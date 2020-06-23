Боеприпасы к ракетному комплексу "Корсар" испытывают на Черниговщине. ФОТО

На Черниговщине проходят приемо-сдаточные испытания с боевой стрельбой боеприпасов для легкого переносного ракетного комплекса (ЛПРК) "Корсар".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного НИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

"Боевая стрельба проводится с задействованием боевых расчетов противотанковой артиллерии, которые привлекались к проведению типовых испытаний легкого переносного ракетного комплекса "Корсар" с тепловизором", - сказано в сообщении.

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Украинский ЛПРК "Корсар" (дальность стрельбы до 2,5 км) предназначен для поражения неподвижных и подвижных бронированных целей: танков, бронетранспортеров, скоростных десантных катеров. Также он может поражать малоразмерные цели - доты, вертолеты, беспилотники.







