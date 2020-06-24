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Пасажири київського метро масово кидають на підлогу використані QR-квитки. ФОТО

У київському метрополітені пасажири кидають на підлогу використані одноразові квитки. Але адміністрація підземки відмовляється ставити урни або повертатися до жетонів.

Про це пише Greenpost, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із запровадженням нової системи оплати проїзду на станціях київського метрополітену стало накопичуватися багато сміття. Пасажири масово викидають свої одноразові квитки відразу ж після використання. Багато хто не задоволений ситуацією, що склалася, і пропонують адміністрації столичної підземки повернути як систему разової оплати жетони", - зазначає видання.

Пасажири київського метро масово кидають на підлогу використані QR-квитки 01

У метрополітені повідомили, що всі жетони, які закінчують зараз свій оборот в підземці, будуть відправлені спочатку на склад, а потім - на переробку. Повернення до них не буде, додають в адміністрації.

Адміністрація метрополітену також зазначає, що корзин і інших контейнерів для сміття на внутрішній території станцій не буде.

"Смітники є на кожному вході і виході зі станції. Закликаємо пасажирів зберігати квитки до кінця поїздки і викидати після її завершення. Вони не важче, ніж чек з аптеки чи магазину. Встановлення сміттєвих баків на станціях не є можливим з питань безпеки, особливо з огляду на кількість анонімних дзвінків про замінування станцій", - зазначає спікерка метрополітену Наталія Макогон.

Також дивіться: Масковий режим у метро Києва: вже складено 37 протоколів, одну людину оштрафовано на 17 тис. ФОТО

Автор: 

Київ (19502) Метрополітен (1418) сміття (477)


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Топ коментарі
+50
А трудно поехать в Харьков и посмотреть как там? Просто билет всасывается внутрь автомата!
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24.06.2020 14:50
+33
какой нарид, такая и власть.
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24.06.2020 14:59
+23
Мы не ищем лёгких путей.
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24.06.2020 14:53
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Дикари-с..
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24.06.2020 15:43 Відповісти
киевське зебыдло, однозначно
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24.06.2020 15:45 Відповісти
То фанатики Бариги .
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24.06.2020 16:07 Відповісти
Мне давно было непонятно, зачем отказываться от жетонов. Они служат годами, работают более корректно, чем эти QR-коды и самое главное они экономичнее и экологичнее этих одноразовых бумажек.
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24.06.2020 16:02 Відповісти
Главное было-отмыть деньги на модной штучке. А то,что бумаги используется по стоимости -стократно потсравнению с жетонами-это издержки отмыва ленег.
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24.06.2020 21:21 Відповісти
Тобто повернути жетони - простіше і логічніше, ніж поставити урни??? Цензор, ЩО ви викладаєте??? Дах вже зовсім поїхав?
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24.06.2020 16:11 Відповісти
які вбогі та задріпані турнікети... (( ну хоч би в москалів подивитись... ганьба!

Пасажири київського метро масово кидають на підлогу використані QR-квитки - Цензор.НЕТ 366
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24.06.2020 16:15 Відповісти
Не турбуйтесь, ці задрипані обійшлись платникам податків, як шлюзи у космічному апараті...
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25.06.2020 11:11 Відповісти
можливо, але ж погодьтесь,вони дійсно задріпані,маленькі, тісні, виглядають жахливо, як кустарщина, зрівняти з цими, масквабадському в мому посиланні.
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25.06.2020 11:53 Відповісти
меня лично возмутило, что когда метро закрыли, у всех сгорели оплаченные проездные за пол-месяца...И никто не пикнул, чтобы вернули деньги....
До того повнедряли какие-то карточки, каждый раз за них платили (то ли 15 грн,то ли что)
Уже и по ним зайти нельзя, покупай новую за 50!!
скоты!
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24.06.2020 16:18 Відповісти
Кстати, вся эта система с одноразовыми бумажными талончиками скопирована, как это ни прискорбно, с московского метрополитена. Давным-давно был там и тогда еще поразился тому, что у входа в метро и возле турникетов валялось огромное количество использованных талончиков. Правда бумага там была плотнее намного - не такая как у наших.
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24.06.2020 16:20 Відповісти
Я лично оставляю просто на сканере.
Метрополитен старается сделать мне трудности? Я в меру сил делаю трудности ему!
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24.06.2020 16:23 Відповісти
какой ты молодец
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24.06.2020 16:54 Відповісти
долг платежом красен...
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25.06.2020 09:45 Відповісти
"Призываем пассажиров" - пассажиров так-же волнуют Ваши призывы, как Вас волнуют призыва пассажиров.
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24.06.2020 16:24 Відповісти
не подобається людям - замітайте
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24.06.2020 16:29 Відповісти
думаю за то бабло, которое кляча и его компания
на дурникеты вгатила они могут клоуна с корабельной
сосны нанять поубирать за людьми,
кто хрант и выбрасывает билет в урну - тот лох,
нормальные люди вообще на эскалаторе мусор выбрасывают,
я ещё и бычки и левые бумажки туда носил бы,
лохи на субботнике уберут, им за это корабельную сосну покажут
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24.06.2020 17:08 Відповісти
в эпоху смартфонов и платежных систем использоать бумагу это тупой бред !
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24.06.2020 17:17 Відповісти
Парень, если ты со смутрфоном-радуся. Но количество брошенных бумажных билетов говори о том,что процентов 40 пассажиров этими билетами( а раньше жетонами) пользуются.
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24.06.2020 21:06 Відповісти
А "большинство", это случайно не 72% ?


...
p.s.: нет-нет, я ни на что не намекают, это просто совпадение.
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24.06.2020 17:56 Відповісти
"Україна - ЦэЭвропа!"
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24.06.2020 18:46 Відповісти
Насправді досить важко заради кожної букви змінювати розкладку..
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25.06.2020 00:30 Відповісти
Воспитание конечно такое себе, но какая-то предвзятая статья.
1. чёт на фотке как-то не массово
2. остановку общественного транспорта пусть сфоткают с билетиками. Вне зависимости от того qr они или нет.
И вот собственно акцентирования внимания на именно qr билетах я не понимаю.
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24.06.2020 23:48 Відповісти
https://censor.net/user/471653
А трудно поехать в Харьков и посмотреть как там? Просто билет всасывается внутрь автомата!--------------------------------------------------Надо также не забыть посмотреть куда он потом высасывается.
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25.06.2020 00:20 Відповісти
Так такими билетами в основном приезжие пользуются.У нас у всех карты.Ну или пользуются те,кто редко в метро ездит.
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25.06.2020 00:36 Відповісти
Изначально свынячесть не предполагалась?
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25.06.2020 08:29 Відповісти
разве пассажиры не оплатили уборку ?
пусть шакальё чиновничье с клячей во главе займётся делом
каждый зачуханый турникет стоит 30000 доларов,
у мразей на урну не нашлось денег
.............
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25.06.2020 09:41 Відповісти
"Взятки получены, так что возврата к жетонам не будет" - отметили в администрации.
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25.06.2020 10:40 Відповісти
Дабы не сорили, предлагаю QR-код наносить пищевой краской на чипсы картофельные, рисовые, и пр.(на выбор), или на печеньки. Просканировал, съел и порядок!
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25.06.2020 12:22 Відповісти
Вы вражина! Хотите короновирусом половину столицы заразить? Ведь те, кто бросает мусор на пол, явно не приучены мыть руки.
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25.06.2020 14:12 Відповісти
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