Боеприпасы к ракетному комплексу "Корсар" испытывают на Черниговщине. ФОТО
На Черниговщине проходят приемо-сдаточные испытания с боевой стрельбой боеприпасов для легкого переносного ракетного комплекса (ЛПРК) "Корсар".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники.
"Боевая стрельба проводится с задействованием боевых расчетов противотанковой артиллерии, которые привлекались к проведению типовых испытаний легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" с тепловизором", - сказано в сообщении.
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Украинский ЛПРК "Корсар" (дальность стрельбы до 2,5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров. Также он может поражать малоразмерные цели - доты, вертолеты, беспилотники.
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А ща?
А вдруг Путін увідіт.
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Там что, из бронзы перила, а из титана марш надо делать?
Эта вышка, находится в т.н. "огневом котле" и является вспомогательной.
Упадёт рядом, какой нибудь "слепой" снаряд, да и никто заморачиваться особо не будет, для её восстановления.
Ей 100 лет в обед.
Когда такие дистанции, то орудия танков не стреляют прямой наводкой. "Стугна", снятая с внедорожника, почти не видна, а танк видно хорошо, кроме того боевой расчет не у ракетной установки.
На случай вторжения в Украину с Черниговского, Харьковского и Беларуского направлений, как раз такие комплексы могут крушить бронетанковые и механизированные колонны противника, с неподготовленных позиций, причем наши расчеты будут вне зоны поражения стрелковым оружием противника.
да и боевой вертолет лучше начинать сбивать издалека.