Епіцентр паводку на Прикарпатті змістився, кілька сіл підтоплені, - ДСНС

В Івано-Франківській області через сильні опади розлився Дністер в районі села Петрилів Тлумацького району, кілька будинків відрізані від сполучення.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Епіцентр негоди сьогодні Петрилів. Там піднявся рівень води у Дністрі у районі Нижнівського мосту. Підтоплюються села Нижнів, Золота Липа, Новосілка і Петрилів. Там є частина будинків, які відрізані від сполучення", - повідомив Чернецький.

За його словами, рятувальні служби сьогодні планують доставку продуктів у Нижнів та Верховину. Наразі визначають місце посадки гвинтокрила.

Також дивіться: В Івано-Франківську рівень річки знизився на 1,5 метра, - Марцінків. ВIДЕО

"Учора було підтоплено село Маріямпіль (Галицький район – рел.) і сусідні до нього. Сьогодні затоплюється село Дубівці і частина Галича залишається ще під водою. Також, піднімається рівень води в річці Ворона у Тисмениці. Там виникла проблема ще у Підпечарах. Людей потрібно перевозити. Учора туди направили плавзасоби. Поки серйозної загрози немає", - зауважив Чернецький.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську рівень води в Бистриці знизився на 1,5 метра.