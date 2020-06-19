П'яна злодійка стріляла в повітря на Оболоні. ФОТО

34-річна мешканка Запорізької області, яку не раз судили за крадіжку, стріляла в повітря гумовими кулями з "Форту-12".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За номером 102 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зої Гайдай у Києві чути постріли. Туди відразу виїхали патрульні і слідчо-оперативна група.

"На місці правоохоронці виявили жінку з явними ознаками алкогольного сп'яніння, яка стріляла в повітря. Під час огляду особистих речей у рюкзаку правопорушниці поліцейські виявили пристрій для відстрілу гумовими кулями "Форт-12" і патрони до нього", - сказано в повідомленні.

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Жінку затримали. Виявилося, що це 34-річна мешканка Запорізької області, яку не раз судили за крадіжки.

Їй пред'явили звинувачення в хуліганстві. Тепер жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.