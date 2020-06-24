Пасажири київського метро масово кидають на підлогу використані QR-квитки. ФОТО
У київському метрополітені пасажири кидають на підлогу використані одноразові квитки. Але адміністрація підземки відмовляється ставити урни або повертатися до жетонів.
Про це пише Greenpost, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Із запровадженням нової системи оплати проїзду на станціях київського метрополітену стало накопичуватися багато сміття. Пасажири масово викидають свої одноразові квитки відразу ж після використання. Багато хто не задоволений ситуацією, що склалася, і пропонують адміністрації столичної підземки повернути як систему разової оплати жетони", - зазначає видання.
У метрополітені повідомили, що всі жетони, які закінчують зараз свій оборот в підземці, будуть відправлені спочатку на склад, а потім - на переробку. Повернення до них не буде, додають в адміністрації.
Адміністрація метрополітену також зазначає, що корзин і інших контейнерів для сміття на внутрішній території станцій не буде.
"Смітники є на кожному вході і виході зі станції. Закликаємо пасажирів зберігати квитки до кінця поїздки і викидати після її завершення. Вони не важче, ніж чек з аптеки чи магазину. Встановлення сміттєвих баків на станціях не є можливим з питань безпеки, особливо з огляду на кількість анонімних дзвінків про замінування станцій", - зазначає спікерка метрополітену Наталія Макогон.
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До того повнедряли какие-то карточки, каждый раз за них платили (то ли 15 грн,то ли что)
Уже и по ним зайти нельзя, покупай новую за 50!!
скоты!
Метрополитен старается сделать мне трудности? Я в меру сил делаю трудности ему!
на дурникеты вгатила они могут клоуна с корабельной
сосны нанять поубирать за людьми,
кто хрант и выбрасывает билет в урну - тот лох,
нормальные люди вообще на эскалаторе мусор выбрасывают,
я ещё и бычки и левые бумажки туда носил бы,
лохи на субботнике уберут, им за это корабельную сосну покажут
...
p.s.: нет-нет, я ни на что не намекают, это просто совпадение.
1. чёт на фотке как-то не массово
2. остановку общественного транспорта пусть сфоткают с билетиками. Вне зависимости от того qr они или нет.
И вот собственно акцентирования внимания на именно qr билетах я не понимаю.
А трудно поехать в Харьков и посмотреть как там? Просто билет всасывается внутрь автомата!--------------------------------------------------Надо также не забыть посмотреть куда он потом высасывается.
пусть шакальё чиновничье с клячей во главе займётся делом
каждый зачуханый турникет стоит 30000 доларов,
у мразей на урну не нашлось денег
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