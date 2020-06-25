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Новини Паводки на Західній Україні
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паводок (233) ДСНС (4982) Івано-Франківська область (928)

Епіцентр паводку на Прикарпатті змістився, кілька сіл підтоплені, - ДСНС

Епіцентр паводку на Прикарпатті змістився, кілька сіл підтоплені, - ДСНС

В Івано-Франківській області через сильні опади розлився Дністер в районі села Петрилів Тлумацького району, кілька будинків відрізані від сполучення.

Про це на брифінгу повідомив начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Епіцентр негоди сьогодні Петрилів. Там піднявся рівень води у Дністрі у районі Нижнівського мосту. Підтоплюються села Нижнів, Золота Липа, Новосілка і Петрилів. Там є частина будинків, які відрізані від сполучення", - повідомив Чернецький.

За його словами, рятувальні служби сьогодні планують доставку продуктів у Нижнів та Верховину. Наразі визначають місце посадки гвинтокрила.

Також дивіться: В Івано-Франківську рівень річки знизився на 1,5 метра, - Марцінків. ВIДЕО

"Учора було підтоплено село Маріямпіль (Галицький район – рел.) і сусідні до нього. Сьогодні затоплюється село Дубівці і частина Галича залишається ще під водою. Також, піднімається рівень води в річці Ворона у Тисмениці. Там виникла проблема ще у Підпечарах. Людей потрібно перевозити. Учора туди направили плавзасоби. Поки серйозної загрози немає", - зауважив Чернецький.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківську рівень води в Бистриці знизився на 1,5 метра.

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Больше леса вырубайте идиоты будете жить как герои фильма Водный мир
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25.06.2020 12:45 Відповісти
Так это чо получается: зеленских за год вырубил леса больше, чем Порошенко за 5 лет?
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25.06.2020 12:54 Відповісти
идиота в зеркале увидишь совок
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25.06.2020 13:30 Відповісти
якщо дощ пада місяць через день, а наостанок 4 доби підряд, то жоден ліс тої води не втримає...
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25.06.2020 12:49 Відповісти
Над Україною, західною частиною особливо, тривалий час розташовувалась циклонічна депресія, яку підпирали з усіх боків осередки високого атмосферного тиску. Тому опади залишались, крутились на місці, з періодичним припиненням. Гори - особливі метеоумови, насичене вологою повітря додатково стимулювало випадання дощів. - Наталка Діденко, синоптик https://novynarnia.com/2020/06/24/didenko-pavodok/amp/?__twitter_impression=true
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25.06.2020 12:56 Відповісти
 
 