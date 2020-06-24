Пасажири київського метро масово кидають на підлогу використані QR-квитки. ФОТО

У київському метрополітені пасажири кидають на підлогу використані одноразові квитки. Але адміністрація підземки відмовляється ставити урни або повертатися до жетонів.

Про це пише Greenpost, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із запровадженням нової системи оплати проїзду на станціях київського метрополітену стало накопичуватися багато сміття. Пасажири масово викидають свої одноразові квитки відразу ж після використання. Багато хто не задоволений ситуацією, що склалася, і пропонують адміністрації столичної підземки повернути як систему разової оплати жетони", - зазначає видання.

У метрополітені повідомили, що всі жетони, які закінчують зараз свій оборот в підземці, будуть відправлені спочатку на склад, а потім - на переробку. Повернення до них не буде, додають в адміністрації.

Адміністрація метрополітену також зазначає, що корзин і інших контейнерів для сміття на внутрішній території станцій не буде.

"Смітники є на кожному вході і виході зі станції. Закликаємо пасажирів зберігати квитки до кінця поїздки і викидати після її завершення. Вони не важче, ніж чек з аптеки чи магазину. Встановлення сміттєвих баків на станціях не є можливим з питань безпеки, особливо з огляду на кількість анонімних дзвінків про замінування станцій", - зазначає спікерка метрополітену Наталія Макогон.

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