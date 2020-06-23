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Боеприпасы к ракетному комплексу "Корсар" испытывают на Черниговщине. ФОТО

На Черниговщине проходят приемо-сдаточные испытания с боевой стрельбой боеприпасов для легкого переносного ракетного комплекса (ЛПРК) "Корсар".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

"Боевая стрельба проводится с задействованием боевых расчетов противотанковой артиллерии, которые привлекались к проведению типовых испытаний легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" с тепловизором", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Успешные испытания ракетного комплекса Р-360 "Нептун". ВИДЕО (обновлено)

Украинский ЛПРК "Корсар" (дальность стрельбы до 2,5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров. Также он может поражать малоразмерные цели - доты, вертолеты, беспилотники.

Боеприпасы к ракетному комплексу Корсар испытывают на Черниговщине 01
Боеприпасы к ракетному комплексу Корсар испытывают на Черниговщине 02
Боеприпасы к ракетному комплексу Корсар испытывают на Черниговщине 03
Боеприпасы к ракетному комплексу Корсар испытывают на Черниговщине 04

Автор: 

боеприпасы (2339) испытания (379) оружие (10219)


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Топ комментарии
+20
Турчинов на такое обязательно приезжал:
Проверить, посмотреть, узнать, побеседовать...
А ща?
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23.06.2020 18:40
+16
А ща стрьомно.
А вдруг Путін увідіт.
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23.06.2020 18:44
+14
Это хорошо!чем больше таких боеприпасов будет!тем лучше!
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23.06.2020 18:35
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Это хорошо!чем больше таких боеприпасов будет!тем лучше!
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23.06.2020 18:35 Ответить
Турчинов на такое обязательно приезжал:
Проверить, посмотреть, узнать, побеседовать...
А ща?
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23.06.2020 18:40 Ответить
А ща стрьомно.
А вдруг Путін увідіт.
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23.06.2020 18:44 Ответить
А ще еще не решил -- ".... времени решать нет совсем... ". Да и ***** в глаза хочется еще раз посмотреть.
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23.06.2020 18:55 Ответить
ДУКу доручіть випробовування,дятли зєльониє...
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23.06.2020 18:42 Ответить
А этим засранцам ВУС из слуг народа это не нужно!! Для них чем хуже в нашей армии дела, тем лучше!!
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23.06.2020 18:58 Ответить
Смотрите что бы разработка не ушла за поребрик.
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23.06.2020 19:13 Ответить
Там такого своего хватает.
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23.06.2020 22:15 Ответить
говорят, испытания связаны с тем, что на "Корсар" начали ставить новый продвинутый Изюмский тепловизор, а раньше закупали у турок.. вот и проверяют уже как с месяц..
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23.06.2020 19:13 Ответить
Интересно, чья матрица?
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24.06.2020 00:48 Ответить
не знаю.. нет открытой инфы..
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24.06.2020 08:30 Ответить
Не! Жавелин бьець красивше! Зверху...БАЦЬ!!! ..и тишина..тока мертвые с косами стояць...
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23.06.2020 20:27 Ответить
Бетонный марш и примитивные перила.Как после бомбёжки.Военный бардак не меняется в тылу.За что офицерам в тылу деньги платят?
.
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23.06.2020 20:30 Ответить
А не пойти ли вам с пешеходное сексуальное путешествие?
Там что, из бронзы перила, а из титана марш надо делать?
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23.06.2020 20:43 Ответить
Узбогойся Мишенька.
Эта вышка, находится в т.н. "огневом котле" и является вспомогательной.
Упадёт рядом, какой нибудь "слепой" снаряд, да и никто заморачиваться особо не будет, для её восстановления.
Ей 100 лет в обед.
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23.06.2020 22:05 Ответить
Корсар перспективнее Стугн . Нужно давать больше заказов на Корсары
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23.06.2020 20:38 Ответить
Стугна валит на 5 км.
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23.06.2020 20:45 Ответить
И весит нехило .Мобильность превыше всего .Хотя конечно все зависит от рода войск . Для пехотных частей сидящих в обороне наверное Стугна выигрышней
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24.06.2020 20:26 Ответить
Крепится практически на любое транспортное средство, а потому высокая мобильность.

Когда такие дистанции, то орудия танков не стреляют прямой наводкой. "Стугна", снятая с внедорожника, почти не видна, а танк видно хорошо, кроме того боевой расчет не у ракетной установки.
На случай вторжения в Украину с Черниговского, Харьковского и Беларуского направлений, как раз такие комплексы могут крушить бронетанковые и механизированные колонны противника, с неподготовленных позиций, причем наши расчеты будут вне зоны поражения стрелковым оружием противника.

да и боевой вертолет лучше начинать сбивать издалека.
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24.06.2020 21:42 Ответить
В заголовке написано что испытывают новый боеприпас, при чем здесь прицел?
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23.06.2020 22:13 Ответить
Шарий - Педофил а его последователи *********
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23.06.2020 22:37 Ответить
 
 