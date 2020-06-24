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Пассажиры киевского метро массово бросают на пол использованные QR-билеты. ФОТО

В киевском метрополитене пассажиры бросают на пол использованные одноразовые билеты. При этом администрация подземки отказывается ставить урны или возвращаться к жетонам.

Об этом пишет Greenpost, сообщает Цензор.НЕТ.

"С введением новой системы оплаты проезда на станциях киевского метрополитена стало скапливаться много мусора. Пассажиры массово выбрасывают свои одноразовые билеты сразу же после использования. Многие не довольны сложившийся ситуацией и предлагают администрации столичной подземки вернуть в качестве системы разовой оплаты жетоны", - отмечает издание.

Пассажиры киевского метро массово бросают на пол использованные QR-билеты 01

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В метрополитене сообщили, что все жетоны, которые заканчивают сейчас свой оборот в подземке, будут отправлены сначала на склад, а потом - на переработку. Возврата к ним не будет, добавляют в администрации.

Администрация метрополитена также отмечает, что корзин и других контейнеров для мусора на внутренней территории станций не будет.

"Мусорники есть на каждом входе и выходе со станции. Призываем пассажиров сохранять билеты до конца поездки и выбрасывать после ее завершения. Они не тяжелее, чем чек из аптеки или магазина. Установление мусорных баков на станциях не представляется возможным по вопросам безопасности, особенно учитывая количество анонимных звонков о минировании станций", - отмечает спикер метрополитена Наталья Макогон.

Киев (25554) Метрополитен (1016) мусор (490)


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Топ комментарии
+50
А трудно поехать в Харьков и посмотреть как там? Просто билет всасывается внутрь автомата!
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24.06.2020 14:50
+33
какой нарид, такая и власть.
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24.06.2020 14:59
+23
Мы не ищем лёгких путей.
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24.06.2020 14:53
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Дикари-с..
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24.06.2020 15:43 Ответить
киевське зебыдло, однозначно
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24.06.2020 15:45 Ответить
То фанатики Бариги .
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24.06.2020 16:07 Ответить
Мне давно было непонятно, зачем отказываться от жетонов. Они служат годами, работают более корректно, чем эти QR-коды и самое главное они экономичнее и экологичнее этих одноразовых бумажек.
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24.06.2020 16:02 Ответить
Главное было-отмыть деньги на модной штучке. А то,что бумаги используется по стоимости -стократно потсравнению с жетонами-это издержки отмыва ленег.
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24.06.2020 21:21 Ответить
Тобто повернути жетони - простіше і логічніше, ніж поставити урни??? Цензор, ЩО ви викладаєте??? Дах вже зовсім поїхав?
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24.06.2020 16:11 Ответить
які вбогі та задріпані турнікети... (( ну хоч би в москалів подивитись... ганьба!

Пасажири київського метро масово кидають на підлогу використані QR-квитки - Цензор.НЕТ 366
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24.06.2020 16:15 Ответить
Не турбуйтесь, ці задрипані обійшлись платникам податків, як шлюзи у космічному апараті...
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25.06.2020 11:11 Ответить
можливо, але ж погодьтесь,вони дійсно задріпані,маленькі, тісні, виглядають жахливо, як кустарщина, зрівняти з цими, масквабадському в мому посиланні.
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25.06.2020 11:53 Ответить
меня лично возмутило, что когда метро закрыли, у всех сгорели оплаченные проездные за пол-месяца...И никто не пикнул, чтобы вернули деньги....
До того повнедряли какие-то карточки, каждый раз за них платили (то ли 15 грн,то ли что)
Уже и по ним зайти нельзя, покупай новую за 50!!
скоты!
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24.06.2020 16:18 Ответить
Кстати, вся эта система с одноразовыми бумажными талончиками скопирована, как это ни прискорбно, с московского метрополитена. Давным-давно был там и тогда еще поразился тому, что у входа в метро и возле турникетов валялось огромное количество использованных талончиков. Правда бумага там была плотнее намного - не такая как у наших.
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24.06.2020 16:20 Ответить
Я лично оставляю просто на сканере.
Метрополитен старается сделать мне трудности? Я в меру сил делаю трудности ему!
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24.06.2020 16:23 Ответить
какой ты молодец
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24.06.2020 16:54 Ответить
долг платежом красен...
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25.06.2020 09:45 Ответить
"Призываем пассажиров" - пассажиров так-же волнуют Ваши призывы, как Вас волнуют призыва пассажиров.
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24.06.2020 16:24 Ответить
не подобається людям - замітайте
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24.06.2020 16:29 Ответить
думаю за то бабло, которое кляча и его компания
на дурникеты вгатила они могут клоуна с корабельной
сосны нанять поубирать за людьми,
кто хрант и выбрасывает билет в урну - тот лох,
нормальные люди вообще на эскалаторе мусор выбрасывают,
я ещё и бычки и левые бумажки туда носил бы,
лохи на субботнике уберут, им за это корабельную сосну покажут
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24.06.2020 17:08 Ответить
в эпоху смартфонов и платежных систем использоать бумагу это тупой бред !
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24.06.2020 17:17 Ответить
Парень, если ты со смутрфоном-радуся. Но количество брошенных бумажных билетов говори о том,что процентов 40 пассажиров этими билетами( а раньше жетонами) пользуются.
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24.06.2020 21:06 Ответить
А "большинство", это случайно не 72% ?


...
p.s.: нет-нет, я ни на что не намекают, это просто совпадение.
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24.06.2020 17:56 Ответить
"Україна - ЦэЭвропа!"
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24.06.2020 18:46 Ответить
Насправді досить важко заради кожної букви змінювати розкладку..
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25.06.2020 00:30 Ответить
Воспитание конечно такое себе, но какая-то предвзятая статья.
1. чёт на фотке как-то не массово
2. остановку общественного транспорта пусть сфоткают с билетиками. Вне зависимости от того qr они или нет.
И вот собственно акцентирования внимания на именно qr билетах я не понимаю.
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24.06.2020 23:48 Ответить
https://censor.net/user/471653
А трудно поехать в Харьков и посмотреть как там? Просто билет всасывается внутрь автомата!--------------------------------------------------Надо также не забыть посмотреть куда он потом высасывается.
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25.06.2020 00:20 Ответить
Так такими билетами в основном приезжие пользуются.У нас у всех карты.Ну или пользуются те,кто редко в метро ездит.
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25.06.2020 00:36 Ответить
Изначально свынячесть не предполагалась?
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25.06.2020 08:29 Ответить
разве пассажиры не оплатили уборку ?
пусть шакальё чиновничье с клячей во главе займётся делом
каждый зачуханый турникет стоит 30000 доларов,
у мразей на урну не нашлось денег
.............
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25.06.2020 09:41 Ответить
"Взятки получены, так что возврата к жетонам не будет" - отметили в администрации.
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25.06.2020 10:40 Ответить
Дабы не сорили, предлагаю QR-код наносить пищевой краской на чипсы картофельные, рисовые, и пр.(на выбор), или на печеньки. Просканировал, съел и порядок!
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25.06.2020 12:22 Ответить
Вы вражина! Хотите короновирусом половину столицы заразить? Ведь те, кто бросает мусор на пол, явно не приучены мыть руки.
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25.06.2020 14:12 Ответить
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