Боєприпаси до ракетного комплексу "Корсар" випробовують на Чернігівщині. ФОТО
На Чернігівщині проходять приймально-здавальні випробування з бойовою стрільбою боєприпасів для легкого переносного ракетного комплексу (ЛПРК) "Корсар".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного НДІ випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки.
"Бойова стрільба здійснюється із залученням бойової обслуги протитанкової артилерії, які залучалися до проведення типових випробувань легкого переносного ракетного комплексу "Корсар" із тепловізором", - сказано в повідомленні.
Український ЛПРК "Корсар" (дальність стрільби до 2,5 км) призначений для ураження нерухомих і рухомих броньованих цілей: танків, бронетранспортерів, швидкісних десантних катерів. Також він може вражати малорозмірні мети - доти, вертольоти, безпілотники.
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А ща?
А вдруг Путін увідіт.
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Там что, из бронзы перила, а из титана марш надо делать?
Эта вышка, находится в т.н. "огневом котле" и является вспомогательной.
Упадёт рядом, какой нибудь "слепой" снаряд, да и никто заморачиваться особо не будет, для её восстановления.
Ей 100 лет в обед.
Когда такие дистанции, то орудия танков не стреляют прямой наводкой. "Стугна", снятая с внедорожника, почти не видна, а танк видно хорошо, кроме того боевой расчет не у ракетной установки.
На случай вторжения в Украину с Черниговского, Харьковского и Беларуского направлений, как раз такие комплексы могут крушить бронетанковые и механизированные колонны противника, с неподготовленных позиций, причем наши расчеты будут вне зоны поражения стрелковым оружием противника.
да и боевой вертолет лучше начинать сбивать издалека.