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Новини Фото Будні поліції
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П'яна злодійка стріляла в повітря на Оболоні. ФОТО

34-річна мешканка Запорізької області, яку не раз судили за крадіжку, стріляла в повітря гумовими кулями з "Форту-12".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За номером 102 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зої Гайдай у Києві чути постріли. Туди відразу виїхали патрульні і слідчо-оперативна група.

"На місці правоохоронці виявили жінку з явними ознаками алкогольного сп'яніння, яка стріляла в повітря. Під час огляду особистих речей у рюкзаку правопорушниці поліцейські виявили пристрій для відстрілу гумовими кулями "Форт-12" і патрони до нього", - сказано в повідомленні.

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Жінку затримали. Виявилося, що це 34-річна мешканка Запорізької області, яку не раз судили за крадіжки.

Їй пред'явили звинувачення в хуліганстві. Тепер жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Пяна злодійка стріляла в повітря на Оболоні 01

Пяна злодійка стріляла в повітря на Оболоні 02

Автор: 

Київ (19524) Нацполіція (15193) пияцтво (580) стрілянина (1783)


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Топ коментарі
+9
У різних злодіїв, безхатченків, нарко та алкозалежних та інших антисоціальних осіб є зброя , а простим людям надіятись тільки на свої руки та ноги і на поліцію яка і сама з душком і приїзджає в 90% тільки по факту скоєного злочину.
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19.06.2020 17:39
+7
Форт, пистолет называется Форт
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19.06.2020 17:25
+7
Ей предъявили обвинение в хулигантстве.А разрешение на оружие у неё было)))
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19.06.2020 17:38
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Форт, пистолет называется Форт
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19.06.2020 17:25 Відповісти
САбаков, ты чудо !!!!

в этой новости шедеврально все :

1. воровка,

2. пьяная,
3. стреляла из боевого пистолета Форт !!!!!
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19.06.2020 17:55 Відповісти
Она ещё и гражданка рассии
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19.06.2020 17:58 Відповісти
ну так вообще, САбаков, мои поздравления!
большей задницы Украина не знала с 14-го, а может и раньше !!!!
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19.06.2020 18:05 Відповісти
Это не оружие, а спецсредство
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19.06.2020 18:12 Відповісти
Это вот это вот? это ?

Форт-12 - украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 самозарядный пистолет под патрон 9×18 мм ПМ.
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19.06.2020 18:29 Відповісти
Травмат модели Р и Т. В статье просто обобщили назвав модель без маркировки. Из "Т" боевым не выстрелишь
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19.06.2020 19:25 Відповісти
Про вот это:"устройство для отстрела резиновыми пулями "Форт-12" и патроны к нему", правда резинострел обозначают добавкой буковки "Р", но не все грамотные, все больше зебилы и такие как ты.
Из боевого стрельба резиной невозможна, как и наоборот. Патронник отличается, диаметр канала ствола. Хотя резиновые патроны имеют те же 9*18, но... не лезут))
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19.06.2020 19:29 Відповісти
4. еще и без маски...
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19.06.2020 19:19 Відповісти
ух ты... гастролерша крутая на Оболони))
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19.06.2020 17:29 Відповісти
"Украл, выпил, в тюрьму!"
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19.06.2020 17:33 Відповісти
Зебилка
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19.06.2020 17:35 Відповісти
ну таки да, "президентка" !!!!

у нас же зебил = президент
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19.06.2020 17:57 Відповісти
А ви ще більше генделів повідкривайте і не таке буде. Непотопляємі якісь! Під домом, після довгого закриття відбудували гендель, не знаю який там клофелін, але фанфуріки ледь-ледь відповзають. Бійки, до карантину -щодня. І хто ж це в Києві дозволив?
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19.06.2020 17:37 Відповісти
панаехавшие
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19.06.2020 17:48 Відповісти
Нє, місцеві. Це моя персональна верховна рада вже сім років. Зібрались - зсідання, немає - працюють в комітетах .
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19.06.2020 17:57 Відповісти
Странно.
А тут всі жаліються, що важко придбати короткоствол...
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19.06.2020 17:37 Відповісти
Это спизжен..й.
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19.06.2020 17:53 Відповісти
Ей предъявили обвинение в хулигантстве.А разрешение на оружие у неё было)))
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19.06.2020 17:38 Відповісти
она ЗЕбильная преЗидентка, ей можно.....
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19.06.2020 17:58 Відповісти
за шо 7 лет . ?
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19.06.2020 17:39 Відповісти
За хулиганство.
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19.06.2020 17:44 Відповісти
Были ходки она раннее судимая поэтому больше, а вообще она туда и хотела скорее всего
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20.06.2020 01:41 Відповісти
У різних злодіїв, безхатченків, нарко та алкозалежних та інших антисоціальних осіб є зброя , а простим людям надіятись тільки на свої руки та ноги і на поліцію яка і сама з душком і приїзджає в 90% тільки по факту скоєного злочину.
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19.06.2020 17:39 Відповісти
простые люди тоже по синьке стрелять будут. только уже боевыми
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19.06.2020 17:51 Відповісти
ну таки пашинский насколько помню пытался добиться свободного на короткоствол для народа . только закон так и похерили кажется даже на обсуждение в раду не внесли
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19.06.2020 17:53 Відповісти
нужно так : судимый - вырезать всю семью, алко -нарко зависим вырезать всю семью (или на сЯбирь ,как деды ) антисоциальный элемент -высшая степень социальной защиты (по вышинскому )
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19.06.2020 23:08 Відповісти
йуля?
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19.06.2020 18:20 Відповісти
смысл выпендрежа ???? по шеи надают и пукалку отберут ((((
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19.06.2020 19:21 Відповісти
Каждый день пробивается новое дно! Как весело!!!!
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19.06.2020 19:37 Відповісти
Просто капец. Ну у всех оружие, даже у бухой воровки. А у народа хер в стакане гранёном! И молчит этот народ---а менты и рады этому! Народ----да пошли к арсеналам---давно пора. Это чурекало бы после первого выстрела будь давно принят бы закон об огнестреле с ближнего балкона получила бы маслину в сраку! И было сказано----а у нас ребёнок гуляет, мы спугались и стрельнули! И долго бы в том районе не звучали бы выстрелы всяких.
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19.06.2020 20:07 Відповісти
Какой смысл от короткоствола с нашими законами?
Для начала нужно принять закон о самообороне и защите своей собственностьи всеми доступными средствами, без идиотского положения о превышении допустимой самообороны!
Какое может быть превышение? Видишь опасность стреляй
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20.06.2020 08:39 Відповісти
Смысл искать ---дело философское. Есть опыт. Например Молдовы---уже 10 лет как, падежа сильного не было. Когда оружие доступно по закону, то тот у которого оно не по закону, 100 раз подумает---ведь тогда все го лишь чуть спорно---кто быстрей достанет и передернет. И всё! Привожу один пример давно в сети, хотя примеров море. Лет 7 назад в США мальчик в 11 лет сидя дома с 4 летней сестрой сами, увидел как в дом влезли 2 кретина. У папы было зарегестрировано карабин. Два трупа как с куста! Суда и разбирательства досудебного не было---ведь нет преступления. Отца оштрафовали и крепко за незапертый сейф---- вот и ВСЁ! Конечно есть истина---нам пока не доступна---его величество частная собственность. Но отдельный гражданин не виноват в этом когда попадает на мушку идиота. В одном случае идиот, а для другого нормально своя жизнь в руках идиота. И гнусные базары что все сразу купят и давай делить забор на даче---херня. Купят не много, статистика говорит. Да и цена пока у нас средняя до тысячи баксов официально.
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20.06.2020 11:49 Відповісти
Ещё одна с наградным оружием.
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20.06.2020 11:55 Відповісти
 
 