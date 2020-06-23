Боєприпаси до ракетного комплексу "Корсар" випробовують на Чернігівщині. ФОТО

На Чернігівщині проходять приймально-здавальні випробування з бойовою стрільбою боєприпасів для легкого переносного ракетного комплексу (ЛПРК) "Корсар".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного НДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.

"Бойова стрільба здійснюється із залученням бойової обслуги протитанкової артилерії, які залучалися до проведення типових випробувань легкого переносного ракетного комплексу "Корсар" із тепловізором", - сказано в повідомленні.

Український ЛПРК "Корсар" (дальність стрільби до 2,5 км) призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів. Також він може вражати малорозмірні мети - доти, вертольоти, безпілотники.

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