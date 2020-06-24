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У Калуші повністю затопило притулок для тварин "Дім Сірка", в якому утримували понад 300 собак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Калуші затопило цілий притулок для тварин "Дім Сірка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про катастрофічну ситуацію в калуському притулку для тварин, яким займається благодійна організація "Дім Сірка", в Facebook повідомляють волонтери.

За даними волонтерів, частину собак вже взяли на перетримку, однак перетримка необхідна ще для 150 собак, яких випустили за межі притулку.

"Собаки, не розуміючи, що сталось, повертаються назад. Також, на вулиці вони перебувають під небезпекою, бо окремі мешканці агресивно налаштовані проти тварин. Перетримка не назавжди, лише тимчасово, на час повені, поки собаки не зможуть назад повернутись у притулок. Тимчасовий прихисток захистить їхні життя", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, житель Калуша Aleks Mydazvonov розповів про ситуацію в калуському притулку станом на 20.00 вівторка, 23 червня: "Ситуація щодо "Дому Сірка" на 20:00. Чисто моя оцінка (може в чомусь і помилкова). Більшість тварин перенесені на сушу. Майже всі. Є вихід в місто. Тварини настільки прив'язані до притулку, що тікають в місто одиниці. Так що, чи не опиняться вони знову у воді сказати важко. Все буде залежати від швидкості підняття рівня води. Сподіваюся вода вже не буде рости ... Там потрібна допомога? Так, впевнений, що потрібна. Але не заходьте через сторону спортзалу. Обходити треба із заднього двору притулку! Через розвалини калійного. Собаки можливо з'являться в місті. Можливо, багато. Не ображайте їх. Упевнений, що якийсь цивілізований вихід буде знайдений! Приєднуйтесь до відновлення!".

Також дивіться: Паводок на Буковині: без газу залишилися кілька сіл, перехід, що забезпечує газом м.Чернівці, відключено. ВIДЕО

Крім того, користувач соцмережі опублікував кілька фото і відео з місця події: Увага! Ненормативна лексика!

Кошти можна переказати на рахунок: 5169 3305 1534 9451 Когут Наталія Василівна, голова благодійної організації "Дім Сірка", в полі призначення платежу вказуйте "Калуш". Всі кошти відразу зараховуються на картковий рахунок організації.

Також дивіться: Внаслідок паводку в Карпатах затоплено 80 сіл, мости і дороги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також він опублікував звернення волонтера з проханням про допомогу.

Нагадаємо, станом на 7 ранку 24 червня залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська - 161, Чернівецька - 15, Львівська - 8); - 4 тис. 976 будинків (Івано-Франківська - 4444, Чернівецька - 422, Львівська - 110), 5 фельдшерсько-акушерських пунктів в Івано-Франківській області; затоплено 3 тис. 302 підвалів (Івано-Франківська - 2935, Чернівецька - 257, Львівська - 110), 9 тис. 389 присадибних ділянок (Івано-Франківська - 8688, Чернівецька - 533, Львівська - 168), 3 тис. 286 криниць ( Івано-Франківська - 3 тис. 136 і Львівська - 150), порушено транспортне сполучення з 8 населеними пунктами (Чернівецька - 6, Львівська - 2).

У Калуші повністю затопило притулок для тварин Дім Сірка, в якому утримували понад 300 собак 01
У Калуші повністю затопило притулок для тварин Дім Сірка, в якому утримували понад 300 собак 02
У Калуші повністю затопило притулок для тварин Дім Сірка, в якому утримували понад 300 собак 03
У Калуші повністю затопило притулок для тварин Дім Сірка, в якому утримували понад 300 собак 04
Фото і відео: соцмережі

Автор: 

тварини (463) Калуш (43) паводок (233) собаки (100) притулок (53)


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Топ коментарі
+15
так у вас есть целая партия клоунов с видосиками, вся власть в их руках пусть помогают.
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24.06.2020 09:48
+10
Як же шкода цих щирих істот. +, на жаль, трішечки
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24.06.2020 09:57
+9
Мені тварин шкода більше, ніж багатьох людей
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24.06.2020 11:20
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Собаки не понимают, что происходит и возвращаются на место приюта, после того как их эвакуируют.
Привыкли они к своему приюту.
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24.06.2020 09:44 Відповісти
так там кормят по графику и ночлежка.
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24.06.2020 10:24 Відповісти
Прямо как совки бегут в клетки
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24.06.2020 22:04 Відповісти
Так у нас есть целая партия - ПЕС называется,обратитесь к ним,и сладостей у них много,прямо из Липецка привезут.
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24.06.2020 09:46 Відповісти
так у вас есть целая партия клоунов с видосиками, вся власть в их руках пусть помогают.
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24.06.2020 09:48 Відповісти
У нас есть ещё партия шария. Она создана для тех, для кого Зеленский оказался слишком интеллектуальной личностью.
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24.06.2020 10:27 Відповісти
А може до слуг народу? Пісочницю їм насиплять та лимонів завезуть?
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24.06.2020 09:49 Відповісти
Нет, зеленые лягушки пока в порядке,вот когда будет засуха,тогда они зашевелятся.
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24.06.2020 09:51 Відповісти
ну да Порошенко недодумался продавать и снимать фильми в раше и вести совместний бизнес с Медведчуком
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24.06.2020 10:51 Відповісти
Як же шкода цих щирих істот. +, на жаль, трішечки
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24.06.2020 09:57 Відповісти
Гроші в карман собі, собакам - доля Муму, а ліс на продажу.
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24.06.2020 10:19 Відповісти
Вы людей, людей спасайте...
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24.06.2020 10:20 Відповісти
Ковид пусть их спасёт.
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24.06.2020 10:46 Відповісти
Подобаються мені люди, які, сидячи на дивані роздають вказівки, що кому робити
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25.06.2020 11:55 Відповісти
Могу прислать изониазид с метаклапрамидом.
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24.06.2020 10:23 Відповісти
Руский, Циклон Б нюхнёшь?
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24.06.2020 10:46 Відповісти
ты не только алкаш, но ещё и сферический мудак. Небось, чавкаешь своей тухлой вафельницей потому, что собаки находятся неизмеримо выше тебя на эволдюционной лестнице? Я угадал, мерзкое насекомое?
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24.06.2020 12:27 Відповісти
Собакам этот коктейль нравиться. Они сразу уносятся в свою страну вечной охоты.
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24.06.2020 13:03 Відповісти
ага, нравится. Как тебе на бутылке сидеть.

Вообще замечу, что травят собак таким "коктейлем" только конченные выродки.
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24.06.2020 16:16 Відповісти
с каких это пор санитары города стали конченными выродками? Возми бездомных собак к себе домой и целуй их в жопу.
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24.06.2020 21:57 Відповісти
не санитары, а ******** города. В широком смысле этого определения. Поцелуи в жопу - как это по вашему, по лаптеногому.



Доречі, судячи з твоєї свинособачої говірки, у Калуші ти явно не проживаєшь...
Тобі краще відсанитарити когось з власної сім`ї, щоб подібні до тебе паразити не розмножувались.
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25.06.2020 06:47 Відповісти
полностью не согласен! ******** это те, кто кормит и обожает блохастиков на улицах города и не хочет забрать эту мерзость к себе домой и целовать их в жопу. Кстати, очень удивлён тем, что тупорылое существо типа тебя может писать и читать.
===========
А собак можно есть. Они вкусные, на говядину похоже по вкусу. Могу рассказать пару рецептов.
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25.06.2020 11:16 Відповісти
слыш, лапотник лишнехромосомный (перейду опять на языг, что бы ты всасывало).

По поводу "тупорылого существа" - не льсти себе. Я не имею отношение к твоей популяции срусских вырожденцев и уж точно не являюсь ни твоим отцом, ни братом. Поэтому никак не могу быть таким существом. Это понятно, бутылкосиделец мокшанский?

Тебе бы занятся обычными своими делами - лепкой петухов, бросанием коровьего дерьма на дальность, сжиганием копросталагтитов, что наростают у тебя в подъезде и другими высокопродуктивным времяпровождением русского генетического мусора. А не ронять собственную жирную мелену со рта на клавиатуру.
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25.06.2020 11:41 Відповісти
Бедные животные. Из-за людской жадности страдают невинные.
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24.06.2020 11:01 Відповісти
Мені тварин шкода більше, ніж багатьох людей
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24.06.2020 11:20 Відповісти
Шкода собак - більш відданих людині тварин не знайти.
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24.06.2020 11:49 Відповісти
Молодцы конечно, а люди подождут - они сами себя спасут, или зе по видосику поможет....
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24.06.2020 12:59 Відповісти
бедные собачки
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24.06.2020 16:52 Відповісти
а какие вкусные!
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25.06.2020 11:17 Відповісти
Владельцы приюта - живодёры! Отловили собак и держат их в клетках!
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25.06.2020 11:17 Відповісти
 
 