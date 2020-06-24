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Новости Фото Паводки на Западной Украине
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Разрушены 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов: Шмыгаль и Аваков осуществили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Ивано-Франковщины. ФОТО

Сегодня, 24 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан осуществили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это вызвало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м - это уровень стихии 2008 года", - отметил Аваков.

По его словам, подтопленных населенных пунктов пока более 200. К 29 поселкам нет проезда. В Ивано-Франковской области погибли три человека от стихии. Один - пропал без вести.

Разрушены 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов: Шмыгаль и Аваков осуществили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Ивано-Франковщины 01

В общем разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Разрушены 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов: Шмыгаль и Аваков осуществили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Ивано-Франковщины 02

Министр внутренних дел также отметил, что сейчас важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатье выпало около 70% месячной нормы осадков, - Аваков

Разрушены 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов: Шмыгаль и Аваков осуществили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Ивано-Франковщины 03

"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием ", - сказал Аваков.

Разрушены 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов: Шмыгаль и Аваков осуществили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Ивано-Франковщины 04

В ведомстве также сообщили, что на сегодня запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Разрушены 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов: Шмыгаль и Аваков осуществили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Ивано-Франковщины 05

Напомним, для преодоления последствий паводков в Западной Украине направлены дополнительные силы и авиацию МВД.

Разрушены 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов: Шмыгаль и Аваков осуществили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Ивано-Франковщины 06
Фото: сайт МВД

Аваков Арсен (3444) паводок (294) Ивано-Франковская область (921) Шмыгаль Денис (2690)


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Топ комментарии
+12
Вначале облёт, потом считать корабельные сосны, куда без них
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24.06.2020 11:32
+10
А кто такой аваков?? каждой бочке затычка?? мусаров своих облетай и за порядком смотри ****!!!!
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24.06.2020 11:33
+9
Чегож вы Антонину не взяли с собой. Что в вертолет не помещается?
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24.06.2020 11:36
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Вначале облёт, потом считать корабельные сосны, куда без них
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24.06.2020 11:32 Ответить
потом разпил бабла
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24.06.2020 11:51 Ответить
Влада реагує дуже повільно, більшості підтоплень можна було уникнути, якби збудували тимчасові дамби з піску вздовж русла річок!
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24.06.2020 20:19 Ответить
А кто такой аваков?? каждой бочке затычка?? мусаров своих облетай и за порядком смотри ****!!!!
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24.06.2020 11:33 Ответить
ДСНС входить до його керівництва, ти мабудь з совка прокинувся?
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24.06.2020 11:47 Ответить
ну так зеленский же гдето прячется
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24.06.2020 11:51 Ответить
ну це чи не єдиний раз коли він таки виступає в своїй ролі
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24.06.2020 12:43 Ответить
Если бы ты был украинцем, то знал бы полномочия и обязанности МВД Украины, но так как ты всего лишь троль на зарплате, тебе прощается.
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24.06.2020 15:23 Ответить
Дальнобойщики все Разрушили.
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24.06.2020 11:33 Ответить
так и живём. отремонтировано 50 км дорог - разрушено 110.
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24.06.2020 11:35 Ответить
и опять все деньги на восстанавление... остальным - куй
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24.06.2020 18:44 Ответить
Вот вам ****, очередной экзамен..
Да результат его уже известен..
Они уже корону победили))))
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24.06.2020 11:35 Ответить
Чегож вы Антонину не взяли с собой. Что в вертолет не помещается?
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24.06.2020 11:36 Ответить
Хєрашьчєнку можна використовувати хіба що як підвісну фугасно-жирову бімбу
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24.06.2020 11:38 Ответить
вирубуйте ліси й надалі, тоді буде топити цілі міста
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24.06.2020 11:36 Ответить
самое время огласить список экспортёров леса и самых известных чёрных лесорубов.
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24.06.2020 11:39 Ответить
опасно, на себя выйдут
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24.06.2020 11:43 Ответить
Бурбак там будет вписан золотыми буквами
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24.06.2020 12:06 Ответить
Бубочка в кокаиновом угаре, ему некогда такими делами заниматься...
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24.06.2020 11:43 Ответить
Айкосы загрузили в вертолет?!
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24.06.2020 11:44 Ответить
и лимонов что-то не видно, херня, а не помощь
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24.06.2020 12:07 Ответить
с дорогами как то неудобно вышло. на этих 110 километрах им можно было года 4 ещё плановый ямковый ремонт проводить. хотя на смытых дорогах и разово смогут отмыть не мало.
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24.06.2020 11:44 Ответить
Ось так, весело й дружно, у по пояс стоячи в воді, щасливі без лісу карпатці у повінь співають пісні - Malaika, nakupenda Malaika....
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24.06.2020 11:47 Ответить
Это они уже на французском вертолете облетали территорию?
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24.06.2020 11:48 Ответить
Спостереження: У тему про паводок кинуто самих свіжих, щойно вилуплених (активованих) ко-ко-ко... Купіть їм карту України, бо ці чорти, гори Карпати на глобусі лише бачили.
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24.06.2020 11:49 Ответить
такое впечатление, что сама Природа хочет кое-кому ткнуть, что это совсем не прикольно по-приколу возглавлять огромную страну, что это не только видосики но и бедосики...которые как никогда сваливаются один за другим или гроздьями сразу (а в сериале ж такого не было... да? не по сценарию...да?...и кудыбечь?)
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24.06.2020 11:53 Ответить
найгірше в цьому що нелох розпорядиться роздавати грошенята позичені в мвф потопельникам, котрі понабудовували на приватизованих ділянках в руслах гірських річок.
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24.06.2020 12:43 Ответить
то така проблема!...і будинки аби де (без рекреаційної зони)...і ліс порубали (що міг хоч трохи береги тримати)... та мабудь не дуже комусь щось і перепаде (бо самим мало)) хіба наобіцяє і почне у Европи (та по сусідам) канючити гуманітарку )))))
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24.06.2020 12:48 Ответить
премьер и президент оценили последствия наводнения, так стоило написать. Декоративный зицпредседатель ловит засранцев в чатах, а вы не хоч тришечки не заважайте, если не умеете ловить засранцев.
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24.06.2020 12:04 Ответить
деньгами запахло-мусора тут как тут
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24.06.2020 12:05 Ответить
с какого хера тут авакян морду светит это что его парафия?
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24.06.2020 12:05 Ответить
оце Авакову нарешті дісталась така отара дурної овечої влади , що він сам скоро у відставку проситиметься. Він знає зсередини як можна продовжувати заробляти прі ніх, а от нянячитись з ними - то вже мабуть наївся , й піти у владу згову чистим не вдасться...
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24.06.2020 12:10 Ответить
Аваков покатался на купленном французском вертолетике, - мощнейший министр всего
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24.06.2020 12:13 Ответить
леса продали на доллар, а убытков на миллионы. Недострана с недонародом.
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24.06.2020 12:22 Ответить
Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини - Цензор.НЕТ 3379
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24.06.2020 12:24 Ответить
В Оман слетал - султан умер. Во Францию - собор загорелся. В Германию - Меркель трусит.
Назвала та цыганка сына Зеленским - паводки тут как тут.
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24.06.2020 12:33 Ответить
В Кагарлик залетіть.
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24.06.2020 12:34 Ответить
Последствий не непогоды, а незаконных вырубок!
К которым причасны местные силовики и чинуши! И уж точно авакян!
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24.06.2020 12:59 Ответить
Аваков приїхав подивитись наслідки свого кришування вивозу деревени за кордон!
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24.06.2020 16:10 Ответить
Мабуть складає бізнес-план скільки грошенят можна відмити на відбудові та ліквідації наслідків.
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24.06.2020 19:36 Ответить
Гадали безкарно ліс знищите.... природа свою ціну бере.... нажаль не з тих кого треба.
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24.06.2020 22:51 Ответить
 
 