Пассажиры киевского метро массово бросают на пол использованные QR-билеты. ФОТО

В киевском метрополитене пассажиры бросают на пол использованные одноразовые билеты. При этом администрация подземки отказывается ставить урны или возвращаться к жетонам.

Об этом пишет Greenpost, сообщает Цензор.НЕТ.

"С введением новой системы оплаты проезда на станциях киевского метрополитена стало скапливаться много мусора. Пассажиры массово выбрасывают свои одноразовые билеты сразу же после использования. Многие не довольны сложившийся ситуацией и предлагают администрации столичной подземки вернуть в качестве системы разовой оплаты жетоны", - отмечает издание.

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В метрополитене сообщили, что все жетоны, которые заканчивают сейчас свой оборот в подземке, будут отправлены сначала на склад, а потом - на переработку. Возврата к ним не будет, добавляют в администрации.

Администрация метрополитена также отмечает, что корзин и других контейнеров для мусора на внутренней территории станций не будет.

"Мусорники есть на каждом входе и выходе со станции. Призываем пассажиров сохранять билеты до конца поездки и выбрасывать после ее завершения. Они не тяжелее, чем чек из аптеки или магазина. Установление мусорных баков на станциях не представляется возможным по вопросам безопасности, особенно учитывая количество анонимных звонков о минировании станций", - отмечает спикер метрополитена Наталья Макогон.