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Боєприпаси до ракетного комплексу "Корсар" випробовують на Чернігівщині. ФОТО

На Чернігівщині проходять приймально-здавальні випробування з бойовою стрільбою боєприпасів для легкого переносного ракетного комплексу (ЛПРК) "Корсар".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного НДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.

"Бойова стрільба здійснюється із залученням бойової обслуги протитанкової артилерії, які залучалися до проведення типових випробувань легкого переносного ракетного комплексу "Корсар" із тепловізором", - сказано в повідомленні.

Український ЛПРК "Корсар" (дальність стрільби до 2,5 км) призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів. Також він може вражати малорозмірні мети - доти, вертольоти, безпілотники.

Дивіться також: Успішні випробування ракетного комплексу Р-360 "Нептун". ВIДЕО (оновлено)

Боєприпаси до ракетного комплексу Корсар випробовують на Чернігівщині 01

Боєприпаси до ракетного комплексу Корсар випробовують на Чернігівщині 02
Боєприпаси до ракетного комплексу Корсар випробовують на Чернігівщині 03
Боєприпаси до ракетного комплексу Корсар випробовують на Чернігівщині 04

Автор: 

боєприпаси (2273) випробування (403) зброя (7466)


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Топ коментарі
+20
Турчинов на такое обязательно приезжал:
Проверить, посмотреть, узнать, побеседовать...
А ща?
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23.06.2020 18:40
+16
А ща стрьомно.
А вдруг Путін увідіт.
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23.06.2020 18:44
+14
Это хорошо!чем больше таких боеприпасов будет!тем лучше!
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23.06.2020 18:35
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Это хорошо!чем больше таких боеприпасов будет!тем лучше!
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23.06.2020 18:35 Відповісти
Турчинов на такое обязательно приезжал:
Проверить, посмотреть, узнать, побеседовать...
А ща?
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23.06.2020 18:40 Відповісти
А ща стрьомно.
А вдруг Путін увідіт.
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23.06.2020 18:44 Відповісти
А ще еще не решил -- ".... времени решать нет совсем... ". Да и ***** в глаза хочется еще раз посмотреть.
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23.06.2020 18:55 Відповісти
ДУКу доручіть випробовування,дятли зєльониє...
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23.06.2020 18:42 Відповісти
А этим засранцам ВУС из слуг народа это не нужно!! Для них чем хуже в нашей армии дела, тем лучше!!
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23.06.2020 18:58 Відповісти
Смотрите что бы разработка не ушла за поребрик.
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23.06.2020 19:13 Відповісти
Там такого своего хватает.
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23.06.2020 22:15 Відповісти
говорят, испытания связаны с тем, что на "Корсар" начали ставить новый продвинутый Изюмский тепловизор, а раньше закупали у турок.. вот и проверяют уже как с месяц..
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23.06.2020 19:13 Відповісти
Интересно, чья матрица?
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24.06.2020 00:48 Відповісти
не знаю.. нет открытой инфы..
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24.06.2020 08:30 Відповісти
Не! Жавелин бьець красивше! Зверху...БАЦЬ!!! ..и тишина..тока мертвые с косами стояць...
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23.06.2020 20:27 Відповісти
Бетонный марш и примитивные перила.Как после бомбёжки.Военный бардак не меняется в тылу.За что офицерам в тылу деньги платят?
.
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23.06.2020 20:30 Відповісти
А не пойти ли вам с пешеходное сексуальное путешествие?
Там что, из бронзы перила, а из титана марш надо делать?
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23.06.2020 20:43 Відповісти
Узбогойся Мишенька.
Эта вышка, находится в т.н. "огневом котле" и является вспомогательной.
Упадёт рядом, какой нибудь "слепой" снаряд, да и никто заморачиваться особо не будет, для её восстановления.
Ей 100 лет в обед.
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23.06.2020 22:05 Відповісти
Корсар перспективнее Стугн . Нужно давать больше заказов на Корсары
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23.06.2020 20:38 Відповісти
Стугна валит на 5 км.
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23.06.2020 20:45 Відповісти
И весит нехило .Мобильность превыше всего .Хотя конечно все зависит от рода войск . Для пехотных частей сидящих в обороне наверное Стугна выигрышней
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24.06.2020 20:26 Відповісти
Крепится практически на любое транспортное средство, а потому высокая мобильность.

Когда такие дистанции, то орудия танков не стреляют прямой наводкой. "Стугна", снятая с внедорожника, почти не видна, а танк видно хорошо, кроме того боевой расчет не у ракетной установки.
На случай вторжения в Украину с Черниговского, Харьковского и Беларуского направлений, как раз такие комплексы могут крушить бронетанковые и механизированные колонны противника, с неподготовленных позиций, причем наши расчеты будут вне зоны поражения стрелковым оружием противника.

да и боевой вертолет лучше начинать сбивать издалека.
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24.06.2020 21:42 Відповісти
В заголовке написано что испытывают новый боеприпас, при чем здесь прицел?
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23.06.2020 22:13 Відповісти
Шарий - Педофил а его последователи *********
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23.06.2020 22:37 Відповісти
 
 