У Калуші повністю затопило притулок для тварин "Дім Сірка", в якому утримували понад 300 собак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Калуші затопило цілий притулок для тварин "Дім Сірка".

Як інформує Цензор.НЕТ, про катастрофічну ситуацію в калуському притулку для тварин, яким займається благодійна організація "Дім Сірка", в Facebook повідомляють волонтери.

За даними волонтерів, частину собак вже взяли на перетримку, однак перетримка необхідна ще для 150 собак, яких випустили за межі притулку.

"Собаки, не розуміючи, що сталось, повертаються назад. Також, на вулиці вони перебувають під небезпекою, бо окремі мешканці агресивно налаштовані проти тварин. Перетримка не назавжди, лише тимчасово, на час повені, поки собаки не зможуть назад повернутись у притулок. Тимчасовий прихисток захистить їхні життя", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, житель Калуша Aleks Mydazvonov розповів про ситуацію в калуському притулку станом на 20.00 вівторка, 23 червня: "Ситуація щодо "Дому Сірка" на 20:00. Чисто моя оцінка (може в чомусь і помилкова). Більшість тварин перенесені на сушу. Майже всі. Є вихід в місто. Тварини настільки прив'язані до притулку, що тікають в місто одиниці. Так що, чи не опиняться вони знову у воді сказати важко. Все буде залежати від швидкості підняття рівня води. Сподіваюся вода вже не буде рости ... Там потрібна допомога? Так, впевнений, що потрібна. Але не заходьте через сторону спортзалу. Обходити треба із заднього двору притулку! Через розвалини калійного. Собаки можливо з'являться в місті. Можливо, багато. Не ображайте їх. Упевнений, що якийсь цивілізований вихід буде знайдений! Приєднуйтесь до відновлення!".

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Крім того, користувач соцмережі опублікував кілька фото і відео з місця події: Увага! Ненормативна лексика!

Кошти можна переказати на рахунок: 5169 3305 1534 9451 Когут Наталія Василівна, голова благодійної організації "Дім Сірка", в полі призначення платежу вказуйте "Калуш". Всі кошти відразу зараховуються на картковий рахунок організації.

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Також він опублікував звернення волонтера з проханням про допомогу.

Нагадаємо, станом на 7 ранку 24 червня залишаються підтопленими 187 населених пунктів (Івано-Франківська - 161, Чернівецька - 15, Львівська - 8); - 4 тис. 976 будинків (Івано-Франківська - 4444, Чернівецька - 422, Львівська - 110), 5 фельдшерсько-акушерських пунктів в Івано-Франківській області; затоплено 3 тис. 302 підвалів (Івано-Франківська - 2935, Чернівецька - 257, Львівська - 110), 9 тис. 389 присадибних ділянок (Івано-Франківська - 8688, Чернівецька - 533, Львівська - 168), 3 тис. 286 криниць ( Івано-Франківська - 3 тис. 136 і Львівська - 150), порушено транспортне сполучення з 8 населеними пунктами (Чернівецька - 6, Львівська - 2).









Фото і відео: соцмережі