людей, а о «доблести»
спасателей, спасающих не жизни, а вытаскивающих со дна эту железяку? бабы ещё нарожают....и после
этого, вы называете руSSких нормальными людьми? которые должны жить среди нас? и которые хотят чтобы я принадлежал к из "миру" и жил среди них? да вы в своем уме?! значит, они убивать могут нас и должны, а их, мразей лживых, значит нельзя? почему?… ведь по действиям они-один к одному - настоящие современные фашисты, нео...фашисты.
показати весь коментар
19.06.2020 19:20 Відповісти
Его что, уже кто-то ограбил?!
показати весь коментар
19.06.2020 19:58 Відповісти
помоему он ряженый актер с таким таблом колхозным он может только коров доить на калхозе
показати весь коментар
19.06.2020 20:19 Відповісти
Ряженным актерам дают золотые медали за Крым под номером 4???
показати весь коментар
19.06.2020 21:58 Відповісти
Это его старые награды) Новых не показали) За Крым, золотая, так вообще под номером 4...
показати весь коментар
19.06.2020 21:57 Відповісти
 
 