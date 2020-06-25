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Новини Фото Паводки на Західній Україні
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На Закарпатті від паводка постраждали 500 домогосподарств, - ДСНС. ФОТО

У Закарпатській області від паводка 23 червня постраждали 500 домогосподарств.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС України в Закарпатській області, передає Цензор.НЕТ.

"Комісія з ліквідації наслідків паводка Рахівської РДА спільно з органами місцевого самоврядування завершила подворовий обхід у 11 населених пунктах, які постраждали від паводку. За результатами встановлено, що на території району було підтоплено 475 дворогосподарств, з яких 55 - підвали житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

На Закарпатті від паводка постраждали 500 домогосподарств, - ДСНС 01

У комісії також відзвітували про пошкоджене дорожнє покриття автодоріг державного значення Н-09 Мукачеве - Рогатин - на п'яти ділянках. Крім того, паводкова хвиля пошкодила дороги місцевого значення: обласна автодорога Рахів - Луги - одна ділянка, районна автодорога Ясіня - Стебний - 1 ділянка, комунальні дороги - 12 ділянок, і одну лісову дорогу.

Під час паводок 23 червня також пошкоджено 5 підвісних та 2 комунальні мости.

На Закарпатті від паводка постраждали 500 домогосподарств, - ДСНС 02

Читайте: Епіцентр паводку на Прикарпатті змістився, кілька сіл підтоплені, - ДСНС

Автор: 

паводок (233) Закарпатська область (2051)


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На першому фото відрами черпають воду?
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25.06.2020 14:24 Відповісти
відрами солярку зливають, а черпає воду насос - він же фошистський - так що хай Італія зная шо ми їхні насоси примусимо насосатись
можемо повторитъ)
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25.06.2020 14:46 Відповісти
 
 