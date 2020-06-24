Задержан гражданин Молдовы, разыскивающийся в Швейцарии за попытку убийства, - МВД. ФОТО

Этой ночью в пункте пропуска "Выступовичи" на границе с Беларусью пограничники Житомирского отряда зафиксировали срабатывания базы данных "Интерпола".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Информационная система Международной уголовной полиции сработала во время оформления на въезд в Украину 34-летнего гражданина Республики Молдова. Оказалось, что иностранец находится в международном розыске.

Пограничники сразу задержали преступника и по данному факту проинформировали представителей Укрбюро Интерпола.

Выяснилось, что мужчина сел в грузовик на подъезде к государственной границе, попросив водителя его подвезти. Молдаванин объяснил, что ехал из России и намеревался попасть в Молдову, транзитом через Беларусь и Украину.

Сотрудники Укрбюро Интерпола подтвердили, что гражданин Молдовы действительно находится в розыске и сообщили, что его с октября 2018 разыскивают правоохранительные органы Швейцарии за попытку умышленного убийства, кражи и грабеж.

Сейчас иностранца в установленном порядке передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей экстрадиции, с целью привлечения к уголовной ответственности.

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