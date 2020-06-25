На Закарпатье от паводка пострадали 500 домохозяйств, - ГСЧС. ФОТО

В Закарпатской области от паводка 23 июня пострадали 500 домохозяйств.

Об этом сообщают в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия по ликвидации последствий паводка Раховской РГА совместно с органами местного самоуправления завершила подворовой обход в 11 населенных пунктах, пострадавших от паводка. По результатам установлено, что на территории района было подтоплено 475 домохозяйств, из которых 55 - подвалы жилых домов", - говорится в сообщении.

В комиссии также отчитались о поврежденном дорожном покрытии автодорог государственного значения Н-09 Мукачево - Рогатин - на пяти участках. Кроме того, паводковая волна повредила дороги местного значения: областная автодорога Рахов - Луга - один участок, районная автодорога Ясиня - Стебный - 1 участок, коммунальные дороги - 12 участков, и одну лесную дорогу.

Во время паводка 23 июня также повреждено 5 подвесных и 2 коммунальных моста.

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