П'яна злодійка стріляла в повітря на Оболоні. ФОТО
34-річна мешканка Запорізької області, яку не раз судили за крадіжку, стріляла в повітря гумовими кулями з "Форту-12".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За номером 102 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зої Гайдай у Києві чути постріли. Туди відразу виїхали патрульні і слідчо-оперативна група.
"На місці правоохоронці виявили жінку з явними ознаками алкогольного сп'яніння, яка стріляла в повітря. Під час огляду особистих речей у рюкзаку правопорушниці поліцейські виявили пристрій для відстрілу гумовими кулями "Форт-12" і патрони до нього", - сказано в повідомленні.
Жінку затримали. Виявилося, що це 34-річна мешканка Запорізької області, яку не раз судили за крадіжки.
Їй пред'явили звинувачення в хуліганстві. Тепер жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.
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в этой новости шедеврально все :
1. воровка,
2. пьяная,
3. стреляла из боевого пистолета Форт !!!!!
большей задницы Украина не знала с 14-го, а может и раньше !!!!
Форт-12 - украинский https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82 самозарядный пистолет под патрон 9×18 мм ПМ.
Из боевого стрельба резиной невозможна, как и наоборот. Патронник отличается, диаметр канала ствола. Хотя резиновые патроны имеют те же 9*18, но... не лезут))
у нас же зебил = президент
А тут всі жаліються, що важко придбати короткоствол...
Для начала нужно принять закон о самообороне и защите своей собственностьи всеми доступными средствами, без идиотского положения о превышении допустимой самообороны!
Какое может быть превышение? Видишь опасность стреляй