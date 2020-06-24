Пассажиры киевского метро массово бросают на пол использованные QR-билеты. ФОТО
В киевском метрополитене пассажиры бросают на пол использованные одноразовые билеты. При этом администрация подземки отказывается ставить урны или возвращаться к жетонам.
Об этом пишет Greenpost, сообщает Цензор.НЕТ.
"С введением новой системы оплаты проезда на станциях киевского метрополитена стало скапливаться много мусора. Пассажиры массово выбрасывают свои одноразовые билеты сразу же после использования. Многие не довольны сложившийся ситуацией и предлагают администрации столичной подземки вернуть в качестве системы разовой оплаты жетоны", - отмечает издание.
В метрополитене сообщили, что все жетоны, которые заканчивают сейчас свой оборот в подземке, будут отправлены сначала на склад, а потом - на переработку. Возврата к ним не будет, добавляют в администрации.
Администрация метрополитена также отмечает, что корзин и других контейнеров для мусора на внутренней территории станций не будет.
"Мусорники есть на каждом входе и выходе со станции. Призываем пассажиров сохранять билеты до конца поездки и выбрасывать после ее завершения. Они не тяжелее, чем чек из аптеки или магазина. Установление мусорных баков на станциях не представляется возможным по вопросам безопасности, особенно учитывая количество анонимных звонков о минировании станций", - отмечает спикер метрополитена Наталья Макогон.
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До того повнедряли какие-то карточки, каждый раз за них платили (то ли 15 грн,то ли что)
Уже и по ним зайти нельзя, покупай новую за 50!!
скоты!
Метрополитен старается сделать мне трудности? Я в меру сил делаю трудности ему!
на дурникеты вгатила они могут клоуна с корабельной
сосны нанять поубирать за людьми,
кто хрант и выбрасывает билет в урну - тот лох,
нормальные люди вообще на эскалаторе мусор выбрасывают,
я ещё и бычки и левые бумажки туда носил бы,
лохи на субботнике уберут, им за это корабельную сосну покажут
...
p.s.: нет-нет, я ни на что не намекают, это просто совпадение.
1. чёт на фотке как-то не массово
2. остановку общественного транспорта пусть сфоткают с билетиками. Вне зависимости от того qr они или нет.
И вот собственно акцентирования внимания на именно qr билетах я не понимаю.
А трудно поехать в Харьков и посмотреть как там? Просто билет всасывается внутрь автомата!--------------------------------------------------Надо также не забыть посмотреть куда он потом высасывается.
пусть шакальё чиновничье с клячей во главе займётся делом
каждый зачуханый турникет стоит 30000 доларов,
у мразей на урну не нашлось денег
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