РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8494 посетителя онлайн
Новости Фото
2 103 2

Задержан гражданин Молдовы, разыскивающийся в Швейцарии за попытку убийства, - МВД. ФОТО

Этой ночью в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью пограничники Житомирского отряда зафиксировали срабатывания базы данных "Интерпола".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Информационная система Международной уголовной полиции сработала во время оформления на въезд в Украину 34-летнего гражданина Республики Молдова. Оказалось, что иностранец находится в международном розыске.

Пограничники сразу задержали преступника и по данному факту проинформировали представителей Укрбюро Интерпола.

Выяснилось, что мужчина сел в грузовик на подъезде к государственной границе, попросив водителя его подвезти. Молдаванин объяснил, что ехал из России и намеревался попасть в Молдову, транзитом через Беларусь и Украину.

Сотрудники Укрбюро Интерпола подтвердили, что гражданин Молдовы действительно находится в розыске и сообщили, что его с октября 2018 разыскивают правоохранительные органы Швейцарии за попытку умышленного убийства, кражи и грабеж.

Сейчас иностранца в установленном порядке передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции, с целью привлечения к уголовной ответственности.

Также читайте: Пограничник попался на взятке 500 долл. за содействие контрабанде сигарет в Венгрию, - военная прокуратура. ФОТО

Задержан гражданин Молдовы, разыскивающийся в Швейцарии за попытку убийства, - МВД 01
Задержан гражданин Молдовы, разыскивающийся в Швейцарии за попытку убийства, - МВД 02

Автор: 

иностранец (492) Интерпол (538) МВД (9319) Молдова (1872) пограничники (1575)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*разыскиваемый
показать весь комментарий
24.06.2020 11:21 Ответить
молодцы
показать весь комментарий
24.06.2020 11:39 Ответить
 
 