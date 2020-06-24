Разрушены 110 км автодорог, 1850 м берегоукреплений и 90 мостов: Шмыгаль и Аваков осуществили воздушный мониторинг наиболее затопленных районов Ивано-Франковщины. ФОТО

Сегодня, 24 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель ГСЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардией Николай Балан осуществили облет наиболее затопленных территорий Ивано-Франковской области с целью мониторинга последствий непогоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Удар стихии в Ивано-Франковской области приняли Верховинский, Косовский, Рожняковский районы. Фактически выпало до 70% месячной нормы осадков. Это вызвало мощные потоки, которые на своем пути разрушали дамбы, мосты и переходы. Днестр разлился почти на 7 м - это уровень стихии 2008 года", - отметил Аваков.

По его словам, подтопленных населенных пунктов пока более 200. К 29 поселкам нет проезда. В Ивано-Франковской области погибли три человека от стихии. Один - пропал без вести.

В общем разрушено 110 км автодорог, 1850 береговых укреплений и 90 мостов в Ивано-Франковской области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами.

Министр внутренних дел также отметил, что сейчас важно сделать подъезд к населенным пунктам, чтобы предоставлять людям необходимую помощь.

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"На вторую половину дня ожидаем улучшения погодных условий и согласие на вылет авиации МВД. Вертолет уже загружен продуктами питания и необходимым оборудованием ", - сказал Аваков.

В ведомстве также сообщили, что на сегодня запланировано заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Напомним, для преодоления последствий паводков в Западной Украине направлены дополнительные силы и авиацию МВД.



Фото: сайт МВД