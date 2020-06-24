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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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В Калуше полностью затопило приют для животных "Дом Сирка", в котором содержалось около 300 собак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Калуше затопило целый приют для животных "Дом Сирка".

Как информирует Цензор.НЕТ, о катастрофической ситуации в калушском приюте для животных, которым занимается благотворительная организация "Дом Сирка", в Facebook сообщают волонтеры.

По данным волонтеров, часть собак уже взяли на передержку, однако передержка необходима еще для 150 собак, которых выпустили за пределы приюта.

"Собаки, не понимая, что произошло, возвращаются обратно. Также, на улице они находятся под угрозой, так как отдельные жители агрессивно настроены против животных. Передержка не навсегда, лишь временно, на время наводнения, пока собаки не смогут вернуться в приют. Временное пристанище защитит их жизни", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, житель Калуша Aleks Mydazvonov рассказал о ситуации в калушском приюте состоянию на 20.00 вторника, 23 июня: "Ситуация по "Дома Сирка" на 20:00. Чисто моя оценка (может в чем-то и ложная). Большинство животных перенесены на сушу. Почти все. Есть выход в город. Животные настолько привязаны к приют, что убегающих в город единицы. Так что не окажутся ли они снова в воде сказать трудно. Все будет зависеть от скорости поднятия уровня воды. Надеюсь вода уже не будет расти ... Там нужна помощь? Да, уверен, что нужна. Но не заходите через сторону спортзала. Обходить надо так как бы с заднего двора приюта! Через развалины калийного. Собаки возможно появятся в городе. Возможно много. Не обижайте их. Уверен, что какой-то цивилизованный выход будет найден! Присоединяйтесь к восстановлению!".

Кроме того пользователь соцсети опубликовал несколько фото и видео с места события: Внимание! Ненормативная лексика!

Средства можно перевести на счет: 5169 3305 1534 9451 Когут Наталья Васильевна, председатель благотворительной организации "Дом Сирка", в поле назначение платежа указывайте "Калуш". Все средства сразу зачисляются на карточный счет организации.

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Напомним, по состоянию на 7 утра 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); - 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская - 4444, Черновицкая - 422, Львовская - 110) 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленными 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская - 2935, Черновицкая - 257, Львовская - 110), 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 8688, Черновицкая - 533, Львовская - 168), 3 тыс. 286 колодцев ( Ивано-Франковская - 3 тыс. 136 и Львовская - 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая - 6, Львовская - 2).

В Калуше полностью затопило приют для животных Дом Сирка, в котором содержалось около 300 собак 01
В Калуше полностью затопило приют для животных Дом Сирка, в котором содержалось около 300 собак 02
В Калуше полностью затопило приют для животных Дом Сирка, в котором содержалось около 300 собак 03
В Калуше полностью затопило приют для животных Дом Сирка, в котором содержалось около 300 собак 04
Фото и видео: соцсети

животные (932) Калуш (49) паводок (294) собаки (196) приют (39)


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Топ комментарии
+15
так у вас есть целая партия клоунов с видосиками, вся власть в их руках пусть помогают.
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24.06.2020 09:48
+10
Як же шкода цих щирих істот. +, на жаль, трішечки
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24.06.2020 09:57
+9
Мені тварин шкода більше, ніж багатьох людей
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24.06.2020 11:20
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Собаки не понимают, что происходит и возвращаются на место приюта, после того как их эвакуируют.
Привыкли они к своему приюту.
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24.06.2020 09:44 Ответить
так там кормят по графику и ночлежка.
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24.06.2020 10:24 Ответить
Прямо как совки бегут в клетки
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24.06.2020 22:04 Ответить
Так у нас есть целая партия - ПЕС называется,обратитесь к ним,и сладостей у них много,прямо из Липецка привезут.
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24.06.2020 09:46 Ответить
так у вас есть целая партия клоунов с видосиками, вся власть в их руках пусть помогают.
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24.06.2020 09:48 Ответить
У нас есть ещё партия шария. Она создана для тех, для кого Зеленский оказался слишком интеллектуальной личностью.
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24.06.2020 10:27 Ответить
А може до слуг народу? Пісочницю їм насиплять та лимонів завезуть?
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24.06.2020 09:49 Ответить
Нет, зеленые лягушки пока в порядке,вот когда будет засуха,тогда они зашевелятся.
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24.06.2020 09:51 Ответить
ну да Порошенко недодумался продавать и снимать фильми в раше и вести совместний бизнес с Медведчуком
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24.06.2020 10:51 Ответить
Як же шкода цих щирих істот. +, на жаль, трішечки
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24.06.2020 09:57 Ответить
Гроші в карман собі, собакам - доля Муму, а ліс на продажу.
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24.06.2020 10:19 Ответить
Вы людей, людей спасайте...
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24.06.2020 10:20 Ответить
Ковид пусть их спасёт.
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24.06.2020 10:46 Ответить
Подобаються мені люди, які, сидячи на дивані роздають вказівки, що кому робити
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25.06.2020 11:55 Ответить
Могу прислать изониазид с метаклапрамидом.
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24.06.2020 10:23 Ответить
Руский, Циклон Б нюхнёшь?
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24.06.2020 10:46 Ответить
ты не только алкаш, но ещё и сферический мудак. Небось, чавкаешь своей тухлой вафельницей потому, что собаки находятся неизмеримо выше тебя на эволдюционной лестнице? Я угадал, мерзкое насекомое?
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24.06.2020 12:27 Ответить
Собакам этот коктейль нравиться. Они сразу уносятся в свою страну вечной охоты.
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24.06.2020 13:03 Ответить
ага, нравится. Как тебе на бутылке сидеть.

Вообще замечу, что травят собак таким "коктейлем" только конченные выродки.
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24.06.2020 16:16 Ответить
с каких это пор санитары города стали конченными выродками? Возми бездомных собак к себе домой и целуй их в жопу.
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24.06.2020 21:57 Ответить
не санитары, а ******** города. В широком смысле этого определения. Поцелуи в жопу - как это по вашему, по лаптеногому.



Доречі, судячи з твоєї свинособачої говірки, у Калуші ти явно не проживаєшь...
Тобі краще відсанитарити когось з власної сім`ї, щоб подібні до тебе паразити не розмножувались.
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25.06.2020 06:47 Ответить
полностью не согласен! ******** это те, кто кормит и обожает блохастиков на улицах города и не хочет забрать эту мерзость к себе домой и целовать их в жопу. Кстати, очень удивлён тем, что тупорылое существо типа тебя может писать и читать.
===========
А собак можно есть. Они вкусные, на говядину похоже по вкусу. Могу рассказать пару рецептов.
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25.06.2020 11:16 Ответить
слыш, лапотник лишнехромосомный (перейду опять на языг, что бы ты всасывало).

По поводу "тупорылого существа" - не льсти себе. Я не имею отношение к твоей популяции срусских вырожденцев и уж точно не являюсь ни твоим отцом, ни братом. Поэтому никак не могу быть таким существом. Это понятно, бутылкосиделец мокшанский?

Тебе бы занятся обычными своими делами - лепкой петухов, бросанием коровьего дерьма на дальность, сжиганием копросталагтитов, что наростают у тебя в подъезде и другими высокопродуктивным времяпровождением русского генетического мусора. А не ронять собственную жирную мелену со рта на клавиатуру.
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25.06.2020 11:41 Ответить
Бедные животные. Из-за людской жадности страдают невинные.
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24.06.2020 11:01 Ответить
Мені тварин шкода більше, ніж багатьох людей
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24.06.2020 11:20 Ответить
Шкода собак - більш відданих людині тварин не знайти.
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24.06.2020 11:49 Ответить
Молодцы конечно, а люди подождут - они сами себя спасут, или зе по видосику поможет....
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24.06.2020 12:59 Ответить
бедные собачки
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24.06.2020 16:52 Ответить
а какие вкусные!
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25.06.2020 11:17 Ответить
Владельцы приюта - живодёры! Отловили собак и держат их в клетках!
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25.06.2020 11:17 Ответить
 
 