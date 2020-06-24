В Калуше полностью затопило приют для животных "Дом Сирка", в котором содержалось около 300 собак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Калуше затопило целый приют для животных "Дом Сирка".

Как информирует Цензор.НЕТ, о катастрофической ситуации в калушском приюте для животных, которым занимается благотворительная организация "Дом Сирка", в Facebook сообщают волонтеры.

По данным волонтеров, часть собак уже взяли на передержку, однако передержка необходима еще для 150 собак, которых выпустили за пределы приюта.

"Собаки, не понимая, что произошло, возвращаются обратно. Также, на улице они находятся под угрозой, так как отдельные жители агрессивно настроены против животных. Передержка не навсегда, лишь временно, на время наводнения, пока собаки не смогут вернуться в приют. Временное пристанище защитит их жизни", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, житель Калуша Aleks Mydazvonov рассказал о ситуации в калушском приюте состоянию на 20.00 вторника, 23 июня: "Ситуация по "Дома Сирка" на 20:00. Чисто моя оценка (может в чем-то и ложная). Большинство животных перенесены на сушу. Почти все. Есть выход в город. Животные настолько привязаны к приют, что убегающих в город единицы. Так что не окажутся ли они снова в воде сказать трудно. Все будет зависеть от скорости поднятия уровня воды. Надеюсь вода уже не будет расти ... Там нужна помощь? Да, уверен, что нужна. Но не заходите через сторону спортзала. Обходить надо так как бы с заднего двора приюта! Через развалины калийного. Собаки возможно появятся в городе. Возможно много. Не обижайте их. Уверен, что какой-то цивилизованный выход будет найден! Присоединяйтесь к восстановлению!".

Кроме того пользователь соцсети опубликовал несколько фото и видео с места события: Внимание! Ненормативная лексика!

Средства можно перевести на счет: 5169 3305 1534 9451 Когут Наталья Васильевна, председатель благотворительной организации "Дом Сирка", в поле назначение платежа указывайте "Калуш". Все средства сразу зачисляются на карточный счет организации.

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Напомним, по состоянию на 7 утра 24 июня остаются подтопленными 187 населенных пунктов (Ивано-Франковская - 161, Черновицкая - 15, Львовская - 8); - 4 тыс. 976 домов (Ивано-Франковская - 4444, Черновицкая - 422, Львовская - 110) 5 фельдшерско-акушерских пунктов в Ивано-Франковской области; затопленными 3 тыс. 302 подвалов (Ивано-Франковская - 2935, Черновицкая - 257, Львовская - 110), 9 тыс. 389 приусадебных участков (Ивано-Франковская - 8688, Черновицкая - 533, Львовская - 168), 3 тыс. 286 колодцев ( Ивано-Франковская - 3 тыс. 136 и Львовская - 150) нарушено транспортное сообщение с 8 населенными пунктами (Черновицкая - 6, Львовская - 2).









Фото и видео: соцсети