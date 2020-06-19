Пьяная воровка стреляла в воздух на Оболони. ФОТО

34-летняя жительница Запорожской области, которую не раз судили за воровство, стреляла в воздух резиновыми пулями из "Форта-12".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По номеру 102 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Зои Гайдай в Киеве слышны выстрелы. Туда сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа.

"На месте правоохранители установили женщину с явными признаками алкогольного опьянения, которая стреляла в воздух. При осмотре личных вещей в рюкзаке правонарушительницы полицейские обнаружили устройство для отстрела резиновыми пулями "Форт-12" и патроны к нему", — сказано в сообщении.

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Женщину задержали. Оказалось, что это 34-летняя жительница Запорожской области, которую не раз судили за кражи.

Ей предъявили обвинение в хулигантстве. Теперь женщине грозит до 7 лет лишения свободы.



