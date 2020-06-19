Пьяная воровка стреляла в воздух на Оболони. ФОТО
34-летняя жительница Запорожской области, которую не раз судили за воровство, стреляла в воздух резиновыми пулями из "Форта-12".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
По номеру 102 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Зои Гайдай в Киеве слышны выстрелы. Туда сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа.
"На месте правоохранители установили женщину с явными признаками алкогольного опьянения, которая стреляла в воздух. При осмотре личных вещей в рюкзаке правонарушительницы полицейские обнаружили устройство для отстрела резиновыми пулями "Форт-12" и патроны к нему", — сказано в сообщении.
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Женщину задержали. Оказалось, что это 34-летняя жительница Запорожской области, которую не раз судили за кражи.
Ей предъявили обвинение в хулигантстве. Теперь женщине грозит до 7 лет лишения свободы.
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в этой новости шедеврально все :
1. воровка,
2. пьяная,
3. стреляла из боевого пистолета Форт !!!!!
большей задницы Украина не знала с 14-го, а может и раньше !!!!
Форт-12 - украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 самозарядный пистолет под патрон 9×18 мм ПМ.
Из боевого стрельба резиной невозможна, как и наоборот. Патронник отличается, диаметр канала ствола. Хотя резиновые патроны имеют те же 9*18, но... не лезут))
у нас же зебил = президент
А тут всі жаліються, що важко придбати короткоствол...
Для начала нужно принять закон о самообороне и защите своей собственностьи всеми доступными средствами, без идиотского положения о превышении допустимой самообороны!
Какое может быть превышение? Видишь опасность стреляй